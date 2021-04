NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Presidente mexicano no anunció recientemente que renunciará a su partido político y se unirá a otro

LA AFIRMACIÓN: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció en días recientes que renunciará a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido que fundó y que lo llevó a la presidencia, se unirá a Fuerza por México, un partido pequeño que obtuvo el registro en octubre pasado.

LOS HECHOS: En principio, la publicación que ha diseminado esa información incorrecta es un video que fue subido a las redes sociales en 2019. La declaración de López Obrador fue hecha el 28 de agosto de aquel año y el mandatario nunca dijo que se unirá a otro partido.

La mañana del 28 de agosto de 2019, durante su tradicional conferencia matutina de lunes a viernes en el Palacio Nacional, López Obrador dijo: “Si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echa a perder, no solo renunciaría, sino que me gustaría que le cambiaran de nombre, que ya no lo usaran”.

Sin embargo, una página de Facebook compartió hace dos días un video con el título “AMLO se va de Morena y se une al 100% al partido Fuerza por México”.

El video, cuya autoría es de Mau Rodríguez, un youtuber pro López Obrador, en realidad data de 2019 y el mismo conductor asumió de manera incorrecta que López Obrador se refería a Fuerza por México, un partido ligado a los trabajadores sindicalizados del gobierno federal que obtuvo su registro el pasado octubre y actualmente contiende en las elecciones intermedias de México.

El presidente nunca se refirió a Fuerza por México. La declaración data de agosto de 2019 y López Obrador no ha dejado Morena ni se ha unido al otro partido.

En aquel momento el mandatario mexicano criticó los procesos internos de Morena y dijo que es “muy lamentable que los partidos que surgen defendiendo causas justas terminen muy mal”.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

Video no muestra a hijo de presidente mexicano en riña en club de golf

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente mexicano, en estado de ebriedad y en una riña en un campo de golf.

LOS HECHOS: El hijo del presidente no aparece en el video. The Associated Press revisó videos e imágenes captados desde diferentes ángulos en alta resolución de la riña ocurrida en el campo de golf y comprobó que López Beltrán no estuvo involucrado en el pleito.

El 16 de abril circuló en las redes sociales un video de una riña en el Club de Golf Zibatá en el estado de Querétaro, en el centro de México.

En el video se observa a un grupo de individuos mientras se insultan y pelean en el club de golf.

Usuarios en redes sociales compartieron ampliamente las imágenes para burlarse de la pelea, ya que en las grabaciones se observa cómo los involucrados caen al suelo en repetidas ocasiones y fallan en sus intentos de golpearse.

Una publicación que circula en Facebook incluye una de las grabaciones de la riña y afirma falsamente que en el video aparece López Beltrán, involucrado en la pelea y en estado de ebriedad.

En la grabación, de baja resolución, se escucha cómo algunos de los involucrados se refieren a uno de los individuos como “Andrés”.

La versión errónea ha sido compartida en grupos de Facebook anti-López Obrador.

Pero al revisar videos de la pelea en alta resolución que capturaron la riña desde diferentes ángulos, AP constató que la persona a la que llaman “Andrés” en el video no es López Beltrán, de 33 años.

López Beltrán es hijo del primer matrimonio de López Obrador con Rocío Beltrán, quien falleció en 2003 a causa de una enfermedad crónica.

De acuerdo con la revista mexicana Proceso, quienes estuvieron involucrados en la riña participaron en un torneo de golf privado en el campo del club Zibatá.

En los reportes de la prensa mexicana sobre la riña no se hizo ninguna mención sobre el hijo de López Obrador.

El club de golf no respondió a solicitudes de aclaración de AP sobre la afirmación falsa.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Esposa de presidente mexicano no tuiteó foto con presunto abusador sexual

LA AFIRMACIÓN: Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa de López Obrador, tuiteó una fotografía con Benjamín Saúl Huerta, diputado federal del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acusado de abuso sexual de menores. En el tuit Gutiérrez Müller dijo que las acusaciones contra Huerta son parte de un linchamiento mediático y que éste cuenta con su “total apoyo”.

