SHS announces high honor, honor rolls
Shelton High School has announced the high honor and honor rolls for the second marking period.
High Honor Roll
Grade 9
Zayna Abraham, Emily Ahern, Michael Alberici, Angelina Alcaraz-Sim, Brianna Angiolillo, Gianna Bacoulis, Kaitlyn Bergers, Amanda Billingslea, Sadie Brennan, Sara Buglione, Makayla Cavallaro, Meena Chandir, Emily Codere, Ella Cristiano, Ethan D’Addio, Matthew Darak, Benjamin DeMartino, Nathan Eckert, Lexa Fernandes, Ciara Foley, Juliana Gidwani, Caitlin Gius, Jack Goode, Kayla Gzyms, Albana Hima, Courtney Holman, Benjamin Hoponick, Rebekkah Hurlbert, Josh Ilano, Sanjana Jain, Sarah Kearns, Mohammed Khan, Erin Kovarczi, Ireneusz Koziol, Jack Mackniak, Lillian Marini, Lydia Masulli, Claire McNeil, Molly McNeil, Julia Mosher, Dylan Moutinho, Charles Mozdzer, Raul Nair, Zainabu Ndikumana, Aidan O’Grady, Ryan Pastiva, Ella Platt, Jane Platt, Susan Porto, Molly Renz, Benjamin Rhodes, Benjamin Robinson, Joshua Rut, Jenna Santos, Ayden Sepkaski, Samantha Smalick, Aurora Anne Sosa, Daniel Straborny, Kylee Taylor, Alyssa Teixeira, Brody Turnbull, Rebecca Turner, Gregory Uanino, Brooke Vicarioli, Sophia Vitynskyi and Emma Walsh.
Grade 10
Steven Andrejczyk, Lily Bacca, Kayla Bailey, Jennifer Borucki, Kayla Bretan, Megan Breunig, Dylan Brown, Logan Brown, Emily Carlin, Maura Carr, Mia Chen, Joseph Ciambriello, Gianluca Ciocca, Caileigh Cisero, Kaitlyn Corby, Shayaan Dabiran, Ria Dalvi, Alexandra D’Amico, Marissa Dias, John Esteves, Adriana Franzese, Melinda Frost, Sofia Gasbarro, Joseph Giovannini, Jai Goel, Arvin Islam, Ashley Jacob, Hayley James, Rachel Kiman, Samuel Klein, Connor Klous, Aleksandra Kozak, Grace McPadden, Rachel Morrow, Tina Ni, Sean Nunes-Enxuto, Diya Patel, Olivia Pereira, Ryan Pereira, Deepak Prakash, Brendan Reilly, William Rodrigues, Joseph Savino, Marisa Savino, Isabela Silva, Isabella Silvis, Avary Tornow, Emily Vasser, Jacob Villalobos, Kevin Williams, Grace Wong and Bianca Youd.
Grade 11
Brandon Acervida, Ryan Bailey, James Baklik, Korey Barber, Juan Miguel Barranco, Reilly Brennan, Emma Buglione, Carly Hajducky, Arianna Hernandez, Emma Jacob, Matthew Janik, Jessica Jayakar, Josiah Kellogg, Ashley Kichar, Jillian LaPrise, Carolyn Maher, Max McLoughlin, Sada Mussa, Danny Nguyen, Keira O’Connor, Erika Olson, Erieana Pappano, Alexandra Pereira, Clarissa Pierre, Elizabeth Porto, Robert Quevedo, Samantha Rago, Melaina Roberto, Catherine Santa, Maria Clara Santos Veloso, Majd Saymeh, Andria Sayoufi, Anthony Steele, Ethan Stutheit, Walker Toth, Timothy Weinmayr, Devan Wildman and Zoe Yoon.
