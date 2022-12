CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

____

Fotos no muestran tormenta invernal reciente en EEUU

LA AFIRMACIÓN: Dos imágenes publicadas en Facebook muestran la tormenta invernal que azota a Estados Unidos.

LOS HECHOS: Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, The Associated Press encontró que las fotos muestran tormentas de 2019 y 2018.

El pasado 23 de diciembre AP reportó que decenas de millones de estadounidenses enfrentaban temperaturas gélidas, ventisca, cortes de energía y cancelaciones de reuniones navideñas debido a una tormenta invernal casi sin precedentes que exponía a un 60% de la población a algún tipo de alerta por el mal clima.

Más de 200 millones de personas estaban bajo alerta según un informe del Servicio Meteorológico Nacional de ese día. El mapa del frío invernal “representa una de las alertas más extensas de la historia”, dijeron los meteorólogos.

En todo el país, la tormenta es responsable de al menos 50 muertes y las labores de rescate y recuperación continuaban el lunes.

En redes, usuarios compartieron imágenes de las condiciones climáticas que se registraron en distintos estados del país.

Publicaciones en Facebook informan de los estragos que ha provocado la reciente tormenta invernal en el país y muestran dos imágenes que no corresponden a situaciones ocurridas este 2022.

Una fotografía en la que se ve a dos automóviles y a un camión de carga atravesando un alto nivel de nieve en realidad se capturó en Colorado el 14 de marzo de 2019.

La imagen fue capturada por RJ Sangosti para el periódico The Denver Post y su descripción señala: “Un hombre en una excavadora limpia ventisqueros en Limón el 14 de marzo de 2019, después de que un ciclón bomba arrasara gran parte de Colorado. En las llanuras orientales, las condiciones de ventisca incluyeron vientos de hasta 60 mph”.

La segunda fotografía que no es actual es una en la que se ve a dos hombres de pie, en medio de una tormenta. Uno se cubre con una cobija. Al fondo se alcanza a ver un bar llamado Solas.

Esta foto fue tomada en Boston por el fotógrafo Spencer Platt el 4 de enero de 2018 y se encuentra disponible en la agencia de fotografías Getty Images. La descripción dice: “Hombres sin hogar hacen una pausa afuera de una cafetería en las calles de Boston mientras cae la nieve de una tormenta de invierno masiva el 4 de enero de 2018 en Boston, Estados Unidos. Las escuelas y los negocios en toda el área de Boston están cerrados ya que la ciudad espera más de un pie de nieve y ventisca durante todo el día”.

Los científicos afirman que la crisis del cambio climático puede haber contribuido a la intensidad de la tormenta. Eso se debe a que la atmósfera puede transportar más vapor de agua, que actúa como combustible, dijo Mark Serreze, director del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de la Universidad de Colorado, campus Boulder.

Las condiciones meteorológicas extremas se extendieron desde los Grandes Lagos, cerca de Canadá, hasta el río Grande (o Bravo), a lo largo de la frontera con México.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

____

Senador mexicano de oposición no ha sido detenido

LA AFIRMACIÓN: Senador mexicano del partido de oposición Movimiento Ciudadano fue detenido durante los festejos navideños por un delito grave.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Facebook afirma que un senador de Movimiento Ciudadano, opositor al partido oficialista Morena, fue detenido durante la Navidad por un delito grave.

“En plena navidad! Detienen a senador de mc, Hizo gr4ve del1t0 hoy, Amlo no perdona, México en sh0ck(sic)”, dice la publicación difundida el 25 de diciembre de 2022, que incluye un video con la imagen de Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano.

La grabación de 30 minutos no aporta datos sobre la detención de algún legislador. En cambio, informa sobre el arresto de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, un hecho que sucedió hace un año, el 21 de diciembre de 2021.

Del Río Virgen fue detenido en el estado de Veracruz por su presunta participación en el asesinato de Remigio “René” Tovar, candidato a alcalde de la localidad de Cazones, reportó entonces AP.

