NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Falso que autoridad electoral mexicana perdió miles de boletas para cometer fraude

LA AFIRMACIÓN: El Instituto Nacional Electoral (INE) de México perdió cientos de miles de boletas electorales para la elección de este 6 de junio para cometer fraude en contra del gobierno y del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

LOS HECHOS: El INE informó que las más de 700.000 boletas fueron impresas con errores para la elección de Tabasco, en el sureste de México, serán destruidas y sustituidas. Otras 19.000 en el estado de Chiapas también serán sustituidas.

Un video que circula en las redes sociales asegura que el INE perdió cientos de miles de boletas para la elección de este domingo 6 de junio, lo que es parte del fraude electoral que se prepara. Sin embargo, esa afirmación es incorrecta.

El 21 de mayo se dio a conocer que más de 700.000 boletas para la elección local en Tabasco fueron impresas con errores.

Sin embargo, el INE informó a The Associated Press que el error fue responsabilidad del Órgano Público Local (OPL) electoral de Tabasco. Las boletas serán reimpresas y las que contienen errores serán destruidas.

La impresión de las más de 103 millones de boletas electorales está a cargo de los Talleres Gráficos de México, órgano que forma parte de la Secretaría de Gobernación, mientras que su resguardo y distribución están a cargo del ejército mexicano.

“Las boletas se reimprimieron y ya fueron distribuidas con las correcciones. Fue error del OPL porque mandaron a imprimir boletas sin revisar”, explicó el área de Comunicación Social del INE.

El vocero del INE rechazó que ese organismo haya “perdido” boletas, como asegura el video que circula en internet.

“¡Prenden alarmas! Pierde INE cientos de miles de boletas. Ya empezó el fraude”, dice el video, pero oficialmente no hay ningún reporte de boletas perdidas.

El 26 de mayo se dio a conocer que un grupo armado robó alrededor de 19.000 boletas para una elección local en Siltepec, una comunidad rural en la sierra de Chiapas, en la frontera con Guatemala.

La autoridad electoral local dijo que la elección en el municipio continuará, pues se imprimirán nuevas boletas con nuevas características a fin de que las boletas robadas puedan ser identificadas y no se tomen en cuenta en caso de que sean depositadas en las urnas.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

Banco Central mexicano no utilizará portada de revista en billete

LA AFIRMACIÓN: El Banco de México (Banxico) anunció que utilizará la ilustración de la portada más reciente de la revista británica The Economist, en el billete de 500 pesos. La ilustración consiste en una fotografía del presidente mexicano rodeado de imágenes representativas de las principales políticas que ha implementado, como el impulso a la producción de petróleo y la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

LOS HECHOS: Banxico no ha hecho ningún anuncio al respecto. The Associated Press no encontró ninguna evidencia en los comunicados oficiales del banco central ni en las redes sociales del organismo.

El 27 de mayo, a través de su cuenta de Twitter, la revista The Economist publicó la portada de su edición más reciente dedicada a analizar los efectos de las políticas aplicadas por López Obrador en México.

La publicación muestra una fotografía del mandatario rodeado de otras imágenes representativas de las políticas implementadas en su administración, como el impulso a la producción petrolera y la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Sobre el diseño aparece un titular que dice: “El falso mesías de México”.

“El presidente de México aplica políticas ruinosas a través de métodos impropios. Nuestra portada sobre Latinoamérica esta semana sostiene que AMLO es un peligro para la democracia”, decía el tuit de The Economist.

La edición contiene un texto titulado “los votantes deberían limitar al presidente mexicano hambriento de poder”, en el que la revista hace un llamado a la ciudadanía a no votar por el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las próximas elecciones del 6 de junio.

En los comicios se renovará la Cámara de Diputados -actualmente controlada por una mayoría de Morena-, 15 gobernaciones y otros cargos locales.

En respuesta a la revista, en su conferencia matutina del 28 de mayo López Obrador calificó a la publicación de “grosera” y “mentirosa”.

“Y todavía con falta de ética llaman a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos representar”, expresó el presidente.

Una publicación afirma falsamente que Banxico anunció que utilizará la ilustración principal de la revista en el billete de 500 pesos, sin el texto que califica al presidente de “falso mesías”.

La publicación con la afirmación errónea muestra un billete de 500 pesos con la fotografía de López Obrador y las imágenes utilizadas por The Economist para ilustrar sus políticas en su portada.

“Esto no le va a gustar a la oposición miserable y mezquina”, dice la publicación que muestra la imagen de un billete falso de 500 pesos con la ilustración de la portada de la revista.

Pero Banxico no ha hecho ningún anuncio como ése. AP no encontró evidencia en los comunicados oficiales ni en las redes sociales del banco.

La última modificación que el Banxico aplicó en el diseño del billete de 500 pesos fue anunciada a través de un comunicado oficial en agosto de 2018.