Grade 12
Manal Aaid, Joseph Agreda, Shaeleigh Andrews, Antonio Baerga, Christopher Belden, Jenna Bennett, Jacob Bialek, Tej Bidja, Rachel Bishop, Elise Blakeslee, Mackenzie Boyce, Jordan Brannen, Shannon Brickett, Michael Brown, Rachel Brown, Christie Brumaire, Sydney Byron, Mia Camerino, Keegan Casey, Elizabeth Casinelli, Christopher Cavagnuolo, Aaron Chandir, Tori Charbonneau, Robert Ciccone, Alexander Coleman, Owen Corbett, Matthew Cristiano, Brian Dahdal, Jacob Daxner, Santino DeFilippo, Kayla DeLeon, Sophie Dewitt, Mia Dioguardi, Erick Espinosa, Hanna Farag, Kyle Figol, Haley Foothorap, Jessica Foss, Karina Friend, Ava Genova, Benjamin Gilmore, Michael Giovannini, Taylor Green, Hailey Greenleaf, Destiny Haray, Maxwell Henning, Gabriel Herrera, Kyla Holman, Eun Sok Hong, Lindsey Iadarola, Siddharth Jain, Anoushka Jayasuriya, Dustin Keller, Mehreen Khan, Taaseen Khan, TeaWon Kim, Bridgette Kline, Daschel Kline, Kade Krasowski, Joseph LaRue, Vanessa Lewis, JinXia Lin, Jesse Lisi, Madison Mackniak, Arianna Malick, Robert Marcinauskis, Jenna Melanson, Kevin Moavero, Nathan Moniz, Joseph Morgan, Kevin Mulreed, Amelia Nankervis, Ryan Nettle, David Niski, Alexandra O’Donnell, Haley Oko, Tianna Pignataro, Tyler Pjatak, Kevin Platt, Deepthi Prakash, Zachary Prindle, William Riordan, Phoebe Rodia, Megan Rodko, Mark Schiavo, Ian Sevillano, Sidney Shanahan, Philip Sissick, Tommie Siu, Hunter Smith, Katherine Tapia, Gladiola Teodori, Leya Vohra, Sarah Wakeman, Tori Weed, Cora Welsh, Nathan Wieler, Natalia Wilson, Riley Woodyard, Jessica Wurms, Ananya Yadav and Emily Zerella.
Honor Roll
Grade 9
Maram Aaid, Julia Antoinette Arnaldo, Luc Badolato, Skye Baklik, Diana Banks, Luke Barrozo, Julia Battistelli, Cecilia Beaudoin, Isanet Berrios, Jose Cordoliani, Ava Cusmano, Christian DiPalma, Joshua Dokla, Rose Dymerski, Sophia Fabian, Kayla Falanga, Enrico Feola, Kendyll Flamini, Ronald Foncello, Nico Futie, Emma Gabriel, Harrison Garrett, Jake Gigliotti, Ella Gildea, Evan Gilmore, Olivia Gomez, Charles Hare, Alexandra Harpell, Jackson Jones, Ryan Jurgiewicz, Mohammed Khan, Adam Kida, Jack Kilmartin, Thomas Kopec, Grace Loiz, Amanda Madera, Daria Maggi, Anthony Martinez, Joshua Martinez, Mateos Martins, Matthew Matuszewski, Connor McGuire, Yissel Minaya Tavarez, Matthieu Moretti, Lilly Morgan, Matthew Murphy, Mia Novais, Makayla O’Brien, Jayden Opper, Taylor Ostrosky, Luke Pacheco, Ryleigh Pagluiso, Jordan Paris, Jason Pastiva, Lillian Piekarski, Caitlin Pineau, Thomas Pires, Jazmyn Prieto, Tyler Radzion, Destiny Ramos, Aviel Robles, Nya Rodrigues, Jack Sabo, Jason Santos, Nolan Sevillano, Alexis Sirisouk, Adam Sobh, Victoria Stawiarski, Kenneth Supersano, Sara Taylor, Allison Tou, Timmy Tran, Colin Viores, Theresa Weissenberg, Jeffrey Wojtowicz, William Woods, Piper Yegidis, Emily Zaleski, Gabriel Zamani, Carly Zerella and Ella Zoeller.
Grade 10
Brandon Albaladejo, Jeremy Aprea, Marissa Berg, Isha Bidja, Ryan Blakeslee, Sarah Broad, Olivia Bunn, Taiya Busch, Olivia Bush, Emily Cacchillo, Anthony Cardoso, Joseph Ciccone, Jase Aden Co, Jason Cordone, Natalya Correia, Madelyn Cyr, Emma D’Amico, Connor Dapp, Dominick Davis, Katherine Daxner, Alexandra de Andrade, Rhianna de Andrade, Vincent DeFeo, Alyssa Dymerski, Mia Ferreira, Nathan Foss, Greta Gelumbickas, Aniya Greene, Amanda Gregg, Penny Gydus, Jaclyn Jenco, Elizabeth Kennedy, Amanda Kiman, Rachel Kish, Mia Kmetz, Ariana Kola, Julia Krijgsman, Kaushal Kulkarni, Anna Leone, Tyler Lupkas, Joshua Mallette, Elsa Marino, Karolina Martins, Avalina Maurati, Samantha McCook, John Moura, Matthew Moura-Sanchez, Courtney Onidi, Ihunna Onyekachiuzoamaka, Samantha Park, Greta Parkes, Isiah Perez, Chase Reed, Caroline Richmond, Anastasia Rodova, John Sabovik, Sabina Schrynemakers, Annelyse Sherman, Edwin Smith, Sami Sobh, Dillon Tall, Danielle Turcotte, Nathan Vargas, Isabella Vasser, Michael Yurman, Maggie Zhang, Charlotte Zilinek and Graham Ziperstein.
