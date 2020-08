Productor Detail, ganador de Grammy, acusado de abuso sexual

En esta imagen de archivo, tomada el 28 de agosto de 2015, el productor musical Detail, cuyo nombre real es Noel Fisher, asiste a los Premios BMI R&B/Hip-Hop en Beverly Hills, California.(Photo de Paul A. Hebert/Invision/AP, archivo)

LOS ÁNGELES (AP) — Detail, un productor musical ganador de un premio Grammy, fue arrestado el miércoles por más de una docena de cargos de agresión sexual, dijeron las autoridades.

El productor, de 41 años, quedó detenido con una fianza de 6,3 millones de dólares, según un comunicado del departamento de policía del condado de Los Ángeles.

Detail, cuyo nombre real es Noel Christopher Fisher, fue acusado el 31 de julio de 15 cargos de presunto abuso sexual y cinco de agresión grave, añadió la nota. Los delitos que se le imputan ocurrieron entre 2010 y 2018.

Los detectives remitieron el caso a la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles en enero, explicó el comunicado, que no dio más detalles.

“El sr. Fisher acaba de ser arrestado hace unas horas y no he tenido la oportunidad de hablar con él o de revisar los cargos. Estoy bastante seguro de que se declarará no culpable y rechazará la totalidad de las acusaciones", dijo su abogado, Irwin Mark Bledstein, en un correo electrónico el miércoles en la noche.

Detail ganó un premio Grammy en 2015 como coautor del éxito de Beyonce y Jay-Z “Drunk in Love” y también ha producido canciones de Lil Wayne, Nicki Minaj y Wiz Khalifa.

El año pasado, una modelo aspirante a cantante recibió 15 millones de dólares en una demanda que acusó al productor de abusos y violación.

Es una de las seis mujeres, algunas profesionales establecidas y otras recién llegadas a la industria musical, que hablaron públicamente de lo que dijeron que fueron agresiones sexuales por parte de Fisher.

Al menos dos, ambas exasistentes, han presentado sus propias demandas. En documentos judiciales presentados en esos casos, Fisher ha afirmado que todas las acusaciones en su contra son falsas y que lo han llevado a perder todo el trabajo y a ser desahuciado.