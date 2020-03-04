Perry Hill School lists high honor, honor rolls
Perry Hill School has announced its second quarter honor roll.
Grade 6
High Honors
Soham Agrawal, Paris Alba, Ilyas Ali, Sophia Allegro, Arlena Almezel, Abigail Angier, Aliyah Araujo, Jacob Arnaldo, Nathan Baena, Kylie Barton, Derek Blakeslee, Michael Blomberg, Matthew Boulanger, Emily Bourque, Alexandra Calandro, Emily Campbell, Mia Carey, Charles Casey, Andres Catano, Tessa Coffin, Nathan Conklin, Gabriel Czaplinski, Adrianna DaCruz, Emery Dagostine, Saina Dalvi, Ryan Decatur, Caera Doyle, Ryad Drissi-Bouanani, Colin Edwards, Makenna Egan, Joseph Elias, Elias Elias, Veronica Esteves, Emma Fernandes, William Galke, Illia Gavrysh, Gabia Gelumbickas, Aidan Gencarelli, Sienna Giampaolo, Jake Gildea, Shea Goode, Juliana Grich, Amaya Gutierrez, Connor Hackett, Olivia Hanish, Lucy Hare, Chelsea Hartsburg, Colin Hartsburg, Charlotte Hayslip, Matthew Hluska, Kyra Hojnowski, Maren Huppunen, Anmol JiJu, Olivia Judge, David Kavasansky, Julia Kieley, Ceyda Kilincoglu, Margaret Killian, Samuel Kim, Leah Kovacs, Scarlett Kovarczi, Jayson LaPrise, Milani Leite, Meredith Lenti, Deborah Lesnick, Aarav Makadia, Shane Marks, Sebastian Matei, Allison Melgara, Kailey Michaud, Jack Miloscio, Mia Mladsi, Lia Monteiro, Ryan Morrison, Joseph Moura, Alexander Mozdzer, Ayaan Naqvi, Matthew Naylor, Saidy Nelson, Maria Nguyen, John Pachera, Alfonso Palmieri, Eleni Paradiso-Cappiello, Luke Park, Krishiv Patel, Isabelle Persson, Olivia Petrocelli, Mya Plonski, Michael Prancuk, Matthew Quevedo, Matthew Randall, Riya Rao, Matthew Reilly, Raphael Reinheimer, Henry Ricci, Marcelo Rosa, Giancarlo Rubio, Jonathan Ryder, George Santoli, Jayne Sentocnik-Lasky, Logan Sepkaski, Ashley Sirisouk, Nathaniel Sosa, Michael Strazza, Ava Tadduni, Cali Taylor, Lily Torres, Emma Troesser, Abigail Troesser, Zachary Vargas, Reese Vartelas, Kassidy Ventrella, Anthony Vournazos, Hannah Wells, Quinn Wherley, Jeremy Wojtowicz, William Yearsley, Ashlie Zdru, Aidan Zitnay, Milana Zukowski.
Grade 5
High Honors
Anilyn Aleman, Daniel Alves, Treyson Argraves, Taylor Arnette, Ella Bacoulis, Nayeli Barrientos, Yael Batista, Anthony Belliard, Alayna Bey, Sarah Black, Natalie Bresnick, Elaina Brilvitch, Andrew Brotherton, Melanie Buglione, Helen Bukoski, Liam Cahill, Robert Calandro, Emma Campbell, Makenna Carroll, Adrianna Cascella, Michaela Collins, Aurora Colon, Ivan Delgado-Santiago, Samuel DeMartino, Samantha Denihan, Marco DeSantis, Sarah Diaz, Terrence Dunn, Madison Durante, Alyssa Earley, Erik Ebby, Jake Failla, Hunter Frascatore, Christopher Fraser, Matthew Gebuza, William Gee, Anna Ghaemialehashemi, Sanath Gharge, Brandon Gilbey, Jacob Gilbey, Ryder Gleason, Noriel Gonzalez, Zachary Gonzalez, Ethan Goulart, Alyssa Grich, Yvonne Guareno, Samuel Guarrera, Emma Hanish, Allan Hatfield, Sofia Hernandez, Tessa Hernandez, Kailey Hill, Supreme Hodge, Jackson Hyner, Zachary Jansen, Harry Jones, Aziffa Karim, Katherine Kiely, Finn Kilmartin, Olivia Kish, Jay Kneen, Ema Kojeli, Arber Kola, Stella Konecny, Violetta Kushta, Julia Lawrence, Elizabeth Lee, Addison Leonard, Dante Lia, Gavin Long, Elena Losito, Megan Losito, Mikai