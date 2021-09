Pretenden reescribir historia del asalto a Capitolio de EEUU

WASHINGTON (AP) — El organizador de un acto de protesta convocado para el sábado en la ciudad de Washington pretende reescribir la historia del violento asalto al Capitolio del 6 de enero y pedir “justicia” para quienes lo perpetraron y están siendo juzgados.

Matt Braynard fue analista del Partido Republicano, recolectó datos para una pequeña firma electoral y luego fundó una consultora que atrajo escasos clientes. Fundó una ONG después de que el equipo de campaña de Donald Trump lo despidió al cabo de algunos meses, pero tuvo problemas para reunir fondos. El año pasado revocaron el estatus de exención de impuestos del grupo.

Pero la suerte de Braynard cambió bruscamente después de la derrota electoral de Trump en 2020. Se sumó a un grupo de aliados de Trump que buscaban revertir el resultado y entonces se hizo conocer, empezó a cobrar tarifas altas y obtuvo una cantidad inesperada de dinero que le permitió resucitar la ONG.

Ahora, Braynard y su agrupación Look Ahead America (Mira hacia el futuro, Estados Unidos) están utilizando su nueva plataforma y recursos para tratar de reescribir la historia del ataque del 6 de enero, cuyo objetivo fue tratar de impedir que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden. Para ellos, los acusados por ese hecho son “presos políticos”.

Aunque muchos legisladores, incluso los que simpatizan con la causa de Braynard, no han dicho si asistirán al acto del sábado, el evento ha provocado alerta en la policía, que ha multiplicado las medidas de seguridad y ha generado temores sobre la presencia de los mismos grupos extremistas que protagonizaron la revuelta del 6 de enero.

La cantidad de gente que logre atraer el acto ”Justice for J6” (Justicia para el 6 de enero) será una prueba del alcance y la fuerza del movimiento emergente de extrema derecha, así como del mismo Braynard.

Braynard no respondió a un pedido de declaraciones. The Associated Press rechazó su condición de que la entrevista fuera transmitida en vivo.

Pero un estudio de actas judiciales, documentos de campaña y mensajes en redes sociales, así como sus entrevistas con otros medios que ha publicado en línea, revelan sus esfuerzos para ganar influencia, los que culminan en el evento del sábado.

“De ninguna manera cancelaré este acto”, dijo Braynard a la emisora de radio WTOP en Washington. “Esto se hará, aunque esté yo sólo con un megáfono”.