El video de la publicación con desinformación omite mencionar que el 17 de junio de 2022 un tribunal ordenó su liberación por falta de pruebas que lo vincularan al ataque contra el candidato.

AP contactó a la oficina de prensa de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, que confirmó que no ha habido ninguna detención de legisladores del partido e indicó que el video hace referencia al caso de Del Río Virgen, quien actualmente se encuentra en libertad.

Además, la constitución mexicana señala que los diputados y senadores cuentan con inmunidad procesal o fuero, que impide que sean detenidos sin antes contar con el aval de la Cámara de Diputados.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información.

____

Economía mexicana no es la sexta mejor del mundo según revista

LA AFIRMACIÓN: La revista inglesa The Economist publicó un conteo en el que ubicó a la economía mexicana como la sexta mejor del mundo.

LOS HECHOS: El conteo sólo incluye a 34 de los 38 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El 18 de diciembre The Economist publicó una historia en su web titulada “Los improbables ganadores económicos de 2022”.

En el texto se explica qué países -de una lista de 34 miembros de la OCDE, no de todas las naciones del mundo- se desempeñaron mejor y peor en 2022. México ocupa el sexto lugar.

Una publicación compartida en Twitter asegura erróneamente que The Economist publicó que la economía mexicana es la sexta mejor del mundo.

Esta muestra una ilustración del presidente mexicano con la frase “El falso mesías de México”. Bajo esa imagen aparece una tabla que compara los resultados económicos de 18 países en donde México aparece en el sexto lugar. Esta es una parte del listado que aparece en la historia de ganadores económicos de 2022 de la publicación inglesa.

Pero no es verdad que México sea la sexta mejor economía del mundo, pues el listado de The Economist sólo incluye a 34 de los 38 miembros de la OCDE, no a todos los países del mundo.

Según la revista, para evaluar estas diferencias recopilaron “datos sobre cinco indicadores económicos y financieros: Producto Interno Bruto, inflación, amplitud de la inflación, desempeño del mercado de valores y deuda pública para 34 países, en su mayoría ricos”.

Las economías se clasificaron de acuerdo con lo bien que le ha ido en estas medidas y se creó un puntaje general. La tabla al final del artículo muestra las clasificaciones y es la misma que se incluye en el tuit con información incorrecta antes mencionado.

El 16 de diciembre la encuesta mensual de diciembre del Banco de México (Banxico) señaló que expertos del sector privado elevaron a 2,90% el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto mexicano para 2022 desde una estimación previa de 2,79%.

De acuerdo con el análisis realizado entre el 7 y 13 de diciembre en el que participaron 37 grupos de análisis y consultoría nacionales y extranjeros, la previsión para 2023 decreció por novena vez consecutiva a 0,92% tras una estimación anterior de 0,95%.

— Abril Mulato

____

Carlos Slim no ofreció entrevista en la que habló de criptomonedas

LA AFIRMACIÓN: El empresario mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, ofreció una entrevista en un programa de televisión mexicano y habló de las grandes sumas de dinero que ha generado a través de las criptomonedas.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en redes sociales muestra una fotografía en la que se ve una mano sosteniendo dos pasaportes mexicanos. Al fondo se aprecia una sucursal del banco BBVA.

“Solo el 5% de los mexicanos sabe esto”, dice el texto que acompaña la imagen. La publicación incluye un enlace que lleva a una web que en la parte superior muestra el logo del periódico mexicano “El debate”.

A continuación se muestra nota titulada: “INFORME ESPECIAL: La última inversión de Carlos Slim aterroriza a los expertos y a los grandes bancos”. Abajo aparece una imagen del empresario mexicano y la periodista Danielle Dithurbide, conductora del programa Despierta, de Televisa.

En el texto se afirma que Dithurbide invitó a Slim al programa “para compartir cualquier consejo que tuviera sobre la creación de riquezas” y que el empresario reveló que su “máquina de hacer dinero” es un programa de criptomonedas llamado Coin iFex 360 Ai.