LOS HECHOS: La esposa de López Obrador calificó la captura de pantalla que circula con el tuit como una noticia falsa. Además, AP no encontró indicios en internet de que Gutiérrez Müller haya publicado ese tuit.

El 21 de abril la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención y posterior liberación de Huerta, quien buscaba la reelección como diputado federal.

Huerta, legislador por el estado de Puebla, en el centro de México, fue liberado porque goza de fuero constitucional, es decir, de inmunidad política que lo protege de ser procesado por conductas ilícitas.

El legislador fue detenido después de que un menor de edad lo acusó de haberle hecho tocamientos en un hotel ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Tras su liberación, en una rueda de prensa el 22 de abril, Huerta negó haber abusado del menor de edad pero renunció a su campaña de reelección.

Sin embargo, tras la primera denuncia las autoridades informaron que otra víctima menor de edad interpuso ante la fiscalía una segunda demanda contra Huerta por abuso sexual en 2019.

Ante las denuncias Mario Delgado, presidente nacional de Morena, pidió a la Comisión de Honor y Justicia del partido suspender de forma inmediata los derechos políticos de Huerta mientras se investigan las acusaciones en su contra.

Una publicación que circula en Facebook incluye una captura de pantalla del tuit falso para afirmar que la esposa del presidente López Obrador tuiteó un mensaje de apoyo dirigido al legislador y una fotografía de ella con Huerta.

Pero el 23 de abril, en una publicación en su página oficial de Facebook, Gutiérrez Müller calificó la imagen que circula con el tuit como una “noticia falsa”. Además, AP no encontró indicios en el caché de Google ni en las publicaciones en Twitter de que haya publicado el tuit.

Tampoco existe evidencia del tuit en la herramienta digital Wayback Machine, que compila registros de sitios de internet aún después de que fueron eliminados.

La última publicación de Gutiérrez Müller en Twitter data del 23 de febrero y fue un mensaje dirigido al secretario de Marina mexicano, Rafael Ojeda, en el que le deseó una “pronta recuperación” tras dar positivo al COVID-19.

Aunque el tuit con el mensaje a Huerta es falso la fotografía incluida en la captura circula en internet desde octubre de 2019, después de que ambos fueron fotografiados durante el segundo informe de labores del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz.

Antes de que López Obrador asumiera la presidencia en diciembre de 2018, Gutiérrez Müller, que es escritora, se desempeñaba como catedrática en la BUAP.

Cuestionado en su rueda de prensa el 23 de abril sobre las acusaciones contra Huerta, López Obrador, fundador de Morena, dijo que cualquier persona que haya cometido un delito debe ser castigada.

“Yo como presidente de la república condeno cualquier abuso sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea”, declaró el presidente.

También Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, informó en un tuit el 25 de abril que los legisladores del partido votaron, por mayoría, separar a Huerta del grupo legislativo.

— Marcos Martínez Chacón

Anthony Hopkins sí recibió vacuna contra el COVID-19

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra el momento en que una enfermera fingió haber vacunado al actor estadounidense Anthony Hopkins contra el COVID-19.

LOS HECHOS: Un representante del Centro Médico Presbiteriano de Hollywood (HMPC, por sus siglas en inglés), hospital donde se inmunizó el actor, confirmó que Hopkins recibió la vacuna. El exceso de líquido visible al final del video ocupaba el “espacio muerto” en el sistema de agujas. Esto existe en cualquier medicamento administrado por inyección, dijo el portavoz.

Su Lee, directora de Comunicaciones Corporativas y Marketing del HMPC, dijo a The Associated Press a través de un correo electrónico que Hopkins no recibió una inyección falsa.

