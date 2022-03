La invasión de Ucrania por parte de Rusia hizo que algunos prominentes líderes evangélicos de Estados Unidos planteasen una provocativa pregunta: ¿Estamos viviendo el fin del mundo que pronosticó la Biblia, que culminará con un apocalipsis y la segunda venida de Cristo?

No hay un consenso en torno a la respuesta ni nadie habla de plazos.

El pastor de una megaiglesia Robert Jeffress, hablando ante sus fieles en la congregación de los Primeros Bautistas de Dallas, dijo que muchos cristianos se preguntan por qué, ante la carnicería que tiene lugar en Ucrania, “Dios permite que continúe una maldad como esta. ¿Estamos frente a un Armagedón y el fin del mundo?”, agregó el religioso.

“Estamos viviendo los últimos días”, señaló Jeffress. “Vivimos los últimos días desde hace 2000 años. No lo sabemos. ¿Será este el final? ¿Será este el principio del fin o el final del principio?”

Los curadores de raptureready.com --que difunde comentarios acerca de las profecías sobre el “final de los días”, creen que las cosas podrían cambiar pronto. Su “Índice de Arrebatamientos” —que cuando llega a 160 quiere decir que hay que “apretarse el cinturón”— subió a 187 esta semana, a dos puntos de su máxima histórica de 189, alcanzada en el 2016.

Una de las alertas más detalladas la dio el televangelista Pat Robertson, que abandonó su retiro el 28 de febrero y advirtió en “The 700 Club” que el presidente ruso Vladimir Putin estaba siendo “forzado por Dios” a invadir Ucrania, como paso previo a una batalla final con Israel. Robertson afirmó que partes del Libro de Ezequiel del Viejo Testamento sustentan esta posibilidad.

“Se puede decir que Putin está loco. Si, tal vez lo esté”, manifestó Robertson. “Pero al mismo tiempo, está siendo forzado por Dios. Fue a Ucrania, pero ese no era su objetivo. Su objetivo final es Israel”.

“Está todo allí”, acotó Robertson, aludiendo a Ezequiel. “Dios se está preparando para hacer algo grandioso, que se hará realidad”.

Greg Laurie, pastor de una megaiglesia californiana con muchos seguidores en la radio y la televisión, dijo que cree que “estamos viviendo los últimos días. Creo que Cristo puede volver en cualquier momento”, expresó Laurie en un video difundido por YouTube.

El pastor sostuvo que la guerra en Ucrania y la pandemia del COVID-19 revelan que las profecías bíblicas “se están haciendo realidad en nuestra época”.

“Vemos más cosas que suceden en tiempo real, muy pegadas, como indicaron las escrituras que sucedería”, señaló Laurie. “¿Qué debemos hacer? Hay que mirar hacia el cielo. Recordar que Dios lo está controlando todo”.

A lo largo de los siglos se ha pronosticado muchas veces el fin de los días. El propio Pat Robertson, por ejemplo, habló de eventos apocalípticos inminentes en el pasado. “Una de las características de los pensamientos apocalípticos”, declaró el profesor de historia del Darmouth College Randall Balmer, “es que la crisis más reciente es seguramente la peor, la que va a dar paso al fin de los tiempos”.

“Es cierto que puede haber algunas pruebas de ello, especialmente cuando Putin habla de armas nucleares”, agregó Balmer en un email. “Pero recuerdo el frenesí durante la Guerra de los Seis Días y la Guerra del Golfo Pérsico de George H.W. Bush y, desde ya, los ataques del 11 de septiembre” del 2001.

La idea de que Dios esté usando de algún modo la guerra en Ucrania para hacer realidad las profecías bíblicas no es bien vista por algunos académicos cristianos, según el reverendo Rodney Kennedy, pastor bautista de Schenectady (estado de Nueva York) y autor de numerosos libros.

“La insistencia evangélica en vincular la soberanía de Dios con la maldad del Putin raya en lo absurdo”, escribió Kennedy en la publicación Baptist News.

“Los creyentes en los raptos no se dan cuenta de que si ayudan a provocar una guerra mundial, no habrá un Jesús Superman que aparecerá para llevarse a todos los creyentes al resguardo de las nubes”, escribió Kennedy. “El rapto es una ilusión. Lo que hizo Putin es una realidad mortal”.

Russell Moore, teólogo de la revista evangélica Christianity Today, dijo que no corresponde tratar de vincular los eventos mundiales con la profecía del fin del tiempo. Destacó que el propio Jesús dijo que su segunda venida sería inesperada y no estaría relacionada con “guerras y rumores de guerras”.

“No se apega a lo que dice la Biblia y es nocivo para los testigos de la iglesia”, dijo Moore. Agregó que el mundo sobrevivió a numerosos episodios que se dijo anticipaban el fin del mundo.

Moore afirmó que la mayoría de los cristianos con los que habla están más preocupados con el bienestar de Ucrania. “Me sorprende lo poco que la gente cree que estos eventos son una profecía bíblica directa”, manifestó. “No percibo esto en los bancos de la iglesia”.

“Es muy raro encontrar alguien de menos de 50” años preocupado con la posibilidad del fin del mundo", expresó Moore.

Jeffress dijo que los miembros de su congregación en Dallas opinan que hay que resistir vigorosamente la agresión de Putin, “pero nadie está yéndose a un refugio y preparándose para el Armagedón”.

___

Peter Smith, Holly Meyer y Deepa Bharath colaboraron en este despacho.

___

La cobertura de noticias religiosas de la Associated Press recibe apoyo de The Conversation US, con financiación del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.