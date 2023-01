KABUL (AP) — Una exparlamentaria afgana y su guardaespaldas murieron baleados por agresores desconocidos en su casa de la capital del país, Kabul, según dijo la policía el domingo.

Mursal Nabizada era una de las pocas legisladoras que se quedaron en Kabul después de que el Talibán se hiciera con el poder en agosto de 2021.

Es el primer asesinato de un miembro del parlamento anterior en la ciudad desde que los talibanes controlan el país.

Nabizada y su guardia murieron baleados en torno a las 3 de la madrugada del sábado en la misma habitación, indicó el jefe de la policía local, Molvi Hamidullah Khalid

El hermano de la exparlamentaria y un segundo guardia de seguridad resultaron heridos, añadió. Un tercer guardia huyó del lugar con dinero y joyas.

La exlegisladora murió en la primera planta de su casa, que empleaba como oficina. Había una investigación en curso, señaló Khalid. No respondió a preguntas sobre posibles motivaciones.

Nabizada fue elegida en 2019 para representar a Kabul y se mantuvo en el puesto hasta la toma talibán.

Formó parte de la la comisión parlamentaria de defensa y trabajaba en un grupo no gubernamental privado, el Institute for Human Resources Development and Research.