ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 5 de junio de 1991, la británica Ghislaine Maxwell llega al hipódromo Epsom, en Gran Bretaña. La ex novia de Jeffrey Epstein' seguirá bajo arresto hasta su juicio, luego que una jueza le negó fianza por el riesgo de que huya para no enfrentar cargos de que reclutó a menores para ser abusadas sexualmente por el financista hace más de dos décadas. (Chris Ison/PA vía AP, archivo)