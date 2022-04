NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

of

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

___

Fotos de cadáveres en Bucha, Ucrania, no evidencian un montaje

LA AFIRMACIÓN: Dos fotografías tomadas en una calle de Bucha, Ucrania, evidencian que el ataque ruso en dicha ciudad fue un montaje. La que se tomó primero muestra dos cuerpos y la que se tomó después muestra tres, lo que indica que el tercer cuerpo fue colocado posteriormente.

LOS HECHOS: Las fotografías se tomaron en el mismo lugar pero en días distintos. La que muestra tres cuerpos se tomó el 2 de abril y la que muestra dos se tomó al día siguiente, cuando ya se habían empezado a recoger los restos de las personas fallecidas.

El 4 de abril The Associated Press reportó que luego de que soldados rusos se retiraron de las afueras de Kiev y se revelaran calles cubiertas de cadáveres de lo que parecían ser civiles, algunos aparentemente asesinados a quemarropa, Moscú se enfrentaba a una nueva oleada de condenas internacionales y acusaciones de crímenes de guerra.

El ministro de Defensa ruso Sergey Lavrov calificó las escenas de las afueras de Kiev como una “provocación anti-rusa montada” y el Kremlin rechazó reiteradamente las atrocidades, considerándolas una farsa de parte de Ucrania.

En redes sociales algunos usuarios han retomado esta postura y han señalado que algunos cuerpos fueron colocados como un montaje en las calles de Bucha.

Una publicación en Twitter muestra dos fotografías para “probar” dicha afirmación. En la primera se ve a un soldado observando dos cuerpos en una calle de Bucha. Uno tiene las manos atadas con un listón blanco y usa una chamarra café; el otro porta una chamarra azul. Al fondo hay algunos tablones de madera y lo que parecen ser materiales de construcción.

La segunda imagen muestra tres cuerpos, los dos antes mencionados y uno más que se encuentra en medio de ellos. La persona que aparece usa una chamarra café y un gorro negro.

“Evidencia del falso ataque ruso en Bucha, Ucrania. Dos fotos muestran el momento antes del montaje y luego la foto final en la que aparece un cuerpo nuevo. La prueba que Occidente no quiere admitir, el engaño caerá por su propio peso”, dice una publicación en Twitter que está acompañada de dos imágenes.

Pero esto no es correcto. La que muestra tres cuerpos en realidad circula en las redes desde el 2 de abril y la que muestra dos cadáveres se capturó el 3 de abril, cuando ya se habían comenzado a recoger los restos de las personas, y no al revés como asegura el mensaje de Twitter.

La primera fotografía fue publicada por Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, en su cuenta de Twitter el 2 de abril. “Bucha, región de Kiev. Los cuerpos de personas con las manos atadas, que fueron asesinadas a tiros por soldados yacen en las calles. Estas personas no estaban en el ejército. No tenían armas. No representaban ninguna amenaza. ¿Cuántos casos más están ocurriendo ahora mismo en los territorios ocupados?”, dice el mensaje que la acompaña.

La escena de los tres cadáveres fue capturada por otros medios internacionales pero desde distintos ángulos. Ronaldo Schemidt, fotógrafo de la Agence France-Presse (AFP), confirmó a AP a través de un mensaje de Instagram que la fotografía fue capturada el 2 de abril.

La escena también aparece en un video capturado por el Ministerio de Defensa de Ucrania el mismo día y retomado por distintos medios internacionales los días siguientes.

El autor de la segunda fotografía no ha sido identificado, pero ésta comenzó a circular en la web desde el 4 de abril de 2022. La misma escena en donde se ven solo dos cadáveres fue fotografiada por varios fotógrafos desde distintos ángulos.

El fotógrafo ucraniano Mikhail Palinchak capturó una fotografía para la agencia Reuters con un ángulo muy similar a la que se incluye en la publicación y dijo a AP a través de un mensaje que esa foto se tomó el 3 de abril. Detalló que después de que él tomó sus fotos los cuerpos fueron recogidos.