Según el texto, Slim dio una clave “para que todos pudieran generar millones de pesos de manera rápida y que bancos como BBVA intentaron bloquear que el contenido saliera a la luz por lo fácil que resultaba para las personas ganar dinero”.

El texto afirma que para generar todo ese dinero es necesario comenzar a invertir en la plataforma de criptomonedas antes mencionada y explica lo que supuestamente hizo Slim para hacerse más rico.

Pero esta información no es cierta. Renato Flores, subdirector de comunicaciones de Grupo Carso, dijo a The Associated Press vía correo electrónico que la información difundida en la nota es falsa.

“El Ing. Carlos Slim Helú no participó en ese programa, así como tampoco ha dado en momento alguno entrevistas hablando sobre el tema al que hacen referencia en esa página”, detalló Flores.

Por otro lado, la URL de la web donde se difunde la información no es la del diario Debate. La web original es https://www.debate.com.mx/ y la que se difunde en redes sociales es https://rainmakersites.com/products/starters-kit.

Esta no es la primera vez que se afirma falsamente que Slim develó un secreto para generar grandes ingresos en una entrevista. Tras realizar una búsqueda refinada en Google, AP encontró que estas publicaciones han circulado al menos desde 2020 en webs que utilizan la imagen de noticieros o diarios mexicanos.

La AP contactó a BBVA en busca de un comentario, pero no recibió una respuesta inmediata.

— Abril Mulato

____

Biden no se retiró durante el discurso de Zelenskyy

LA AFIRMACIÓN: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se retiró de una sala en la Casa Blanca mientras su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, daba un discurso.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El mandatario estadounidense no abandonó la sala de la Casa Blanca cuando Zelenskyy hablaba, según la transmisión oficial del encuentro. El video fue manipulado y se agregó el audio del discurso en el Congreso.

LOS HECHOS: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, viajó hace una semana a Washington, Estados Unidos, donde se reunió con su par estadounidense, Joe Biden, y posteriormente con los miembros del Congreso.

Ante Biden, Zelenskyy dijo que Estados Unidos y Ucrania continuarían presentando una “defensa unida” ante la “brutal agresión” de Rusia “al derecho de Ucrania a existir como nación”, reportó The Associated Press.

Después, en su discurso en el Congreso, agradeció al gobierno y a los “estadounidenses comunes” por su apoyo para repeler la invasión rusa, en tanto que prometió que no habría “concesiones” en los intentos de ponerle fin a la guerra.

En este contexto, usuarios de redes sociales han utilizado el mensaje conjunto de Biden y Zelenskyy para cuestionar la salud mental del presidente estadounidense, pues afirman erróneamente que abandonó la sala mientras el líder ucraniano aún hablaba.

“Biden se va en medio del discurso de Zelenskyy ¿A ver su amigo imaginario?”, dicen publicaciones que se difunden en Facebook y Twitter, que incluyen un video con este supuesto suceso.

Sin embargo, en la transmisión oficial de la Casa Blanca se puede ver que ambos políticos permanecieron frente a periodistas en la Sala Este hasta que Biden se despidió.

El video editado que circula en redes sociales cortó la parte final de la conferencia, pero agregó el audio de la participación de Zelenskyy en el Congreso, cuando agradeció el apoyo financiero, como se puede ver en dicha transmisión.

Es decir, Biden no abandonó el lugar en medio del discurso de Zelenskyy en la Casa Blanca, sino que el video fue cortado y se le agregó el audio del discurso del líder ucraniano ante el Congreso.

Zelenskyy, en su primer viaje al extranjero del que se sabe desde que Rusia invadió su país en febrero, dijo que habría querido visitar Washington antes y que su visita en este momento era un reflejo de que “la situación está bajo control gracias a su ayuda”, reportó AP.

— León Ramírez

___

___

