México: contagios entre jóvenes amenaza con generar estragos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A pocas horas de que las autoridades decidieran elevar la alerta ante el vertiginoso avance de los contagios por COVID-19, muchos de los habitantes de la capital mexicana, especialmente jóvenes, aprovecharon la noche del viernes para abarrotar el centro de la turística alcaldía de Coyoacán desatendiendo las recomendaciones de distanciamiento social y en algunos casos hasta el uso del cubrebocas.

Entre los que desafiaron el llamado de las autoridades estaba Mario Estrada Flores, un espigado estudiante universitario de 21 años, quien junto a nueve de sus jóvenes amigos —todos sin cubrebocas— aprovechó la gran concurrencia en la plaza Hidalgo de Coyoacán para improvisar un performance de rap mientras decenas de personas lo seguían entre aplausos.

“No me preocupa tanto contagiarme porque soy joven”, indicó Estrada Flores al reconocer que no sentía temor de enfermarse de coronavirus porque “tengo más defensas que una persona mayor… Nosotros tenemos la idea de que cómo somos jóvenes no nos va a pasar nada malo, o si nos da, no nos va a dar fuerte”.

La percepción de Estrada Flores, que es compartida por muchos jóvenes, es lo que según los especialistas está incidiendo en el aumento de los contagios en este grupo que se ha convertido en el principal foco de la tercera ola que golpea a México y que amenaza con generar efectos devastadores como los ocurridos recientemente en India o Brasil.

México acumula hasta la fecha 2,77 millones de contagios y 239.079 muertes que ubican al gigante latinoamericano en el cuarto lugar a nivel mundial con más decesos por la pandemia, superado por Estados Unidos, Brasil e India.

“El potencial de esta epidemia es muy grande y está teniendo un crecimiento muy acelerado”, afirmó el médico Andreu Comas, académico de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y agregó que en la vigésima novena semana de la pandemia ya se sobrepasaron los 16.000 casos diarios, superando en 2,7 veces el registro diario que se observó en el mismo período del año anterior.

Comas indicó que el potencial de esta ola es grande debido a que “ahora está golpeado al grueso de la población que es el grupo entre 16 y 55 años”, que constituye la mitad de los 126 millones de habitantes de México. “Es la población que más se mueve porque por un lado es el motor económico de un país y por el otro es la población que tiene más vida social”, dijo el académico al hablar de los riesgos que representa el contagio de este grupo etario.

Otro de los factores que está generando preocupación en esta tercera ola lo constituye el crecimiento exponencial de los casos de la variante Delta, que es cuatro veces más contagiosa y tiene un período de incubación más corto que otras variantes, reconoció el médico internista e infectólogo Francisco Moreno Sánchez, del Centro Médico ABC de la Ciudad de México.

De acuerdo a estimaciones de la UASLP, la variante Delta está presente en 23 de las 32 entidades, entre ellas la capital mexicana, y ya existen al menos 1.160 casos a nivel nacional.

Moreno Sánchez dijo que el hecho de que los jóvenes aún no estén vacunados también está incidiendo en el aumento de los contagios. En un intento por hacer frente a esta situación, el gobierno incluyó esta semana en el plan nacional de vacunación, que se inició en diciembre, a las personas a partir de los 18 años.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador admitió esta semana que el país está en una situación “especial” por la tercera ola de contagios, pero sostuvo que es “menos dañina” que la primera y segunda ola, que se registraron entre marzo de 2020 e inicios de este año, “porque tenemos menos hospitalizaciones y, lo más importante de todo, menos fallecidos”.

La ocupación nacional de camas destinadas para atender los casos de coronavirus está en 42%, mientras que la mortalidad es 87% más baja que el punto máximo que se alcanzó en la anterior ola, según registros de las autoridades.

Al hablar de las acciones que tomará el gobierno para hacer frente a la tercera ola, López Obrador descartó el cierre de los comercios y empresas, tal como se hizo en los anteriores brotes, y aseguró que no se va a “exagerar con medidas autoritarias” porque “ya sabemos cuidarnos todos”. El gobernante planteó que ante nuevo rebrote de la pandemia las autoridades se concentrarán en intensificar la vacunación porque “no hay otra opción para enfrentar el virus”.

Como un ejemplo de la eficacia de la vacunación, López Obrador citó su caso personal y relató, durante su conferencia matutina, que su hijo adolescente se contagió recientemente de coronavirus pero que gracias a que él y su esposa estaban vacunados no se vieron afectados. El mandatario se enfermó de COVID-19 a inicios de este año.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud 42,4 millones de personas han sido vacunadas con al menos una dosis, lo que representa casi 48% de la población adulta.

Al respecto, Moreno Sánchez dijo que cerca del 30% de la población total de México está inoculada y hay un 75% que no tienen ningún tipo de protección. “Muchos de ellos van a contagiarse, van a requerir hospital y no hay un sistema que pueda ayudar a controlar esto”, advirtió el médico al reconocer que ante el mensaje “muy tenue” del gobierno y la lenta vacunación el combate de la pandemia “dependerá de cada quien”.

Durante un receso del performance de rap, y mientras algunos de sus amigos aprovechaban para bailar reguetón en medio de la plaza, Estrada Flores, un estudiante del primer semestre de Administración, admitió que estar en la calle sin cubrebocas “es un poco ignorante de nuestra parte porque peligramos y si tenemos familias mayores, pues nada, a ellos también los ponemos en peligro”.

El joven indicó que a pesar de que algunos de sus amigos no creían en la vacuna contra COVID-19, él si estaba dispuesto a recibirla porque “es mejor cuidarnos nosotros por las personas mayores que tenemos en casa”.

En otro extremo de la capital mexicana Alejandro Carrillo, un médico de 28 años, también desafiaba las recomendaciones sanitarias rodeado de una veintena de personas, todos sin cubrebocas, que aprovechaban la noche del viernes para entretenerse bebiendo cerveza y bailando salsa en la terraza de un pequeño local que tenía un balcón sin ventanas.

“Yo no había salido, pero ya estoy vacunado”, afirmó Carrillo al justificar su presencia en el local nocturno, y agregó que los aumentos de los contagios en México se estaba dando porque “la gente se confía mucho”. El médico sostuvo que a los mexicanos no le queda de otra que seguirse cuidado porque “el contagio va estar en cualquier lado, en el metro, el metro bus, aquí, en la calle, donde sea”.