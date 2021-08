LIMA (AP) — Unas 500 familias de indígenas de la Amazonía asentados en Lima fueron vacunados el lunes contra COVID-19.

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los ministros de Salud y Cultura supervisaron el proceso. El presidente Pedro Castillo iba a liderar a la comitiva, pero tuvo que atender en su despacho reuniones sobre la crisis económica que afecta a Perú.

Los nativos, que pertenecen a la etnia amazónica de los shipibo-conibo, habitan la zona de Cantagallo, a pocos minutos del centro de la capital, en situaciones precarias. Un grupo llegó en el año 2000 para sumarse a la Marcha de los Cuatro Suyos, movilización contra el entonces gobierno de Alberto Fujimori, que se había reelegido pese a los cuestionamientos.

“Va esta invocación en este significativo acto de homenaje a los pueblos indígenas de nuestro país, con esta vacunación a los habitantes de esta comunidad, el llamado a todos los pueblos indígenas a vacunarse, a cuidarse y a organizarse frente a esta pandemia y al conjunto de problemas que sabemos que tienen los pueblos indígenas en nuestro país”, dijo el ministro de Salud, Hernando Cevallos, reconociendo las carencias de los nativos.

“Estamos viviendo el comienzo de la inclusión de todos los peruanos, para que el Perú sea un país fuerte, para que todos los peruanos, los hermanos hispanoperuanos, los afroperuanos, los peruanos originarios que estamos acá (…), todos, sea cual fuera nuestra etnia, aportemos por un solo Perú”, aseveró el ministro Cultura, Ciro Gálvez.

La líder indígena Olinda Silvano, presidenta de una asociación de shipibo-conibos de Lima, dio una petición a las autoridades para que mejoren las condiciones de su comunidad.

“Radicando acá, a 15 minutos de Palacio de Gobierno, no tenemos reconocimiento, no tenemos nada, ni agua ni desagüe, estamos sufriendo. Somos peruanos, tenemos derecho. De alguna manera, queremos que nos atiendan ustedes, los nuevos que han ingresado, para que nos ayuden porque no podemos estar así, queremos vivienda digna”, expresó.

El gobierno peruano prevé vacunar contra el coronavirus a 309 mil 686 adultos en 3 mil 240 comunidades nativas de la Amazonía. Para esto, ha distribuido 500 mil dosis de vacunas de Sinopharm.

Hasta ahora, han aplicado 56 mil 113 dosis en pobladores indígenas amazónicos. Unos 18 mil 229 ya tienen su segunda dosis, según el Ministerio de Salud.