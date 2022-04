ONU: 18 países han reducido emisiones y mejorado economía

Los defensores de las energías limpias y diversos centros de estudios afirman desde hace tiempo que es posible reducir las emisiones y mantener el crecimiento económico. Ahora, el informe más reciente de los principales científicos climáticos del mundo dice que 18 países han logrado precisamente eso, mantener reducciones sostenidas de emisiones “durante al menos una década” mientras sus economías continuaban creciendo.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) –creado por Naciones Unidas— no identificó a estos países debido a discrepancias en los datos.

Pero usando cifras del Proyecto Mundial de Carbono, que no participó en el informe, The Associated Press identificó 19 naciones donde las emisiones anuales de dióxido carbono antes de la pandemia fueron al menos 10 millones de toneladas menores en 2019 en comparación con 2010. Estas fueron Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Italia, Ucrania, Francia, España, Grecia, Holanda, México, Finlandia, Singapur, Dinamarca, República Checa, Bélgica, Polonia, Rumania y Suecia.

El IPCC identificó tres factores comunes en los países que han conseguido descarbonizarse: Consumieron menos energía, hicieron una transición de los combustibles fósiles a las energías renovables, y aumentaron la eficiencia energética de sus productos.

Estos países “pueden exportar un modelo que muestra que podemos reducir las emisiones y mantener altos niveles de bienestar”, dijo Greg Nemet, profesor de energía y política pública en la Facultad de Asuntos Públicos La Follette de la Universidad de Wisconsin, campus Madison. “Podemos exportar las políticas que han sido importantes para lograrlo esto”.

Si bien la lista de países marca un avance, también plantea dudas sobre la equidad. Estados Unidos, Alemania, Japón y Gran Bretaña figuran entre los principales contribuidores de emisiones históricas de carbono. Sus residentes ya cuentan con servicio eléctrico y, en buena medida, vehículos.

Nemet, quien también es uno de los principales autores del informe del IPCC, agregó que los países desarrollados que han sido contribuyentes históricos del cambio climático y han logrado descarbonizarse necesitan asumir un papel de “liderazgo” para ayudar a las naciones en desarrollo a que hagan lo mismo.

Se calcula que los países menos desarrollados del mundo emitieron sólo el 3,3% de los gases de efecto invernadero en 2019, señaló Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en un comunicado dirigido a The Associated Press. Algunos expertos subrayan que los países en desarrollo a menudo se ven obligados a pedir prestado a tasas de interés más altas que las naciones desarrolladas, lo que puede hacer prohibitivos los grandes proyectos de capital.

“Los 18 países que han equilibrado su reducción de emisiones y su crecimiento económico son ejemplos que nos dan esperanza para el futuro, pero todas las naciones desarrolladas tienen la responsabilidad histórica de garantizar su apoyo, ya sea a los objetivos establecidos en el Acuerdo de París de entregar 100.000 millones de dólares al año en financiamiento climático, o garantizar que los países con menos recursos tengan acceso a tecnología y conocimientos para hacer estos cambios” o haciendo estas transiciones primero, agregó.

Michael Grupp, uno de los principales autores del informe del IPCC y profesor de energía y cambio climático en el University College of London, dijo en el informe que los científicos generaron diversos escenarios económicos y de emisiones para ver qué sucedería a nivel global con distintos niveles de disminución de la contaminación por carbono.

En casi todos los escenarios, incluso los “más drásticos” para reducir las emisiones de carbono, el producto interno bruto global continuó siendo casi el doble para mediados de siglo. Incluso en el escenario con las mayores reducciones de las emisiones, el PIB aumentaba 96%, dijo Grubb.

Grubb dijo que el informe del IPCC se negó a nombrar a los 18 países porque los datos de algunos sólo contaron el dióxido de carbono mientras que otros incluían todos los gases de efecto invernadero. Los años de referencia también difirieron. Dependiendo de los parámetros, hay más naciones que redujeron sus emisiones al tiempo que sus economías continuaron creciendo, dijo.

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación científica del Instituto Howard Hughes. La AP es la única responsable del contenido.