“Había tantos cuerpos que no pudieron recogerlos todos a la vez”, agregó.

Tras difundirse las imágenes de cuerpos al aire libre o en fosas líderes europeos y el presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenaron el derramamiento de sangre, algunos calificándolo de genocidio, y el presidente estadounidense Joe Biden dijo que el mandatario ruso Vladimir Putin debe enfrentar un juicio por crímenes de guerra, reportó AP.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

____

Estados Unidos no anunció que levantará sanciones a Rusia

LA AFIRMACIÓN: Una publicación que circula en las redes sociales asegura que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció que el país levantará las sanciones económicas que impuso a Rusia por la invasión militar a Ucrania, que inició el 24 de febrero.

LOS HECHOS: Blinken dio dos entrevistas este 3 de abril, a las cadenas CNN y NBC, en las cuales señaló que si las negociaciones entre Ucrania y Rusia avanzan y son favorecedoras, las sanciones podrían levantarse en algún momento. No fue un anuncio oficial.

Blinken dio una entrevista a Chuck Todd, periodista de la NBC, en la que señaló que Estados Unidos y la comunidad internacional están apoyando con todo lo posible al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ante un eventual encuentro cara a cara con el mandatario ruso Vladimir Putin.

En el encuentro con el periodista, el secretario de Estado dijo: “Estamos haciendo todo lo posible para fortalecer la posición de Ucrania en la mesa de negociaciones, incluso con una posible reunión entre el presidente Zelenskyy y el presidente Putin... Hemos estado apoyando a Ucrania. Hemos estado imponiendo una presión extraordinaria sobre Rusia… Todo eso se destina a fortalecer la mano de Ucrania cuando se trata de cualquier negociación con Rusia”.

Como parte de las mismas declaraciones Blinken agregó: “Toda la comunidad internacional que se ha unido para imponer esas sanciones a Rusia estará atenta a lo que está haciendo Ucrania y lo que quiere hacer. Y si concluye que puede poner fin a esta guerra, detener la muerte y la destrucción, y continuar afirmando su independencia y su soberanía, y en última instancia, eso requiere el levantamiento de las sanciones, por supuesto que lo analizaremos”.

Estas declaraciones, no obstante, han sido tergiversadas en redes sociales como si se tratara de un anuncio oficial de Estados Unidos sobre el retiro de las sanciones económicas a Rusia. Pero eso es incorrecto.

El mismo 3 de abril, Blinken dio también una entrevista a la cadena CNN, en la que dijo a la periodista Dana Bash: “Estamos en constante conversación con aliados y socios sobre las formas más efectivas de endurecer, fortalecer las sanciones”.

Hasta ahora, Estados Unidos no ha levantado ninguna de las sanciones económicas que impuso tras la invasión militar de Ucrania que inició el 24 de febrero.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

____

No se ha anexado un país a Rusia recientemente

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía señala que un país se anexó a Rusia.

LOS HECHOS: La imagen es la portada de un video en el que se informa sobre las declaraciones que el gobierno de la república Osetia del Sur hizo el 30 de marzo en las que manifestó sus intenciones de anexarse a Rusia.

El gobierno ruso respondió que, según lo estipulado por la ley rusa, para anexarse a su país Osetia del Sur primero debe realizar un referendo para conocer la voluntad del pueblo y este aún no ha ocurrido.

A fines de marzo Anatoli Bibílov, presidente de la república de Osetia del Sur, informó que en un futuro próximo tomará medidas jurídicas para unirse a Rusia. Sus declaraciones fueron dadas a conocer por el servicio de prensa del partido Rusia Unida y posteriormente retomadas por diversos medios internacionales.

“Creo que la unificación con Rusia es nuestro objetivo estratégico, nuestro camino, la aspiración del pueblo”, manifestó el presidente Bibílov. “Tomaremos las medidas legales pertinentes en un futuro próximo. La república de Osetia del Sur será parte de su patria histórica: Rusia”.

