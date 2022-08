Perú: renuncia el principal abogado del presidente Castillo

LIMA (AP) — El principal abogado del equipo defensor del presidente peruano Pedro Castillo y de su esposa renunció el miércoles sin precisar los motivos un día después de que la fiscalía ingresó al Palacio Presidencial en busca de la cuñada del mandatario, investigada por presunto lavado de activos.

Benji Espinoza dijo en su cuenta de Twitter que los abogados no pueden ser juzgados “por quiénes defendemos sino cómo defendemos”. Más temprano había indicado a periodistas que se iba a demostrar que la primera dama Lilia Paredes “no tiene un céntimo mal habido, no tiene desbalance patrimonial” y que no le iban a “hallar ningún acto de lavado o que pertenece a una organización criminal”.