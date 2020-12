NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Ingerir alcohol no compromete la efectividad de la vacuna rusa contra el COVID-19

LA AFIRMACIÓN: Tras la aplicación de vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V, no se puede ingerir alcohol durante 42 días.

LOS HECHOS: El doctor Alejandro Macías, infectólogo y ex comisionado contra el virus A-H1N1 en México, dijo a The Associated Press vía telefónica que la ingesta de alcohol no afecta la efectividad ni de ésta ni de otras vacunas. “No hay ninguna relación”, comentó.

El 5 de diciembre comenzó el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19 en Rusia. La campaña inició en la ciudad de Moscú y en las próximas semanas se extenderá al resto del país.

Tatiana Golíkova, encargada del plan de vacunación en esa nación, hizo algunas recomendaciones a la población. “Los vacunados deben evitar los lugares públicos y reducir la ingesta de medicamentos y alcohol, que podrían inhibir el sistema inmunológico, dentro de los primeros 42 días después de haberse aplicado la primera de las dos dosis”, dijo.

A raíz de esta declaración, en las redes sociales comenzaron a circular publicaciones que aseguraron incorrectamente que si se aplica la vacuna rusa contra el COVID-19 no se puede consumir alcohol durante 42 días. Pero Golíkova habló de reducir el consumo de alcohol y no de eliminarlo.

Jorge Geffner, profesor de Inmunología en la Universidad de Buenos Aires, aclaró que la ingesta de alcohol no afecta a las personas que beben moderadamente.

“No es que no se pueda tomar alcohol durante 42 días tras la colocación de la vacuna rusa. Eso es absolutamente falso”, detalló el académico en una entrevista radiofónica. “No pasa con ninguna de las vacunas. Una ingesta de ese tipo no compromete en absoluto ni la salud, ni la respuesta inmune, ni tampoco la respuesta de ninguna de las vacunas”.

La Sputnik V, que tiene una tasa de eficacia de 95% de acuerdo con los resultados provisionales, se administra en dos dosis con 21 días de diferencia. Será gratuita para los ciudadanos rusos y se administrará de manera voluntaria.

De acuerdo con las autoridades sanitarias rusas, durante la primera fase de inoculación en Moscú la inyección no se administrará a trabajadores mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Juez no ordenó auditar 22 máquinas de votación en Michigan por fraude contra Trump

LA AFIRMACIÓN: Un juez en Michigan ordenó auditar 22 máquinas de votación ligadas a la empresa Dominion System para verificar si hubo un fraude contra Donald Trump en la elección presidencial del 3 de noviembre.

LOS HECHOS: La auditoría sólo implica al condado de Antrim, en Michigan, y su objetivo es revisar los votos sobre una propuesta para permitir la venta de marihuana en establecimientos en esta comunidad. No es sobre la elección presidencial.

El ciudadano William Bailey presentó un recurso legal en contra del condado de Antrim para auditar la votación sobre una propuesta en esta comunidad para permitir la venta de marihuana. Con la orden del juez, 22 máquinas serán auditadas. El caso no está relacionado con la elección presidencial.

El 4 de diciembre el juez Kevin A. Elsenheimer publicó la resolución legal, en la que se especifica que el condado de Antrim debe guardar todos los registros de votación sobre la propuesta para la venta de marihuana en locales establecidos.

En la segunda página de la orden judicial, de la cual la AP obtuvo copia, se establece que el caso es sobre la marihuana debido a que el día de la elección hubo un empate entre los 262 votos a favor y los 262 en contra, es decir, 524 votos en total.

Sin embargo, en el recuento realizado del 6 de noviembre ganó el sí por un voto. El ciudadano pide que se revise el caso.

En diversas publicaciones en las redes sociales se ha asegurado que la orden judicial es a favor de Trump y su equipo legal, lo cual es incorrecto. “Juez ordena auditoría forense a 22 máquinas electorales”, dice una publicación que ha sido compartida cientos de veces en Facebook.

Estas publicaciones han hecho eco a un tuit publicado por Rudolph Giuliani, abogado de Trump, del 4 de diciembre en el que dijo: “Gran triunfo para elecciones honestas. Juez en el condado de Antrim, Michigan, ordena auditoría forense a 22 máquinas de votación de Dominion. Esto es donde máquinas no confiables de Dominion cambiaron 6.000 votos de Trump para Biden”.

Dominion System es una empresa de software electoral que ha sido señalada en las redes sociales, así como por Trump y su equipo, de haber realizado un fraude. Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia de que esto haya ocurrido y tanto oficiales de seguridad del gobierno de Estados Unidos como la empresa han rechazado los señalamientos.