Grade 11
Scott Aldridge, Gabriella Almeida, Casey An, Yana Baltsevych, Lauren Baudo, Narmer Bazile, Kelsey Beas, Bianca Belade, Stephen Bracero, Patrick Burden, Jules Cayer, Thalia Charkalis, Alejandro Corona, Olivia D’Addio, Asjah del Pino, Rachel Dillon, Maya Espinoza, Claire Foley, Jack Gangi, Jeffrey Gould, Kaylee Gura, Kyle Heiden, Andalysha Herbert, John Horahan, Florian Hurlbert, Anna Hynes, Neha Jayanna, Connor Jensen, Christopher Jiang, Carlin Kestenbaum, Kaitlin Killian, Adeline Kim, Michael Kiwak, Nell Komorowski, Ryan Kudej, Andrew Lam, Hailey Lane, Meleny Lopez, Caitlin MacDonald, Christian Magel, Nico Marini, Megan McCarthy, Caroline McCormick, Carson McKinnon, Caitlin McNeil, Megan Melanson, Matthew Mojica, Michael Monaco, Jeremie Moretti, Michael Mourtadh, Andrew Mysirlidis, Suhaas Nadella, Pranav Nair, Alexander Nip, Daniel Nyzio, Trista Oddo, Kenny Pereira, Lawrence Pirone, Gage Posick, Gavin Powe, Maliya Reid, Alexa Reis, Paula Ribeiro, Timothy Santos, Joseph Schafenberg, Victoria Schildknecht, Jake Sciongay, Virginia Sebas, Jennie Silinsky, Adrian Spillane, Kyle St. Pierre, Alexandra Thomopoulos, Faith Tremblay, Benjamin Van Tine, Joshua Vega, Leah Verrilli, Joseph Viglione, Zachary Wirth, Ryan Woods and Joshua Zamani.
Grade 12
Reem Abdel-Hack, Candy Almonte Montilla, James Anderson, Mark Ayora, Periklis Basimakopoulos, Avery Battaglino, Samantha Boudreau, Shannon Brennan, Hailey Caro, Nicholas Ciliberti, Bliss Compper, Kristina Cooper, Govanna Cuevas, Alyssa Cyr, Allison Dapp, Joseph Davis, Katelyn Davis, Jacob DeMarco, Kaitlyn Esposito, Chase Fida, Haley Gabriel, Nathaniel Gencarelli, Georgio Ghazal, Justin Gidwani, Ava Gigliotti, Julia Glenn, Anthony Gonzalez, Mackenzie Griffin, Anthony Grippo, Kyla Hackett, Mariah Hamel, Julie Hoff, Melissa Hunyadi, Trinase Johnson, Kayla Jones, Ashley Kearns, Thomas Killian, Nicole Kopec, Aislynn Kostandini, Dimitrios Kydes, Keenan Lever, Jeff Lim, Michael Lockavitch, Ainsley Lougal, Emanuel Louime, Courtney Lutheran, Pauline Dianne Makinano, Joshua Malave, Vincent Mallozzi, Maeve Marks, Magdalena Martins, Gianna Maurati, Carolann Maybeck, John McFadden, Jillian McNeil, Brian Modica, Andre Moore, Holly Mosher, Jack Neary, Jake Oddo, Alec Oko, Jacob Pereira, Ian Pleasant, Alexa Portela, Sydney Powers, Kelsey Radzion, Elizabeth Richmond, Michael Rodia, Juliana Rolfe, Abigail Roscoe, Marco Rossi, Arooj Saadat, Thomas Sadick, Sean Sampaio, Gianna Sanzo, Justin Sanzo, Michael Ray Sawan, Isis Shandro, Kylie Swatt, Lillian Taska, Christopher Thompson, Nicholas Turco, Jacqueline Turiano, Victoria Villalobos, Jasmine White, Riley Winfield, Kyle Young, Victor Manuel Zelaya Barrio and Garrett Ziperstein.