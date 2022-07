Pakistán: 2 detenidos por violación múltiple a mujer de EEUU

MULTAN, Pakistán (AP) — Al menos dos personas fueron detenidas en Pakistán después de que una estadounidense de 21 años denunciara una violación múltiple en un hotel cuando visitaba un balneario turístico en la provincia oriental de Punjab, según dijeron las autoridades el miércoles.

Uno de los detenidos era el anfitrión de la mujer, que la llevó a un hotel de Dera Ghazi Khan, un distrito en la provincia de Punjab, donde ella dijo que había sufrido una agresión sexual esta semana, según la investigación policial preliminar.

La mujer llegó a Pakistán hace tres semanas, según la policía. The Associated Press no suele identificar a las víctimas de abusos sexuales.

La policía dice que sigue investigando para determinar cómo fue atraída y trasladada la mujer hasta un hotel por los dos hombres acusados de violarla. La mujer se había alojado antes durante cinco días en la casa de uno de los supuestos agresores.

La Embajada de Estados Unidos en Islamabad dijo a The Associated Press que su consulado en la ciudad paquistaní de Lahore estaba preparado para prestar servicios consulares a la víctima.

“La protección de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es la máxima prioridad del Departamento de Estado de Estados Unidos y de nuestras embajadas y consulados en el extranjero", señaló. ”Por respeto a la privacidad de la supuesta víctima, no podemos hacer comentarios sobre detalles de las acusaciones".

Aunque los abuso sexuales contra las mujeres paquistaníes son habituales, los crímenes contra extranjeros son inusuales. Muchas mujeres paquistaníes no reportan estos sucesos para evitar el estigma en una sociedad donde los violadores a menudo salen libres debido a fallos en el sistema legal y a defectos en las investigaciones policiales.