El caso de Antrim no está relacionado con la elección presidencial. Giuliani no publicó otro tuit relacionado con ese caso y el 6 de diciembre se dio a conocer que contrajo COVID-19.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

Foto que muestra a Biden con bota ortopédica en pie incorrecto fue editada

LA AFIRMACIÓN: Una imagen muestra al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, con una bota ortopédica en el pie izquierdo, cuando la lesión que sufrió recientemente fue en el pie derecho.

LOS HECHOS: La foto fue editada. La imagen original data de 2018 y muestra a Biden mientras sale, sin ninguna bota ortopédica, de un centro de adopción de animales con su nueva mascota.

El 17 de noviembre de 2018, el ex vicepresidente de Estados Unidos adoptó a un pastor alemán en un refugio de animales en Delaware.

El centro de adopción “Delaware Humane Association”, ubicado en Rehoboth Beach, publicó imágenes del momento de la adopción del perro llamado “Major”. También publicó un video de Biden mientras se retiraba del lugar.

Una publicación que circula en Facebook incluye una imagen que fue editada para mostrar a Biden con una bota ortopédica en el pie izquierdo, en lugar del pie derecho, en el que sufrió una lesión recientemente.

“¡Es que él no puede recordar dónde es la fractura!”, dice un texto en la publicación que muestra la imagen editada junto a otra fotografía sin editar en la que Biden aparece con la bota ortopédica en el pie derecho.

Al rostro de Biden en la foto editada también le fue sobrepuesto un cubrebocas. Pero en la foto original Biden tampoco aparece sin la protección en el rostro.

Biden comenzó a utilizar la bota ortopédica en el pie derecho después de que sufrió una leve fractura al tropezar el 28 de noviembre mientras perseguía a “Major”, uno de sus dos perros, de acuerdo con el médico del presidente electo y con declaraciones que hizo el demócrata en una entrevista el 3 de diciembre a la cadena CNN.

La foto de Biden sin editar corresponde al momento en que desciende de su vehículo frente a “The Queen Theater” el 1 de diciembre, en Wilmington, Delaware. En ese teatro Biden ha anunciado nombramientos de su futuro gabinete y sostenido encuentros con su equipo de transición.

Desde que Biden apareció en público con la bota ortopédica han circulado afirmaciones falsas compartidas principalmente por usuarios afines al presidente republicano, Donald Trump, que dicen que el presidente electo esconde debajo de la bota un “monitor electrónico”.

Estas falsedades han sido compartidas regularmente acompañadas de versiones que buscan respaldar la denuncia sin evidencia que ha hecho Trump de que se cometió un fraude en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Funcionarios federales y estatales han reiterado que no existe evidencia de que haya existido un fraude como el que señala Trump.

Este martes, Biden apareció en público sin la bota ortopédica pero aún cojeaba, de acuerdo con un reportero de AP que observó al presidente electo en Delaware.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Centros de control de enfermedades en EEUU no alertaron sobre efecto “zombi" por vacunas contra el COVID-19

LA AFIRMACIÓN: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que las vacunas contra el COVID-19 alterarán el ADN de las personas y ocasionarán un efecto “zombi” en quienes las reciban.

LOS HECHOS: La afirmación que circula en las redes incluye un enlace a materiales didácticos del portal de los CDC producidos para educar a menores de edad sobre cómo reaccionar ante emergencias y que utilizan como premisa un escenario de ficción sobre una “pandemia zombi”. Además, los CDC y expertos han reiterado que las vacunas mARN contra el COVID-19 no alterarán el ADN de las personas.

Desde 2011, los CDC estadounidenses comenzaron una campaña para educar a menores de edad sobre cómo reaccionar ante emergencias a través de materiales didácticos que utilizan como premisa un escenario falso sobre una “pandemia zombi”.

Los CDC publicaron una sección en su portal en la que aparecen textos y un video en el que se habla del escenario ficticio, pero se aclara que los materiales fueron producidos para que los educadores enseñen a menores cómo reaccionar ante emergencias utilizando la premisa falsa.

En un video disponible en esta sección aparece un individuo que alerta sobre una situación ficticia de “pánico” ante un “apocalipsis zombi” en Estados Unidos.

Una publicación que circula en Facebook dice falsamente que los CDC alertaron que la tecnología utilizada en las vacunas contra el COVID-19 alterarán el ADN de las personas y también ocasionarán un efecto “zombi” en quienes las reciban, pero los CDC no lanzaron esa alerta.

La publicación que circula con afirmaciones erróneas incluye enlaces a la sección del portal de los CDC con los materiales que contienen la premisa ficticia de la “pandemia zombi”.

