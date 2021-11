MIAMI: jueza certifica extradición de exgobernador mexicano

of

MIAMI (AP) — Una jueza federal de Miami certificó la extradición del exgobernador mexicano César Duarte, acusado en su país de corrupción por malversar millones de dólares de fondos públicos, y ordenó que permanezca detenido mientras el Departamento de Estado toma una decisión final.

“Hay causa probable para creer que César Horacio Duarte Jaquez... cometió los crímenes de conspiración y malversación de fondos gubernamentales, según las acusaciones que enfrenta en México”, dijo la jueza Lauren Louis.

“La solicitud del gobierno para que se ordene la certificación de la extradición de César Horacio Duarte Jaquez es concedida”, expresó en un fallo escrito de 24 hojas en el que el lunes en la noche ordenó que su decisión sea comunicada al Departamento de Estado.

La orden de la jueza tuvo lugar casi 10 meses después de la última audiencia, en la que Louis dijo que estudiaría las evidencias para determinar si cumplían o no con los requisitos del tratado de extradición con México.

Aunque la jueza falló en favor de la extradición, es el secretario de Estado, Antony Blinken, quien tiene ahora la última palabra. La orden de la magistrada no puede ser apelada, pero Duarte podría presentar un recurso de amparo alegando que su detención en Estados Unidos es ilegal en busca de demorar el proceso.

No existe un plazo específico para que Blinken tome una decisión.

Los abogados de Duarte no respondieron de manera inmediata los mensajes de The Associated Press en busca de comentarios.

Siguiendo su política de años, el Departamento de Estado dijo a AP que no hace comentarios sobre pedidos de extradición. Las autoridades tampoco ofrecen detalles sobre pedidos de asilo como el que efectuó Duarte poco antes de ser arrestado en Miami en julio de 2020.

Por ahora ni la defensa de Duarte ni el gobierno del presidente Joe Biden han dicho cuáles serán sus próximos pasos. Tampoco el gobierno de México se pronunció públicamente.

Para fundamentar el pedido de extradición efectuado por el gobierno mexicano, la fiscalía estadounidense aseguró que existen evidencias de que Duarte cometió los delitos que enfrenta en su país y que por eso debe ser extraditado. La defensa del exgobernador del estado norteño de Chihuahua, en cambio, manifestó que se trata de acusaciones políticas.

En su fallo, la jueza dijo que “no hay ningún tipo de evidencia de que los presuntos delitos tuvieron motivaciones políticas y mucho menos que fueron cometidos en el curso de un acto político”. Por eso, indicó Louis, “la corte no negará el pedido de extradición.

México solicitó la extradición del exgobernador del Partido Revolucionario Institucional a fines de 2019. El exfuncionario, que se desempeñó como gobernador entre 2010 y 2016, está acusado de peculado y asociación ilícita para malversar millones de dólares de fondos públicos.

Duarte llegó a Estados Unidos junto a su familia en 2016 en busca de un tratamiento médico tras un accidente en helicóptero.

El exgobernador alega que desconocía las acusaciones que enfrentaba en México antes de venir a Estados Unidos y que llevaba una vida pública y sin ocultarse de nadie.

La decisión de la jueza fue acogida en México.

Javier Corral, exgobernador de Chihuahua del Partido de Acción Nacional y quien ayudó a destapar los presuntos hachos corruptos que involucran a Duarte, dijo a través de su cuenta de Twitter que “una larga lucha contra la corrupción y la impunidad tiene hoy otro avance decisivo en la exigencia de justicia para Chihuahua y que se castigue uno de los mayores atracos contra el pueblo”.

Corral terminó su mandato en septiembre.

La periodista de AP María Verza contribuyó con esta información desde Ciudad de México.