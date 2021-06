Israel: Hamas intentó alterar defensas desde torre en Gaza

CIUDAD DE GAZA, Franja de Gaza (AP) — El embajador de Israel en Estados Unidos dijo el martes que milicianos de Hamas intentaron alterar el funcionamiento del sistema antimisiles Cúpula de Hierro desde un edificio en Gaza en donde estaban ubicadas las oficinas de The Associated Press y de otras agencias de noticias, provocando que la fuerza aérea israelí destruyera el inmueble el mes pasado. La AP dijo que no ha visto evidencia que sustente dicha afirmación.

El embajador Gilad Erdan emitió su comunicado un día después de reunirse con el presidente y director general de la AP, Gary Pruitt, y con Ian Phillips, el vicepresidente de noticias internacionales, en la sede de la AP en Nueva York.