Ante estas declaraciones, en redes sociales se compartió un video en cuya portada aparecen el presidente ruso Vladimir Putin y Bibílov tomándose la mano. Al fondo se ve una foto del jefe de la comisión del Consejo de la Federación para la Protección de la Soberanía Estatal de Rusia, Andrei Klimov.

En medio de la fotografía se lee el mensaje: “País se anexa a Rusia”. Pero esto no es correcto.

En la grabación, un conductor habla del caso de Osetia del Sur y de las recientes declaraciones sobre la intención de su país de anexarse a Rusia. En el video otro conductor lee una nota de la web de noticias Sputnik titulada: “Osetia del Sur tomará medidas jurídicas para adherirse a Rusia”.

En la historia se mencionan las declaraciones que Bibílov hizo el 30 de marzo sobre sus intenciones de anexar su país a Rusia.

Posteriormente se explica que Klimov declaró que Osetia del Sur necesita llevar a cabo un referendo para unirse a su país, pues la legislación de Rusia estipula el procedimiento para admitir a otros Estados o sus partes como regiones de Rusia.

Según un comunicado publicado por el partido Rusia Unida y posteriormente retomado por Sputnik, Klimov dijo: “Para realizarlo, hay que hacer lo principal: es necesario expresar la voluntad del pueblo osetio. Esto se puede hacer a través de un referendo”.

La nota de la web de noticias señala que, ante estas declaraciones, Dina Gassíeva, vocera de Bibílov, aseguró que el referendo sobre la posible adhesión de Osetia del Sur a Rusia “seguramente se celebrará después de las elecciones” presidenciales programadas para el próximo 10 de abril.

En agosto de 2008 Rusia y Georgia libraron una guerra cuando las tropas del gobierno georgiano trataron sin éxito de recuperar el control de la provincia de Osetia del Sur, una región escindida respaldada por Moscú.

Rusia aplastó al ejército nacional en cinco días de combates y cientos de personas perdieron la vida. Después, Rusia reconoció a Osetia del Sur y a otra región secesionista, Abjasia, como Estados independientes y reforzó su presencia militar en ambos territorios.

— Abril Mulato

____

Video no muestra a López Obrador exonerando a expresidente de caso Ayotzinapa

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador exonerando al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida durante su administración (2012-2018).

LOS HECHOS: En la conferencia de prensa del 30 de marzo un reportero preguntó al presidente López Obrador si, como parte de la investigación que su gobierno está realizando para resolver el caso Ayotzinapa, se citaría al expresidente Peña Nieto. Después se le preguntó si también se citará al actual secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

AP revisó la conferencia de prensa en su totalidad y encontró que el video en realidad muestra la pregunta en la que se alude a Peña Nieto y fue editado para mostrar a continuación la respuesta que López Obrador dio en relación a Ojeda.

El 29 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), que ha ahondado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en 2014, presentó un tercer informe del caso -el primero durante la administración de López Obrador- que se basó en documentos y videos militares y de inteligencia que estuvieron ocultos durante siete años.

Ante la difusión del reporte, familiares de los jóvenes cuestionaron la actuación de las fuerzas armadas y las instituciones mexicanas durante los tres años de la administración de López Obrador y expresaron su molestia por la falta de avances en el esclarecimiento de lo que ocurrió.

El 30 de marzo, durante su conferencia diaria, López Obrador habló sobre el informe y señaló que ordenó investigar a los jefes de la Marina que participaron en el operativo en el que supuestamente se manipularon y ocultaron pruebas en el proceso que siguió a la desaparición de los 43 estudiantes.

Tras dicho anuncio un reportero mencionó los reclamos de los padres tras ver un video difundido por el GIEI. En dicha grabación aparecen marinos operando en el basurero de Cocula horas antes de que el lugar fuera acordonado. El gobierno de Peña Nieto dijo que los estudiantes habían sido incinerados en ese sitio, aunque ahora se sabe que eso no sucedió.

El reportero dijo: “Tras la difusión de este video... ayer los padres de los normalistas -padres y madres- se dijeron molestos. Pidieron abrir una investigación en contra del Ejército y la Marina; esto por no seguir su instrucción de dar a conocer toda la información que tuvieran acerca de este caso, con la intención de esclarecer los hechos”.

