BAGDAD (AP) — Un geólogo británico retirado, acusado por Irak de recolectar pequeños fragmentos arqueológicos, no tenía intenciones delictivas, aseguró su familia, que expresó la esperanza de que se retiren los cargos que pueden conllevar la pena de muerte.

Jim Fitton, de 66 años, fue arrestado el mes pasado en el aeropuerto de Irak después que agentes aduanales hallaron que él y un ciudadano alemán tenían en su posesión fragmentos de cerámica tomados de un sitio arqueológico en el sur de Irak.

No se ha identificado al alemán, cuyo estatus no era claro. La embajada alemana en Bagdad no respondió a los pedidos de declaraciones.

Fitton fue acusado bajo las opacas leyes de antigüedades y en teoría podría ser condenado a muerte. Aguarda la fecha para comparecer ante un tribunal.

Difícilmente lo condenarán a muerte, dijeron funcionarios y representantes legales al tanto del caso, pero la posibilidad de que milicias chiíes respaldadas por Irán aprovechen la situación para afectar la opinión pública causa alguna preocupación.

La familia Fitton exhortó al gobierno británico a ayudar a cerrar el caso antes del juicio, sobre la base de una propuesta del abogado iraquí de Fitton. La fecha para el juicio sería anunciada la semana próxima.