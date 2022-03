Presidente de Guatemala se distancia de ley contra aborto

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Dos días después de que el congreso de Guatemala —controlado por el oficialismo y sus aliados— aprobara una polémica ley que endureció las penas para el aborto, prohibió el matrimonio igualitario y la educación sobre temas de la diversidad sexual, el presidente Alejandro Giammattei dijo que que pedirá al Congreso archivar la ley, pues viola la Constitución.

Mientras miles de latinoamericanas se volcaron a las calles para exigir sus derechos en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Congreso guatemalteco, presidido por la diputada oficialista Shirley Rivera, aprobó la Ley de Protección a la Vida y la Familia, en la que endureció de 3 a 10 años las penas de prisión a una mujer por abortar de forma consentida. “Hoy dimos un gran paso en defensa de nuestra nación, los felicito por su valentía”, dio Rivera al finalizar la aprobación. La norma también amplió de 12 a 50 años de prisión a quienes colaboren en un aborto donde no haya consentimiento de la madre y como consecuencia ésta muera.

La polémica ley aprobada por 101 diputados oficialistas y aliados contra ocho votos en contra —de 160 diputados— prohíbe también el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la unión libre entre personas del mismo sexo.

El miércoles, al declarar a Guatemala como la “Capital Pro Vida de Iberoamérica” y para celebrar por primera vez el Día de la Familia, también ordenado por el Legislativo, el presidente dijo en un discurso oficial que “el evento es una invitación a unirse a los guatemaltecos para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.

Sin embargo, el jueves Giammattei se desmarcó de la ley que ha causado gran rechazo entre la sociedad y dijo que el Ejecutivo no la había propuesto. “Quiero aclarar que esta iniciativa no es una iniciativa del Ejecutivo y en segundo lugar no podemos estar de acuerdo, a pesar de su coincidencia, con que Guatemala haya sido declarada Capital Iberoamericana por la Vida. No podemos unir una cosa con la otra”, dijo el presidente.

Según el presidente, la ley viola dos convenciones suscritas por Guatemala y la Constitución, aunque no dijo qué derechos vulneraría.

“Me he comunicado con la presidenta del Organismo Legislativo para que el Congreso de la República mande a archivar esta ley y en caso contrario, he decidido que, si esa ley llega a mi despacho, la misma será vetada”, dijo el presidente.