Reporte: Crece grupo extremista de derecha en EEUU

BOISE, Idaho, EE.UU. (AP) — Un grupo de extrema derecha creado por el activista antigubernamental Ammon Bundy está creciendo rápidamente a nivel nacional y empieza a adentrarse en Canadá, según un nuevo reporte del Instituto para la Investigación y la Educación de Derechos Humanos (IREHR por sus iniciales en inglés).

El rápido crecimiento ocurrió a pesar de los problemas legales que enfrentaron algunos de los principales líderes de People's Rights (Derechos del Pueblo) y continuó incluso después de que algunos de los grupos de la organización fueron retirados de Facebook. El grupo ha crecido cerca de un 53% durante el último año, en buena medida debido a la persistencia del sentimiento en contra de las medidas de salud pública, según el documento.

People's Rights inició en la región más republicana de Idaho, que sigue siendo uno de los estados con menor índice de personas vacunadas en el país, con apenas el 43% de su población con esquema completo de vacunación contra el COVID-19, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés). El grupo ahora incluye a activistas en 38 estados, según el reporte.

“Creo que el reporte subestima su fortaleza en general, porque también han logrado alianzas con diversos grupos que van desde el Tea Party hasta los Proud Boys y grupos antivacunas”, dijo Chuck Tanner, director de investigación del IREHR. “En ciertos lugares son capaces de movilizarse a niveles que tienen un impacto en las políticas”.

People’s Rights inició en 2020 en medio de una oleada de oposición a las medidas de salud pública implementadas al inicio de la pandemia del coronavirus. Fundado por Bundy, el grupo frecuentemente organizó protestas en distritos de salud pública, Capitolios estatales, escuelas y afuera de las residencias de funcionarios públicos. El reporte del IREHR analizó datos de membresías internas de la red de People's Rights.

Bundy, quien es conocido por encabezar a un grupo de activistas armados en la ocupación de un refugio silvestre de Oregon en 2016 y que ahora es uno de muchos candidatos en la contienda por la gubernatura de Idaho, no respondió de momento a mensajes telefónicos ni correos electrónicos de The Associated Press en busca de comentarios.

El año pasado, la organización tenía poco menos de 22.000 miembros a nivel nacional, según un reporte del IREHR y la Red por los Derechos Humanos de Montana. Ahora ha crecido en casi un 53%, de acuerdo con el nuevo reporte del IREHR, por lo que tiene más de 33.000 integrantes, entre ellos 400 líderes oficiales en 38 estados. La cifra también incluye más de 100 miembros en Canadá —la mayoría de ellos en Ontario—, a pesar que la mayor parte de su ideología política se centra en una interpretación marginal de la Constitución de Estados Unidos y el nacionalismo cristiano, según el reporte.