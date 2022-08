La extradición inmediata de Caro Quintero a EEUU, más lejos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La extradición inmediata del narcotraficante Rafael Caro Quintero, capturado en México hace dos semanas y acusado por Estados Unidos de delincuencia organizada y la muerte de un agente de la DEA, está cada vez más lejos de ser posible, de acuerdo con una nueva decisión judicial.

Según los registros del expediente publicados por el Consejo de la Judicatura Federal mexicana, un tribunal volvió a establecer el martes que Caro Quintero no podrá ser movido de la prisión de máxima seguridad del centro de México en la que se encuentra hasta que no haya una decisión en firme sobre su amparo, algo que no pasará antes del 25 de agosto cuando hay fijada una audiencia para tratar ese recurso.