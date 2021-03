México impone restricciones de viaje en su frontera sur

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México anunció el jueves que limitará los cruces no esenciales por su frontera sur con el fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus y que iniciará “medidas de control sanitario” que no detalló.

El anuncio, hecho por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial en Twitter, llega después de un año de pandemia, cuando los contagios de COVID-19 parecen empezar a bajar y con un gobierno que se ha mostrado reacio a restringir el ingreso al país aunque otros, como Guatemala, sí lo hicieron.

Aunque las autoridades no vincularon el tema sanitario al migratorio, la decisión llegó justo cuando Estados Unidos está viendo un fuerte incremento de migrantes que arriban de forma ilegal a su territorio desde México.

El gobierno mexicano ya había restringido los cruces en su frontera norte desde marzo de 2020 a petición del entonces presidente Donald Trump. Tales limitaciones a actividades no esenciales se mantendrían.

Las restricciones en el norte se hicieron también con el argumento de evitar los contagios de COVID-19, pero los analistas coincidieron en asegurar que la medida propuesta Trump tenía como objetivo real frenar la migración porque permitió a las autoridades estadounidenses devolver de forma inmediata a México a decenas de miles de migrantes mexicanos y centroamericanos que trataban de cruzar la frontera de forma ilegal.

Según la cancillería mexicana, las medidas “para prevenir la propagación" del coronavirus iniciarán el viernes y se prolongarán hasta el 21 de abril. “El @GobiernoMX desplegará medidas de control sanitario en el norte y sur del país”, agregó el tuit.

La Secretaría de Relaciones Exteriores no aclaró qué acciones concretas se implementarían pero en un mensaje a The Associated Press indicó que se limitarán los cruces turísticos y recreativos pero que las restricciones no afectarán a residentes mexicanos temporales o permanentes o personas con visas de trabajo, viajes con propósitos médicos o educativos o comercio legal con Guatemala.

La cancillería añadió que las medidas podrán extenderse otro mes “dependiendo del índice de contagio de COVID-19”.

Poco antes el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos había anunciado en la misma red social la extensión de las restricciones en sus fronteras “en coordinación con nuestros socios en Canadá y México”.

“Guiados por directrices científicas y de salud pública, trabajaremos con nuestras contrapartes para identificar un enfoque que alivie las restricciones cuando las condiciones lo permitan, teniendo la protección de nuestros ciudadanos contra el COVID-19 como nuestro principal objetivo”, indicó dicho departamento estadounidense.

La administración de Joe Biden ha empezado a desmantelar diversas medidas que Trump impuso para frenar la llegada de migrantes y solicitantes de asilo, pero el demócrata optó por mantener las restricciones en la frontera con México bajo el argumento del control de la pandemia.

Los cruces ilegales a Estados Unidos empezaron a crecer a fines del año pasado y en febrero las interceptaciones de inmigrantes por parte las autoridades estadounidenses superaron las 100.000 por primera vez desde el pico de llegadas que hubo en 2019.