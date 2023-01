Parlamento europeo sustituye a vicepresidenta investigada

ESTRASBURGO, Francia (AP) — El Parlamento Europeo votó el miércoles para sustituir a la ex vicepresidenta del parlamento caída en desgracia, mientras un importante sospechoso del escándalo de tráfico de influencias en la cámara europea llegaba a un acuerdo con la fiscalía, lo que podría llevar a que se identificara a más personas implicadas.

La ex vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili fue destituida de su puesto tras ser detenida a principios del mes pasado acusada de corrupción, lavado de dinero y pertenencia a organización criminal.

Los eurodiputados celebraron una votación secreta en Estrasburgo, Francia, para elegir entre tres aspirantes a vicepresidente. Eligieron a Marc Angel, de Luxemburgo, que pertenece al mismo grupo de centroizquierda que Kaili, Socialistas y Demócratas (S&D).

El escándalo de corrupción asociado a Qatar y Marruecos ha remecido el grupo S&D, el segundo más grande de la cámara. Kaili era responsable de Oriente medio, pero la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, quiere nombrar un vice presidente anticorrupción para reparar la dañada imagen de la asamblea. No estaba claro si Angel recibiría esa cartera.

La fiscalía belga sospecha que Kaili; el ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri; el amigo de Panzeri y pareja de Kaili Francesco Georgi, y Niccolo Figa-Talamanca, responsable del grupo benéfico No Peace Without Justice, recibieron dinero de Qatar y Marruecos para influir en la toma de decisiones de la asamblea. Los dos países niegan las acusaciones.

La fiscalía federal dijo el martes que Panzeri había acordado convertirse en informante y revelar más información sobre el escándalo a cambio de una condena menor. Ha prometido dar a los investigadores los nombres de los implicados y detalles sobre los acuerdos financieros alcanzados con otros países.

Varios funcionarios y parlamentarios de la UE han dicho que las acusaciones de corrupción son las peores que han tocado nunca a la cámara. El S&D ha sido el principal afectado, y sus miembros temen que la situación empeore.

El abogado de Panzeri evitó a los periodistas a su salida de la principal corte de Bruselas el martes, pero más tarde dijo en una entrevista con la televisora belga RTBF que el parlamentario italiano, de 67 años, probablemente reciba ahora una condena suspendida de apenas cinco años, con un año a cumplir en prisión.

El abogado, Laurent Kennes, dijo que Panzeri también recibiría una multa de 80.000 euros y tendría que entregar el millón de euros que la fiscalía estima que recibió en la trama corrupta.

Panzeri “quiere hablar, quitarse el peso de encima. Es vulnerable, está encerrado, está deprimido”, dijo Kennes. “En esas circunstancias, quiere poder ver la luz al final del túnel”.

El escándalo se hizo público el 9 de diciembre después de que la policía realizara más de 20 redadas, en su mayoría en Bélgica pero también en Italia. Se encontraron cientos de miles de euros en una casa y en una maleta en un hotel de Bruselas. También se incautaron celulares y equipamiento y datos informáticos.

La fiscalía también sospecha que la esposa y la hija de Panzeri participaron en la trama, y han emitido órdenes de detención en su contra remitidas a las autoridades italianas.