Sin embargo, usuarios que comentaron en la publicación escribieron críticas contra las vacunas desarrolladas para combatir el COVID-19, como si los materiales didácticos en el portal de los CDC hablaran de un escenario vinculado con la pandemia real del nuevo virus.

Los CDC y expertos han reiterado que la tecnología “ácido ribonucleico mensajero” o mARN, que es utilizada en las vacunas desarrolladas por las farmacéuticas Moderna y Pfizer Inc. en contra del nuevo coronavirus, no alterarán el ADN de las personas.

De acuerdo con los CDC las vacunas mARN entrenan a las células de un organismo a producir una proteína -o un trozo de una proteína- que ocasiona una respuesta inmune.

Después de que Moderna y Pfizer Inc. anunciaron en noviembre que las vacunas que desarrollaron por separado mostraron una efectividad de 94,5% y 95%, respectivamente, en las redes sociales han circulado afirmaciones falsas sobre las vacunas y el proceso de aplicación de las dosis.

Ambas compañías han solicitado al gobierno de Estados Unidos una autorización de emergencia a través de la cual se apruebe la producción masiva de las vacunas para su aplicación a la población, reportó la AP.

Las solicitudes están siendo evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés).

— Marcos Martínez Chacón.

Banco de México no afirmó que el peso mexicano tiene su mejor racha desde 1940-1946

LA AFIRMACIÓN: El Banco de México (Banxico) afirmó que el peso mexicano, durante el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha tenido su mejor racha desde el periodo del expresidente Manuel Ávila Camacho, quien gobernó entre 1940 y 1946.

LOS HECHOS: El comentario fue hecho por un articulista del diario El Universal tomando como base datos de Banxico, pero esta institución no hizo ninguna declaración de este tipo.

El diario El Universal, en su sección de Finanzas, publicó el 30 de noviembre un artículo titulado “Con AMLO, el peso mexicano tiene su mejor par de años desde Manuel Ávila Camacho”, del reportero Tláloc Puga.

Dicho texto retoma datos técnicos publicados por Banxico sobre el desempeño del peso mexicano ante el dólar, cuyo tipo de cambio ha oscilado entre los 19 y 20 pesos mexicanos por dólar estadounidense durante las últimas semanas.

“Contrario al desplome cambiario que algunos analistas estimaban en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el peso mexicano ha tenido su mejor bienio desde la administración de Manuel Ávila Camacho”, dice el texto de Puga.

Sin embargo, diversas publicaciones han tergiversado el artículo y han asegurado que Banxico hizo la aseveración.

“Banco de México: ’Con AMLO, peso mexicano tiene su mejor par de años desde Manuel Ávila Camacho’”, dice la imagen que ha sido compartida cientos de veces en las redes sociales.

La publicación retoma por completo el texto de El Universal pero hace creer, de manera falsa, que Banxico hizo tal aseveración.

Si se revisa el texto de Puga, se puede observar que el autor interpretó los datos técnicos de Banxico, el organismo público mexicano encargado de la política monetaria.

En los comunicados o reportes recientes de Banxico no hay una sola mención sobre Ávila Camacho. Los reportes de la institución son técnicos, sin corte editorial.

La AP buscó al reportero Puga a través de su cuenta de Twitter, pero no respondió de inmediato.

Los datos históricos de Banxico sobre el tipo de cambio muestran que el 30 de noviembre, fecha del artículo en cuestión, fue de 20.13980 pesos por dólar estadounidense. Desde el 3 de diciembre ha estado en poco más de 19 pesos.

El 30 de noviembre de 2018, un día antes de que AMLO juró como presidente, el dólar tuvo un tipo de cambio de 20.34550 pesos.

Sin embargo, durante la actual gestión de López Obrador el dólar ya había estado por debajo de los 20 pesos. Incluso en la gestión del presidente que le antecedió, Enrique Peña Nieto, llegó a estar dentro del rango de los 18 pesos.

La AP envió un correo electrónico a Banxico pero no obtuvo una respuesta inmediata.

— Rafael Cabrera.

Biden y Congreso de EEUU no han emitido postura oficial sobre “desechar” la Iniciativa Mérida

LA AFIRMACIÓN: El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y el Congreso de ese país admitieron la visión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO ) y han desechado la Iniciativa Mérida, un programa de cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

LOS HECHOS: Ni el Congreso de Estados Unidos ni el equipo de Biden han emitido una postura oficial sobre la iniciativa que de acuerdo con el gobierno mexicano ya terminó. Lo que se está retomando para hacer estas afirmaciones es un reporte que presentó la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental en el que se propone rediseñar la Iniciativa Mérida, pero el documento sólo incluye el análisis de los ocho integrantes de la Comisión.

