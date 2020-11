Policía de San Antonio mata a hombre en tiroteo

SAN ANTONIO, Texas, EE.UU. (AP) — La policía de San Antonio mató a tiros a un hombre que le disparó a agentes y le prendió fuego a su propia casa rodante, dijo el jueves el jefe policial.

Un equipo de fuerzas especiales y otros agentes fueron enviados a un parque para casas rodantes en el noreste de esta ciudad de Texas aproximadamente a las 9 de la noche del miércoles, luego de reportes de que un hombre estaba disparando un arma dentro de su remolque, dijo el jefe policial William McManus al San Antonio Express-News.

El individuo comenzó a dispararles a los policías desde el interior de su remolque, y a la larga le prendió fuego, dijo McManus. Luego escapó del vehículo en llamas y se puso a disparar por todo el parque de casas rodantes.

Finalmente el hombre fue confrontado por seis policías, con quienes se enfrascó en un tiroteo. Fue alcanzado por proyectiles y murió en el lugar, agregó el jefe policial.

Las autoridades no identificaron al hombre, que dijeron tenía un poco más de 40 años, ni indicaron por qué comenzó a disparar.

Los bomberos extinguieron las llamas en el remolque, dijo McManus. Los seis policías involucrados en el tiroteo han sido puestos en licencia con goce de sueldo.

La policía no respondió de inmediato a preguntas de The Associated Press el jueves.