Banxico informó que, a partir de ese momento, comenzó a circular en el país una versión del billete que contiene imágenes alusivas al periodo de reformas impulsadas por el expresidente Benito Juárez en el siglo XIX, una fotografía de Juárez, y una imagen de la ballena gris, especie endémica de las costas de Baja California Sur, al noroeste de México.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Fotografía no muestra a participantes de protestas actuales en Colombia

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra a un grupo de manifestantes que participan en el paro nacional de Colombia.

LOS HECHOS: La imagen muestra a un grupo de personas que asistieron a un festival de Hip Hop en octubre de 2016.

La fotografía original que muestra a cuatro mujeres y cinco hombres sonriendo y posando frente a la cámara se tomó durante la vigésima edición del festival Hip Hop al Parque que se realizó el 22 y 23 de octubre de 2016 en el parque Simón Bolívar, ubicado en la ciudad de Bogotá.

La imagen se publicó originalmente en la web de Vice Colombia y fue capturada por el fotógrafo Carlos Basto ‘Spoon’.

Una publicación compartida en Facebook sugiere incorrectamente que las personas que aparecen en la fotografía participan en el paro nacional que comenzó el 28 de abril en distintos puntos de Colombia.

En la parte superior de la imagen se narra una breve historia en la que una madre le dice a su hijo, quien participa en el paro nacional, que debido a que los manifestantes quemaron la fábrica donde trabajan ella y su esposo, ambos se quedaron sin trabajo. “La verdad del paro”, dice el mensaje que acompaña la fotografía. Pero ésta se tomó en un festival que se realizó hace más de cuatro años.

AP reportó el 28 de mayo que, ante una escalada de violencia durante las manifestaciones antigubernamentales en Cali, al suroeste de Colombia, el presidente Iván Duque ordenó “un despliegue de asistencia militar” después de que se registraron tres fallecidos y un número indeterminado de heridos.

Los disturbios se extendieron a otras zonas del país cuando se ha cumplido un mes del inicio de las protestas más concurridas de las últimas décadas y que hasta el momento han dejado más de 40 fallecidos y 2.200 civiles y policías heridos.

El gobierno y el Comité Nacional del Paro, que agrupa principalmente a sindicatos, no han logrado establecer las bases que permitan la apertura de una negociación. Los manifestantes piden que el gobierno se comprometa a dar garantías para el ejercicio de la protesta social, mientras el Ejecutivo se mantiene inamovible en la exigencia de que cesen los bloqueos viales que interrumpen el abastecimiento de alimentos, medicinas y el libre tránsito de los ciudadanos y mercancías.

Las manifestaciones -en su mayoría pacíficas- hicieron fracasar una reforma fiscal que dio pie a las protestas y luego una reforma a la salud que se discutía en el Congreso. Además, ha tenido consecuencias políticas inmediatas como la renuncia de tres altos funcionarios del gobierno: el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la canciller Claudia Blum y el Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos, quien era el encargado de mediar con los manifestantes.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Video no muestra a politóloga mexicana llamando a votar por partido oficialista

LA AFIRMACIÓN: Un video que circula en las redes sociales muestra a la politóloga y articulista mexicana Denise Dresser haciendo un llamado para no votar por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) y, en cambio, hacerlo por Morena, el partido del presidente López Obrador, en las elecciones de este 6 de junio en México.

LOS HECHOS: El video original data de 2017, cuando Dresser participó en una campaña para no votar a favor del PRI en las elecciones a gobernador en el Estado de México. Nunca llamó a votar a favor de Morena.

El video original formó parte de una campaña lanzada por la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) que convocó a académicos e intelectuales, entre ellos a Dresser. La campaña se difundió con las etiquetas #NiUnVotoMásAlPRI y #AlzaLaVozEDOMEX.

Los videos de la campaña comenzaron a circular en las redes sociales a fines de mayo de 2017 y se puede ver y oír a Dresser decir: “Tienes la oportunidad de sacar al PRI a patadas del Estado de México”.

Sin embargo, el mismo segmento del video está siendo usado actualmente para hacerlo pasar como actual y asegurar, de manera falsa, que Dresser llama por el voto a favor de Morena.

La página de Facebook “Benditas Redes Sociales” publicó el 30 de mayo el video manipulado con el siguiente título: “Última Hora: ¡Denise Dresser se voltea, pide no votar por el PRIAN!”.

En el video original, sólo se ve a Dresser hablando directo a la cámara, con un fondo gris pálido a sus espaldas.

Sin embargo, en el video manipulado le fue añadida en el fondo la leyenda “No votes por el PRIANRD”.

Las siglas PRIAN o PRIANRD son una mezcla que combina las siglas de los partidos de oposición PRI, PAN y PRD.

En la elección de 2017 el candidato del PRI al Estado de México, Alfredo del Mazo, ganó la elección.

Además de Dresser, en la campaña de ONEA participaron los académicos Sergio Aguayo y los activistas Javier Sicilia y Clara Jusidman, entre otros.

Dresser ha sido crítica del gobierno del actual presidente y de su partido, Morena.

En grupos pro López Obrador de Facebook es usual ver publicaciones en su contra.