Lupa, Vivienne Maksymiuk, Madelyn McKeon, Timothy McKeon, Trinity Mezerewski, Morgan Miceli, Caleb Miller, Adelaide Mitchell, Amery Monaco-Belden, Gabriella Moore, Ryan Morrill, Madison Murawski, Liriana Naxhaku, Anthony Nerette, Dylan O'Grady, Vincent O'Leary, Keira Ostrom, Ava Pacacha, Mia Palmer, Jacob Parkosewich, Cody Pastor, Darik Pearson, Joseph Pereira, Chloe Pierre, Yesenia Pierre, Ava Piscioniere, Jacob Prosnick, Mason Puttock, Kameron Quiles, Adam Quinn, Kathryn Recker, Emelia Reilly, Sara Renda, Murphy Riddle, Antonio Rio, Arya Robertson, Andrew Robilotto, Earl Robinson, Charlie Rodrigue, Aiden Rodriguez, Isabella Rossetti, Luca Rubio, Stephanie Sanborn, Hanan Sandokji, Rebecca Sentocnik-Lasky, Alexis Sergeant, Payton Severs, Paige Shallow, Michael Skeffington, Harrison Souza, Evan Stanchfield, Penelope Tatalias, Serena Tchir, Thomas Tillson, Zosia Turosienski, Hailey Verdicchio, Brigette Vojtek, Angela Vostinak, Winter Williams, Elijah Wood, Carter Wood, Alyssa Yegidis, Nicole Zotova, Jesseca Zotova, Anette Zuniga.
Grade 6
Honors
Valeryia Adamenia, Marcus Alexander, Faiz Ali, Alyndra Almezel, Juanita Arenas, Maximilian Aulet, Jacob Bauer, Samuel Bialek, Gracie Bobbie, Isabel Boone, Maya Boruch, Ryan Burr, Gabrielle Caccam, Gabrielle Caporizzo, Jake Carey, Emma Carrasco, Anthony Chagas, Audrey Chrisman, Ethan Cintron, Christian Cruz, Aaron Cummings, Lucas Da Silva, Folasade Danmola, Ryan Dillon, Kolton Dlugas, Jason Duarte, Mounir Elias, Joseph Fedele, Vienne Fletcher, Gabriel Flores, Mathew Fortin, Anissa Franzese, Lily Grabarz, Jackson Guerra, Nathaniel Jacob, TyJaire Johnson, Tejas Kulkarni, Daniel Leone, Benjamin Liberatore, Nimsaily Martinez, Lucy McCarthy, Olivia Miske, Jenna Morales, Sadie Morris, Madelyn Mosher, Lia Pezo Candelario, Aliyssa Podpolucha, Ava Proto, Ava Quigley, Kalyn Richards, Nicholas Roczynski, Nathalie Rzeczycka, Justin Sevillano, Emmeline Shampnois, Michael Silveira, Ryan Straborny, Leah Sutcliffe, Abigail Teixeira, Joao Terrenas, Gianna Testi, Jacob Thelen, Roger Thomas, Julianna Tiberio, Jason Wang, Abigail Weaver, Benjamin Wirth, James Zaccagnini, Abigail Ziegler.
Grade 5
Honors
Enji Abo-Alaial, Joshua Agreda, Andrew Aiello, Jazmine Alvarenga-Garcia, Ryan Andrejczyk, Luciano Basile, Riley Breunig, Vincent Cisero, Michael Conklin, Ryan Cowser, Matthew DeAndrade, Kurtlene Dela Rosa, Juan DelCastillo, Autumn Desautels, Jose Dib Khawam, Mason Fico, Evan Francis, Evan Francis, Rakesh Gharge, Ariana Gianpoalo, Daniela Gjugjaj, Christian Gonsalves, Zuri Gordon, Laney Graham, Kymoya Green, Alexandra Hanish, Emma Janis, Hudson Jose, Ella Kupson, Derek Larkins, Carlos Lopez, Lena Lussier, Melinda Madeira, Sophie Matuszewski, Asher Moccaie, Carlie Nooks, Michael Onofrio, Natalia Pagliaro, Dev Patel, Samuel Pellegrino-Grant, Brianna Pereira, Michael Phillips, Evan Pilkington, Samantha Pisacreta, Francesca Post, Luke Recker, Jake Rios, Maxwell Roberto, Lucy Rodriguez, Jeremiah Rosario, Hassan Sandokji, Kayla Santore, Rachael Sentocnik-Lasky, Justin Sigrist, Tatianna Smith-Jones, Violet Spinelli, Cole St. Pierre, Olivia Stewart, Yashila Suresh, Scott Szabo, Ismael Torres, George Vargas, Giselle Vasquez, Madalynn Waldron, James Weed, William Widomski, Mario Xilotl, Lucy Zaccagnino, Nicola Zhou.