“Cada jeringa se prepara cuidadosamente para garantizar que contenga la cantidad correcta de vacuna y el Sr. Hopkins recibió una vacuna de dosis completa”, escribió la representante del HMPC en un comunicado enviado por correo electrónico. “Esto es de esperarse y el ‘espacio muerto’ está presente en cada medicamento administrado por inyección”, escribió la vocera.

El “espacio” o volumen muerto se refiere al espacio existente entre el líquido y el émbolo de la jeringa una vez que el pistón está completamente introducido. Es decir, es el contenido de vacuna que queda sobrante y no llega a inyectarse. Eso es lo que la enfermera expulsó de la jeringa después de que terminó la vacunación de Hopkins, de acuerdo con Lee.

Una publicación compartida en Twitter asegura incorrectamente que Hopkins no se vacunó.

“Anthony Hopkins se vacuna a la ‘política’. Le pinchan y al quitar la aguja que nunca inyectó nada, la enfermera tira el veneno al suelo. Que cosas #SLR #COVID19 #Plandemia #YoNoMeVacuno #SimplementeAire”.

Así dice el mensaje que acompaña un video en el que se ve al actor siendo vacunado por una enfermera. Los últimos minutos la grabación está ralentizada y se observa en cámara lenta cómo la enfermera inyecta a Hopkins y luego sacude la jeringa de la cual salen algunas gotas.

Pero dicha afirmación es incorrecta, el líquido que se aprecia sólo es excedente, según explicó Lee.

A diferencia de las jeringas convencionales, que tienen el émbolo plano y hacen que siempre quede algo de contenido, existen jeringas de bajo espacio muerto que minimizan ese desperdicio, pero suelen ser escasas.

En un informe de enero de 2021 sobre la lucha contra la pandemia de COVID-19, la administración del presidente estadounidense Joe Biden identificó la obtención de más jeringas de bajo espacio muerto como una prioridad.

También a principios de enero la Agencia Europea del Medicamento (EMA), informó que los frascos que contienen la vacuna contra el COVID-19, Comirnaty -desarrollada por Pfizer y BioNTech- proporcionaban hasta seis dosis y no cinco como se indicó al inicio de su distribución en Europa. Sin embargo, señaló que para obtener las seis dosis era necesario usar jeringas de bajo espacio muerto.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Partidos políticos mexicanos no eliminaron pensiones

LA AFIRMACIÓN: A través de la reforma a la Ley General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aprobada en diciembre de 2020, los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) eliminaron las pensiones para los trabajadores en el país.

LOS HECHOS: Voceras de ambos partidos dijeron a The Associated Press que no es verdad que éstos hayan votado para eliminar las pensiones. Además, el texto oficial de las reformas avaladas el año pasado por todos los partidos no hace ninguna mención a la eliminación de pensiones.

En diciembre de 2020, el Congreso mexicano aprobó reformas a la Ley General del IMSS y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Las reformas fueron impulsadas por el partido oficialista mexicano, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y por el presidente López Obrador.

A través de las reformas, los legisladores avalaron cambios al sistema de pensiones con el fin de aumentar el porcentaje de trabajadores con acceso a un fondo de retiro.

También, con las reformas, se aprobó incrementar la aportación de los patrones a los fondos de retiro de sus trabajadores.

La versión final de las reformas fue avalada en el Senado por unanimidad, con 95 votos a favor de todos los partidos, incluidos el PRI y el PAN, en una sesión el 9 de diciembre del año pasado.

Tras la aprobación de éstas, el presidente celebró los cambios al sistema de pensiones.

“Es un avance importante porque ahora van a recibir los trabajadores más de lo que iban a recibir con la ley vigente, van a poder jubilarse y van a tener posibilidad, sobre todo los que ganan menos, de contar con su salario”, dijo López Obrador en su conferencia matutina del 10 de diciembre.

Una publicación que circula en Facebook afirma falsamente que el PRI y el PAN modificaron la ley del IMSS en diciembre para eliminar las pensiones de los trabajadores.

