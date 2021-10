BAGDAD (AP) — Irak anunció el lunes la detención de un dirigente del grupo Estado Islámico y veterano agente de Al Qaeda en una operación transfronteriza.

El primer ministro de Irak, Mustafa al-Kadhimi, informó de las detenciones en Twitter e identificó al hombre como Sami Jassem, supervisor de las operaciones financieras de EI y que fue el número dos del fallecido líder Abu Bakr al-Baghdadi.

Al-Kadhimi lo describió como “una de las más difíciles” operaciones transfronterizas de inteligencia jamás realizadas por las fuerzas iraquíes.

Jassem fue detenido en un país extranjero no identificado y trasladado a Irak hace unos pocos días, indicaron a The Associated Press fuentes iraquíes de inteligencia. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a comentar la operación.

Jassem trabajó con el líder de Al Qaeda en Irak Abu Musab al-Zarqawi, al que más tarde mataron fuerzas estadounidenses en Irak en 2016. Ocupó varios puestos de seguridad en Irak y se trasladó a Siria en 2015 después de que el grupo EI, una escisión de Al Qaeda, declarase un califato en 2014. Se convirtió en el número dos de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del grupo extremista.

Al-Baghdadi murió en una redada dirigida por Estados Unidos en el noroeste de Siria en 2019.