The following property transfers were recorded in the city clerk’s office between Dec. 7 and Dec. 25.

63 Dexter Drive, Raymond P. Guido Jr. to John M. Gardner, $430,000.

Lot No. 89 Newcastle Heights, Vincent R. Callahan Jr and Anne R. Callahan to Bohdan Czernyawaski and Yuliya Rybak, $425,000.

437 Asbury Ridge, Ruth Bosco (exec) and Mary H. Kovacs (estate) to Lorenzina Buzzanca, $158,000.

500 River Road, Unit No. 12, Rachel M. Baird (trust), Bruce Dailey (trust) and KBU Realty Trust to Frederick D. Paoletti Jr. and Diane M. Paoletti, $740,000.

5 Huntington St., 5 Huntington Plaza LLC to Maurice Ghazal and David Maurice Ghazal, $430,000.

860 Howe Ave., Bruce Carlson and Sondra Delmastro to Saadeh Doumet, $209,900.

192 Stonehedge, Justin Z. Hesser to Theresa L. Napolitano and Anthony J. Napolitano, $280,000.

58 Birdseye Road, Viriniga P. Mihalko (admin) and Orfeo Bacchiocchi (estate) to Wolloh and Sachs LLC, $252,000.

6 Belmont Ave., Gregory M. Hrostek and Allison J. Hrostek to Jennifer Panciero, $330,000.

22 Strawberry Lane, Cheryl S. Jansen to Zachary Goldin and Talia Goldin, $600,000.

48 Fawn Hill Road, Richard E. Lechthaler III to Francisco N. Torres and Veronica A. Torres, $475,000.

43 Rodia Ridge Road, Prasad L. Maganti and Nagasushma Maganti to Katrina L. Chiappetta and Christopher Gower, $380,000.

12 Wilson Lane, Beatrice M. Drozeck (trust), Beatrice M. Drozeck Revocable Trust, Walter J. Drozeck Trust and Walter J. Drozeck Revocable Trust to Kevin Grover and Laura Grover, $396,500.

104 Beecher Ave., Jane Ochman (exec.), Joseph Kunzik (aka estate) and Joseph Kunzik Jr. (aka estate) to Vernon J. Krill, $175,000.

104 Beecher Ave. (easement), Jane Ochman to Vernon J. Krill, $5,000.

63 Richard Boulevard, Bradford S. Stevenson and Kathleen E. Stevenson to Betsy C. Gillin (trust) and 1216 Foxboro Drive Realty Trust, $377,000.

289 East Village Road, Robert Palmiero to Luis H. Crespo, $375,000.

Unit No. 11 Coram Hill Condominium, Darlene P. Kopka to Steven L. Treschitta, $260,000.

73 Poplar Drive, Constance G. Detuzzi and Russell G. Detuzzi to Jonathan Boisfeuillet and Jennifer Gendreau, $420,000.

2 Hurd Road, Jeffrey P. Nichols and Brynne E. Nichols to Robert Pacifico and Ashley Segers, $448,000.

15 Rugby Road, Jo-Ann Lavin (admin.) and Vincent Delucia (estate) to Brian Lavin, $225,000.

16 Stendahl Drive, Jeffrey B. Postupack and Jaeynka H. Postupack to Christina Quick and Christopher Quick, $399,900.

10 Mimosa Lane, Mark E. Patton and Janet L. Patton to Jason Morytko and Kelly Morytko, $725,000.

434 Howe Ave., Ronald Milone (trust), Elaine Matto (trust), Ralph J. Mato Revocable Trust of 2001 to 434 Howe Avenue LLC, $675,000.

2 Pilgrim Lane, Grzegorz Komorek and Marzena S. Brzostowska-Komorek to Maja Komorek and Arkadiusz Osiecki-Kaszuba, $360,000.

104 Gardens at Sumkmerfield, Shelly Payson to Robert A. Koritko and Catherine L. Koritko, $400,000.

77 Country Place, Edwin Covell to Sharron McFadden, $200,000.

452 Long Hill Ave., Kelly Anne Howard to Luiz Depaula and Marilia Surian Da Costa, $379,000.

57 Stendahl Drive, Charles A. Carrano Jr. (admin.) and Carol Carrano (est.) to Richard Picagli, $380,000.

Unit Nos. 144, 146, 148 and 150 Hawk’s Ridge, Hawk’s Luxury Rentals LLC to BBB Investors LLC, $1,625,000.

7 Ward Drive, Arlene Boyhan (estate) and Heather Stone (admin.) to Fairchild Heights Inc., $12,000.

63 Jardin Circle, Katharyn A. Millo to Matthew Mirto and Lorraine Mirto, $360,000.

6 Congress Ave., Lauren M. Ferranti to Kelly Howard, $130,000.

2 Mayflower Lane, Catherine Pettinella to Jinhong Li and Rong Pan, $554,500.

421 Wooded Lane, Patricia M. Szulimowski to Dulce Vieira, $260,000.

Lot No. 17 Grove Manor Estates, Helen M. Morse to Dimitrios Matsikas and Georgina Matsikas, $471,000.

191 Coram Road, Gil Burton Brunswick to Marianne P. Smertiuk and John M. Smertiuk, $269,000.

7 Mustang Drive, Philip A. Gilberti and Ellen M. Gilberti to Jacqueline J. Rosado and Sergio Rosado, $340,000.

