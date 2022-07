Panel: Audiencia demostrará "abandono del deber" de Trump

WASHINGTON (AP) — Una audiencia de una comisión de la Cámara de Representantes programada en horario estelar el jueves ofrecerá la evidencia más convincente hasta el momento del “abandono del deber” del entonces presidente Donald Trump el día de la insurrección del 6 de enero, cuando nuevos testigos detallen su incapacidad para impedir que una turba irritada irrumpiera en el Capitolio, dijeron miembros del panel el domingo.

“Esto le abrirá ampliamente los ojos a la gente”, dijo el representante republicano Adam Kinzinger, integrante de la comisión de la cámara baja que investiga la revuelta, quien ayudará a encabezar la sesión del jueves junto con la representante demócrata Elaine Luria. “El presidente no hizo nada”.

Después de un año de investigación, la comisión que indaga lo sucedido el 6 de enero de 2021 busca concluir la que podría ser su última audiencia, incluso en un momento en que la pesquisa se intensifica.

La comisión dice que sigue recibiendo nuevas pruebas a diario y no descarta audiencias o entrevistas adicionales con varias personas allegadas al presidente. Una de ellas es Steve Bannon, cuyo juicio empieza esta semana por cargos de desacato penal al Congreso por rehusarse a cumplir con una citación del panel de la Cámara de Representantes.

La comisión también emitió una citación extraordinaria la semana pasada para que el Servicio Secreto presente antes del martes textos sobre el 5 y 6 de enero, luego de reportes contradictorios acerca de si fueron borrados o no.

Pero miembros del panel aseguran que la audiencia del jueves será la más específica hasta la fecha en cuanto a presentar e hilvanar detalles conocidos previamente sobre cómo las acciones de Trump fueron contrarias a su deber constitucional de detener la revuelta del 6 de enero. A diferencia de los miembros del público que, por lo general, no tienen el deber de tomar acciones para impedir un delito, la Constitución requiere que un presidente “vele para que las leyes se ejecuten con exactitud”.

“El comandante en jefe es la única persona en la Constitución de quien se establece explícitamente que debe asegurarse que las leyes se ejecuten con exactitud”, dijo Luria. “Lo veo como un incumplimiento del deber. (Trump) no actuó. Tenía el deber de hacerlo”.

La audiencia del jueves será la primera en horario estelar desde la sesión inicial del 9 de junio, la cual fue vista por cerca de 20 millones de personas.

El periodista de The Associated Press Will Weissert contribuyó a este despacho.