Pero Elena Barrios y Laura Vega, encargadas de Comunicación Social del PRI y del PAN, respectivamente, dijeron a AP en mensajes por separado vía WhatsApp que no es verdad la versión que circula en las redes.

“El PRI ha sido impulsor del derecho a una pensión digna; también fuimos los impulsores de las instituciones encargadas de materializar el derecho a la jubilación y hemos sido copartícipes de las luchas obreras para asegurar pensiones dignas”, dijo Barrios en su mensaje.

Barrios añadió que las reformas “no tienen nada que ver con quitar pensiones”.

Además, en el decreto que contiene las reformas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre, tras la promulgación de éstas por parte de López Obrador, no se hace ninguna mención a la eliminación de las pensiones.

— Marcos Martínez Chacón

Video no prueba que no hay enfermos graves de COVID-19 en hospitales de Brasil

LA AFIRMACIÓN: Un video en el que una profesional de la salud camina por una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde no hay ningún paciente demuestra que, al igual que en todo el mundo, en Brasil los hospitales están vacíos. El COVID-19 es una mentira, pero hay médicos que no se quedan callados.

LOS HECHOS: Los médicos que aparecen en la grabación no están revelando que el COVID-19 es una mentira. En realidad, están celebrando el hecho de que, luego del crecimiento de casos que se registró en Brasil, hubo una reducción de llamadas en ese hospital lo que, en ese momento, hizo posible que la UCI se quedara sin pacientes.

A través de un comunicado enviado a la AP, la red de atención médica de Brasil, Unimed, dijo que el hospital que aparece en el video es el Alberto Urquiza Wanderley, el cual se ubica en la ciudad de João Pessoa, capital del estado brasileño de Paraíba. Detalló que la grabación se realizó en la UCI durante la guardia del 30 al 31 de marzo de 2021.

“El equipo que aparece en las imágenes celebra el hecho de que, después del crecimiento de casos de COVID-19, hubo una reducción de llamadas, lo que, en ese momento, hizo posible que la UCI se quedara sin pacientes”, dice el comunicado. “El uso de video en cualquier otro contexto que tratar de distorsionar el hecho en sí es parcial y no es cierto”.

Varias publicaciones de Twitter aseguran incorrectamente que el video en el que una profesional de la salud recorre una UCI mostrando que todas las camas del área están desocupadas demuestra que no hay enfermos de COVID-19 en los hospitales.

Pero estas afirmaciones no son reales, de acuerdo con el departamento de comunicación del Hospital Alberto Urquiza Wanderley.

En el comunicado, el nosocomio detalla que elaboró ​​un plan de contingencia que permite que el número de camas de enfermería o UCI aumenten o se reduzcan según la demanda de pacientes. “La activación o la desactivación temporal depende de los resultados estadísticos diarios con curvas de tendencia semanales que respaldan las decisiones quincenales”, dice el documento.

Más allá de la situación que tuvo lugar en la UCI del Hospital Alberto Urquiza Wanderley, el 30 de marzo la ocupación de camas que se registró tanto en la capital como en otras localidades del estado Paraíba fue alta.

La Secretaría de Salud del Estado de Paraíba (SES) reportó en su web que el 93% de las camas de UCI de adultos para pacientes con COVID-19 estaban ocupadas en João Pessoa, mientras que en el estado el 88% se encontraban en uso. El 31 de marzo, las cifras bajaron a 86% y 85% respectivamente.

Casi un mes después de que se grabó el video las cifras continúan bajando. La SES reportó que hasta el 28 de abril había 290.547 casos confirmados en Paraíba y una ocupación de camas del 52%. En João Pessoa la ocupación de camas de UCI para adultos reportada es de 47%.

Aun así, actualmente Brasil tiene la segunda mayor cantidad de muertes por COVID-19 en el mundo, de acuerdo con el Centro de Ciencia e Ingeniería en Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, y superará los 400.000 decesos esta semana. La mayor parte de esa cifra se produjo en los últimos cuatro meses.

— Abril Mulato

