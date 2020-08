P. Rico: Renuncia director de AEE en medio de apagones

SAN JUAN (AP) — El director general de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico presentó su renuncia mientras miles de clientes continúan sin servicio eléctrico desde el paso de una tormenta tropical la semana pasada que debilitó aún más una red que sigue tratando de recuperarse de huracanes y sismos previos, informaron las autoridades el lunes.

Se prevé que José Ortiz deje el cargo el miércoles en medio de un enojo e impaciencia generalizados ante los actuales cortes de servicio, que ocurren durante la pandemia de coronavirus, en el punto más alto de la que se espera sea una temporada de huracanes intensa y en un momento en que cientos de miles de padres se preparan para el inicio de un año escolar con clases virtuales.

“Es una irresponsabilidad y una falta de respeto con esto que fue simplemente una tormenta haya hecho el desastre que tenemos”, afirmó Natalia Núñez, quien reside en San Juan y desde el jueves no cuenta con electricidad.

Muchos puertorriqueños también se muestran descontentos por la forma como la AEE ha manejado los recientes apagones, incluyendo uno de la semana pasada que no estuvo relacionado con tormentas y dejó sin electricidad a más de 300.000 clientes. Luego Isaías azotó la isla como tormenta tropical, dejando a oscuras a otros 400.000 usuarios al menos. Para la tarde del lunes, más de 20.000 clientes continuaban sin servicio eléctrico.

“Eso no es normal”, dijo Walberto Rolón, un secretario de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), a The Associated Press. “No tenemos personal ni el equipo adecuado... Eso se podía remediar”.

Rolón y otros recibieron con agrado la renuncia de Ortiz, a quien acusan —así como a otros funcionarios de la AEE— de improvisar mientras continúan los apagones.

La gobernadora Wanda Vázquez afirmó que el anuncio se dio después de que ella se reunió con el presidente de la junta de la AEE para exigir que se tomaran las medidas necesarias y cuestionó la falta de servicio y la manera en que los funcionarios enfrentaron la situación en medio de la tormenta.

Ortiz se había convertido en el tercer director general de la compañía en dos semanas al momento de ser nombrado en el cargo en julio de 2018, cuando la isla batallaba para recuperarse de una falta de liderazgo, la bancarrota y cortes de suministro eléctrico causados por el huracán María. El lunes, Ortiz dijo que en ese entonces se había comprometido a permanecer dos años en el puesto.

“Mi renuncia surge en un momento apropiado en la transformación de la AEE a la moderna compañía eléctrica que todos los puertorriqueños merecen”, declaró Ortiz en un comunicado.