El 1 de diciembre la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos presentó un reporte con una revisión de la política exterior para reducir el flujo de drogas ilícitas y los daños asociados con el tráfico de drogas.

Una de las medidas que se incluyen en el reporte es la “revaloración urgente” y el rediseño de la Iniciativa Mérida. El análisis sostiene que Estados Unidos y México deben reevaluar las amenazas que enfrentan ambos países y luego desarrollar una estrategia conjunta.

“Estados Unidos también debe involucrar a sus contrapartes mexicanas en una reevaluación de la asistencia de Estados Unidos para la creación de capacidad institucional. El impacto de la capacitación y la asistencia sigue sin estar clara. Los dos países necesitan diseñar una nueva versión de la Iniciativa Mérida basada en objetivos mutuos y métricas claras para evaluar el desempeño en el futuro. Por último, ambos gobiernos deben reafirmar su responsabilidad compartida por el tráfico de drogas”, dice el documento.

Tras la publicación del reporte varios medios de comunicación retomaron la información y en las redes sociales comenzaron a circular publicaciones al respecto, pero no todas son correctas. Una de estas asegura que Joe Biden y el Congreso de Estados Unidos “admitieron la visión de AMLO” y desecharon la Iniciativa Mérida para buscar un enfoque social.

Para sustentar la afirmación, en el video que se ha compartido en Facebook el conductor cita algunas notas periodísticas que hablan del reporte de la Comisión. También cita una nota de la web alemana Deutsche Welle (DW) sobre un un foro virtual de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) en el que participó Gricha Raetherel, representante en México del Partido Demócrata estadounidense.

Pero el reporte de la Comisión no representa la visión de todo el Congreso estadounidense y el propio documento lo establece: “Las conclusiones y recomendaciones de este informe han sido acordadas por unanimidad por los ocho miembros de la Comisión. Hacemos un llamado al Congreso y al presidente a considerar este informe plenamente y tomar medidas para abordar la tragedia en curso del uso indebido y el tráfico de drogas ilegales”, señala el reporte.

La nota de DW incluye una declaración de Raetherel sobre lo que éste espera que el presidente electo corrija en materia de combate a las drogas, pero en ningún momento se habla de la opinión de Biden sobre la Iniciativa Mérida o la visión de López Obrador con respecto a ésta.

La nota detalla que el demócrata habló sobre la despenalización de la marihuana en Estados Unidos y dijo que Biden “ya entendió que no es un problema de crimen sino de salud pública”. Raetherel agregó: “El que Estados Unidos nos mande más dinero a México para que sigamos peleando esta guerra inútil no debe ser la discusión”.

En mayo de 2019 López Obrador dijo en una conferencia que quería reorientar la Iniciativa Mérida pues no estaba funcionado. “Simplemente no ha funcionado”, explicó el mandatario. “No queremos la llamada Iniciativa Mérida”.

En ese entonces, la embajada de Estados Unidos señaló en un comunicado que la iniciativa había evolucionado bajo diferentes gobiernos mexicanos y que la administración de Donald Trump esperaba “continuar el diálogo”.

A mediados de noviembre AMLO reiteró su posición sobre el asunto y señaló que él y su gobierno no quieren cooperación para el armamentismo pero sí para el desarrollo.

A fines de noviembre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México dijo que la Iniciativa Mérida había “acabado”. Fabián Medina, jefe de la oficina de la SRE, dijo que ahora la cooperación entre las dos naciones en materia de seguridad se planteará con base en las necesidades del gobierno mexicano, para entender los requerimientos propios y a cambio de nada.

La AP no encontró ninguna postura oficial reciente del Congreso de Estados Unidos, del presidente Trump o del equipo de transición de Biden sobre los comentarios del gobierno mexicano.

El 6 de diciembre la AP informó que López Obrador envió al Senado una iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional para regular la presencia de agentes extranjeros en México.

La propuesta requerirá que los operadores de la agencia antidrogas estadounidense DEA entreguen al gobierno mexicano toda la información que recopilen y exigirá que todo funcionario mexicano que sea contactado por los agentes presente un informe completo a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La AP no halló ninguna postura oficial reciente del gobierno estadounidense o de la DEA sobre la iniciativa de López Obrador pero Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la agencia antidrogas, dijo a la AP que la entrega de toda la información que plantea la iniciativa “no va a suceder”.

“Lamentablemente, existe una corrupción endémica dentro del gobierno (mexicano). Se va a filtrar, comprometerá a los agentes, comprometerá a los informantes”, dijo Vigil.

— Abril Mulato.

