Relator de la ONU urge una reforma de la justicia boliviana

Juan Karita/AP

LA PAZ, Bolivia (AP) — El Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, reclamó el martes una reforma urgente de la justicia boliviana que, dijo, “está lejos de la gente”, pero evitó referirse a la independencia del Poder Judicial en momentos en que el país vive una abierta confrontación política.

“Si no hubiera cuestionamientos sobre la independencia judicial yo no estaría acá. No quiere decir que haya certezas en todas las acusaciones. He recogido referencias en ese sentido... si existe una situación ahora (de falta de independencia) también existió antes, pero no es una justificación”, dijo en rueda de prensa en un informe preliminar de su visita de siete días al país que cerró con un encuentro con el presidente Luis Arce.