— Rafael Cabrera

Expresidente mexicano no amenazó a López Obrador

LA AFIRMACIÓN: En una entrevista televisiva el expresidente mexicano Felipe Calderón amenazó al mandatario actual.

LOS HECHOS: Calderón no lanzó ninguna amenaza contra López Obrador. The Associated Press revisó la grabación de la entrevista y no encontró evidencia de que el expresidente haya hecho algo así.

El 21 de abril Calderón criticó en una entrevista con la periodista Adela Micha las políticas que ha impulsado el gobierno de López Obrador en áreas como la salud, energía, economía y seguridad.

Durante la charla, Calderón rechazó la acusación que ha hecho López Obrador en torno a un supuesto “fraude” electoral cometido en su contra en los comicios presidenciales de julio de 2006, cuando el entonces candidato del Partido Acción Nacional (PAN) derrotó al actual mandatario.

López Obrador finalmente obtuvo el triunfo electoral en las elecciones de julio de 2018 tras dos intentos fallidos en las contiendas presidenciales de 2006 y 2012.

Una publicación que circula en Facebook afirma falsamente que, durante la conversación con Micha Calderón amenazó a López Obrador, pero al revisar la grabación del encuentro AP no encontró evidencia de que el expresidente haya amenazado al titular del Ejecutivo federal mexicano.

En la entrevista, Calderón hizo un llamado a la ciudadanía a participar en política para que, a través de la participación cívica, se impulsen los cambios que deben implementarse en México.

El expresidente, quien renunció al PAN en noviembre de 2018 con el fin de convertir en un partido político al organismo civil México Libre que creó junto a su esposa, añadió que los partidos políticos actuales no representan una vía para que los ciudadanos independientes se involucren en la política y el gobierno.

El INE rechazó otorgarle el registro como partido político a México Libre al señalar que la agrupación no acreditó el origen de la totalidad de las donaciones que ha recibido.

Calderón también criticó la reforma judicial impulsada por Morena que amplió de cuatro a seis años el periodo de Arturo Zaldívar, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aliado de López Obrador.

Pese a las críticas, la reforma fue aprobada el 23 de abril por el Congreso mexicano, controlado por una mayoría de Morena, lo que desató críticas contra López Obrador y su administración.

— Marcos Martínez Chacón

Partido oficialista mexicano no editó foto de cierre de campaña de candidato a gobernador

LA AFIRMACIÓN: Fotografía muestra cómo el partido mexicano oficialista Morena editó una fotografía del cierre de campaña de uno de sus candidatos para simular que había más personas en el evento.

LOS HECHOS: La imagen original fue publicada en la cuenta de Twitter oficial de Víctor Manuel Castro, candidato a gobernador de Baja California Sur por la coalición de Morena y el Partido del Trabajo (PT) y no está editada. Los usuarios que han compartido la fotografía manipulada son, en su mayoría, detractores del partido Morena.

El 28 de mayo Castro publicó a través de su cuenta de Twitter tres fotografías de su cierre de campaña con el mensaje “¡Estamos listos, Comondú! Desde Ciudad Constitución, en nuestro cierre de campaña. #PorElBienDeTodasyTodos #MorenaVa”.

En las imágenes se ve a decenas de asistentes al aire libre. En la primera se alcanza a ver un escenario y del lado derecho una ambulancia; en la segunda aparecen personas ondeando banderas de Morena y del PT y en primer plano se ve una bandera blanca que dice: “Iliana Talamantes, presidenta”.

En la tercera se ve a los asistentes fotografiados desde otro ángulo, del lado izquierdo se ven dos camiones -uno blanco y uno amarillo- y al fondo algunas casas y locales.

Esta última es la imagen que fue editada y retomada por algunos usuarios en las redes sociales, que en su mayoría publican contenido en contra del gobierno de López Obrador y de Morena.

La imagen, claramente manipulada, muestra el cierre de campaña de Castro pero algunos de los asistentes fueron clonados y colocados en otros sitios. Posteriormente esas partes de la foto fueron señaladas con círculos de colores con el objetivo de mostrar que la imagen había sido editada por Morena.

“Quiubole mis Mugrenos ¿Era cierre de campaña o convención de gemelos y trillizos?”, dice un tuit que muestra la fotografía editada. Otra más dice: “Así los montajes en Morena. ¿A quién querrán engañar? ¡Ah! A los suyos, claro”.

Algunas webs también retomaron la imagen asegurando falsamente que el evento mostrado era un cierre de campaña en Sonora.

Sin embargo, estas publicaciones se realizaron el 30 y 31 de mayo, dos días después de que Castro publicó la fotografía original, sin editar, en su cuenta de Twitter.

Los comicios del 6 de junio, los más grandes de la historia de México y en los que participan más de 150.000 candidatos, serán cruciales para López Obrador en su plan para asegurarse el control del Congreso en los tres años que le restan de mandato.

En la consulta se votará para renovar los 500 puestos de la Cámara de Diputados, 15 de los 32 gobernadores, 1.063 diputaciones estatales y 1.926 ayuntamientos.

— Abril Mulato

