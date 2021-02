Liberan a 2 cóndores andinos con ayuda de aymaras en Bolivia

of

LA PAZ, Bolivia (AP) — Dos cóndores andinos llegaron hasta lo alto de una montaña dentro de un par de cajas de madera y al verse liberados abrieron sus alas y volaron a su hábitat natural mostrando su envergadura de unos dos metros y medio.

Los dos cóndores hembras —de 5 y 8 años— fueron liberadas el miércoles en la comunidad aymara de Choquekhota, a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. Los pobladores, veterinarios, expertos y autoridades apoyaron el rescate, rehabilitación y liberación dentro de un proyecto auspiciado por un programa estatal de conservación, ya que esta especie está catalogada como “vulnerable en extinción” por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN).

En la nación andina el cóndor es un emblema patrio y en las comunidades indígenas es considerado el rey de los Andes por ser una de las aves de mayor tamaño en el mundo capaz de volar.

"Se ha liberado a estos cóndores y ya están con GPS. Eso nos va ayudar hacer los controles respectivos desde el punto de vista científico”, dijo el viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera.

A inicios de mes, ambas aves cayeron y fueron auxiliadas por los pobladores y entregadas a las autoridades para su rehabilitación.

“En coordinación con las personas de la comunidad se ha entregado las aves deshidratadas, con bajo peso y posiblemente desnutridas. No tenían lesiones. Se las ha cuidado y rehabilitado y por eso se les está liberando”, dijo a The Associated Press Grace Ledezma, gerente del Bioparque Vesty Pakos, que albergó a las aves.

“Estamos felices de la colaboración interinstitucional que se ha recibido para lograr cuidar a las aves”, agregó.

A inicios de mes se encontraron 34 cóndores muertos al sur de Bolivia, posiblemente envenenados indirectamente por pobladores. El caso causó revuelo y está siendo investigado por las autoridades.