Posteriormente agregó: “También piden que se cite a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto. Preguntarle, señor presidente, ¿usted sabe, tiene conocimiento si esta investigación contempla la declaración del expresidente Enrique Peña Nieto?”.

López Obrador respondió: “Bueno, se está llevando a cabo la investigación, no termina todavía. Esto fue un informe que entregaron los expertos independientes que están ayudando en toda la investigación, todavía falta seguir avanzando, apenas y están declarando, o acaban de hacerlo, los marinos que se ven que están en el basurero y también los mandos superiores, pero hace poco tiempo”.

Posteriormente el reportero preguntó si el almirante Ojeda sería citado y López Obrador dijo: “No, porque pues él no tiene ningún involucramiento en este asunto”.

Una publicación compartida en Twitter dice: “ESA PROTECCIÓN SOLO DIOS LA DA!- Cuando tienes que proteger al partido al que pertenecías @PRI_Nacional y a @EPN (Peña Nieto) lo exoneró del tema de los 43 de #Ayotzinapa #VilchisMosa”.

El mensaje está acompañado del video en el que se ve al reportero cuestionando al mandatario sobre la citación de Peña Nieto y posteriormente a López Obrador respondiendo que no está involucrado en el asunto, pero el video está manipulado, pues eso no fue lo que respondió.

López Obrador dijo en el encuentro con medios que la posibilidad de que se llame a declarar a Peña Nieto será una decisión de la Fiscalía especial que atiende el caso.

Con la llegada al poder de López Obrador se creó la Comisión de la Verdad y una fiscalía especial dentro de la federal que en 2020 ordenó capturar por primera vez a militares.

Unas 140 personas han sido detenidas desde 2014 pero la mayoría fueron excarcelados por irregularidades en sus procesos y sólo en torno a medio centenar sigue en prisión. Además, delincuentes que presuntamente podrían haber sido testigos clave fueron asesinados.

— Abril Mulato

___

Publicación de institución pública mexicana sobre López Obrador no es real

LA AFIRMACIÓN: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México publicó en Facebook un mensaje con el que llama a la población a refrendar su apoyo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo domingo 10 de abril, día en que se realizará la consulta de revocación de mandato por primera vez en la historia del país.

LOS HECHOS: Una imagen compartida en WhatsApp y Twitter muestra un supuesto mensaje de Facebook de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que dice: “Este domingo de ramos, no te olvides de refrendar el apoyo en quien dio voz y representación a los pobres de México”.

El mensaje está acompañado de una ilustración en donde se ve el rostro de López Obrador en el cielo y algunas personas vestidas de blanco sosteniendo hojas de palma en las manos.

El domingo de ramos es una celebración religiosa con la que se conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén y es el día que marca el inicio a la Semana Santa. Las hojas de palma simbolizan el recibimiento a Jesús en su entrada en esa ciudad, hace más de 2.000 años.

Pero el mensaje de Facebook no es real. La imagen muestra un nombre incorrecto de la página de la dependencia pública. La página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México tiene el mismo nombre en Facebook y en la imagen se lee Secretaría de Cultura de la CDMX, es decir, usando siglas en vez del nombre completo de la ciudad.

AP tampoco encontró indicios de esa publicación en Facebook, en el caché de Google, ni en la herramienta digital Wayback Machine, que compila registros de sitios web aún después de que fueron eliminados.

El referendo revocatorio del mandato del presidente López Obrador, que se ha visto envuelto en la polémica y el desánimo del electorado, se llevará a cabo el próximo 10 de abril.

En los meses previos a la consulta se dio una intensa batalla política y legal entre el oficialismo y el Instituto Nacional Electoral (INE) luego de que el Congreso, controlado por el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), le recortó el presupuesto al organismo.

El INE suspendió en diciembre el proceso para el referendo bajo el argumento de que carecía de recursos suficientes, pero luego debió reactivarlo tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que le ordenó seguir adelante con la votación.

— Abril Mulato

___

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck