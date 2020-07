SHS releases fourth quarter high honor, honor rolls

Shelton High School has released the high honor and honor roll students for the 2019-20 fourth quarter.

High Honors

9th Grade

Zayna Abraham, Emily Ahern, Angelina Alcaraz-Sim, Brianna Angiolillo, Julia Antoinette Arnaldo, Gianna Bacoulis, Cecilia Beaudoin, Kaitlyn Bergers, Isanet Berrios, Amanda Billingslea, Sadie Brennan, Sara Buglione, Makayla Cavallaro, Emily Codere, Ella Cristiano, Ava Cusmano, Ethan D’Addio, Lexie D’Auria, Matthew Darak, John De Camps, Benjamin DeMartino, Nicholas Dicocco, Christian DiPalma, Nathan Eckert, Kayla Falanga, Lexa Fernandes, Ciara Foley, Ronald Foncello, Drew Forcier, Kaila Fox, Harrison Garrett, Ella Gildea, Caitlin Gius, Olivia Gomez, Jack Goode, Natasha Herrera, Albana Hima, Rebekkah Hurlbert, Josh Ilano, Sanjana Jain, Jackson Jones, Sarah Kearns, Jack Kilmartin, Thomas Kopec, Erin Kovarczi, Ireneusz Koziol, Jack Mackniak, Amanda Madera, Daria Maggi, Gabriella Maggi, Rebecca Marcinauskis, Lillian Marini, Anthony Martinez, Mateos Martins, Connor McGuire, Molly McNeil, Lilly Morgan, Julia Mosher, Dylan Moutinho, Charles Mozdzer, Matthew Murphy, Raul Nair, Zainabu Ndikumana, Mia Novais, Aidan O’Grady, Nathan Okwaning, Jayden Opper, Taylor Ostrosky, Luke Pacheco, Ryleigh Pagluiso, Ari Papadimitriou, Ryan Pastiva, Mary Pavliouk, Thomas Pires, Ella Platt, Susan Porto, Tyler Radzion, Destiny Ramos, Benjamin Robinson, Nya Rodrigues, Joshua Rut, Jason Santos, Jenna Santos, Ayden Sepkaski, Nolan Sevillano, Alexia Skeete, Samantha Smalick, Adam Sobh, Kenneth Supersano, Kylee Taylor, Sara Taylor, Timmy Tran, Brody Turnbull, Rebecca Turner, Brooke Vicarioli, Colin Viores, Sophia Vitynskyi, Emma Walsh, Theresa Weissenberg, Ryan Welsh, William Woods, Gabriel Zamani and Dylan Ziegler.

10th Grade

Brandon Albaladejo, Steven Andrejczyk, Jeremy Aprea, Lily Bacca, Kayla Bailey, Isha Bidja, Kayla Bretan, Megan Breunig, Sarah Broad, Dylan Brown, Logan Brown, Sara Brown, Olivia Bush, Emily Cacchillo, Emily Carlin, Maura Carr, Gregory Chagas, Mia Chen, Joseph Ciambriello, Caileigh Cisero, Jase Aden Co, Daniel Connolly, Jason Cordone, Alexandra D’Amico, Emma D’Amico, Shayaan Dabiran, Ria Dalvi, Connor Dapp, Alexandra de Andrade, Marissa Dias, Wendell Eiderique, John Esteves, Adriana Franzese, Melinda Frost, Greta Gelumbickas, Joseph Giovannini, Jai Goel, Amanda Gregg, Arvin Islam, Nicholas Jackson, Ashley Jacob, Elizabeth Kennedy, Amanda Kiman, Rachel Kiman, Samuel Klein, Connor Klous, Mia Kmetz, Ariana Kola, Aleksandra Kozak, Kaushal Kulkarni, Anna Leone, Matthew Lockavitch, Tyler Lupkas, Joshua Mallette, Karolina Martins, Avalina Maurati, Grace McPadden, Rachel Morrow, Tina Ni, Ellie O’Rourke, Jeremy Oko, Ihunna Onyekachiuzoamaka, Samantha Park, Greta Parkes, Diya Patel, Deepak Prakash, Julia Pulley, Chase Reed, Joseph Reynolds, David Rodov, Anastasia Rodova, William Rodrigues, John Sabovik, Olivia Salluhi, Xiomara Santos-Colon, Joseph Savino, Marisa Savino, Sabina Schrynemakers, Jacob Sciamanna, Annelyse Sherman, Isabela Silva, Isabella Silvis, Sami Sobh, Dillon Tall, Avary Tornow, Tara Torres, Vivianna Vallillo, Emily Vasser, Isabella Vasser, Evan Wieler, Kevin Williams, Grace Wong, Bianca Youd, Michael Yurman, Maggie Zhang, Charlotte Zilinek and Graham Ziperstein.

11th Grade

Wassil Aaid, Amer Abdel-Hack, Brandon Acervida, Casey An, Yana Baltsevych, Kelsey Beas, Bianca Belade, Reilly Brennan, Spencer Bryant, Emma Buglione, Bianca Bulatao, Jules Cayer, Thalia Charkalis, Jay Cimmino, Caidyn Collins, Olivia D’Addio, Shivani Darapureddy, Rachel Dillon, Maya Espinoza, Matilda Evans, Anthony Gabino, Jack Gangi, Samantha Gaylord, Jeffrey Gould, Alexandrea Gregg, Kaylee Gura, Carly Hajducky, Arianna Hernandez, John Horahan, Florian Hurlbert, Emma Jacob, Alexis Jagodnik, Jessica Jayakar, Neha Jayanna, Connor Jensen, Ashley Kichar, Kaitlin Killian, Adeline Kim, Michael Kiwak, Ryan Kudej, Andrew Lam, Hailey Lane, Jillian LaPrise, Carla Leonzi, Meleny Lopez, Caitlin MacDonald, Christian Magel, Carolyn Maher, Nico Marini, Ryan Martorella, Diana Mazza, Megan McCarthy, Max McLoughlin, Caitlin McNeil, Jeremie Moretti, Michael Mourtadh, Sada Mussa, Andrew Mysirlidis, Ericka Neves, Danny Nguyen, Keira O’Connor, Trista Oddo, Erika Olson, Sarah Panek, Deven Papadimitriou, Erieana Pappano, Alexandra Pereira, Clarissa Pierre, Elizabeth Porto, Gage Posick, Gavin Powe, Robert Quevedo, Samantha Rago, Maliya Reid, Paula Ribeiro, Melaina Roberto, Kornela Rowicki, Catherine Santa, Reino Martin Sawan, Majd Saymeh, Andria Sayoufi, Jared Sedlock, David Sekelsky, Jennie Silinsky, Angelina Spray, Kyle St. Pierre, Mason Stanko, Anthony Steele, Ethan Stutheit, Lindsay Taylor, Julia Tomcho, Walker Toth, Benjamin Van Tine, Ryan Vano, Allyssa Verdicchio, Leah Verrilli, Timothy Weinmayr, Elizabeth Wells, Devan Wildman, Zachary Wirth, Kassidy Wojtowicz, Ryan Woods, Zoe Yoon and Joshua Zamani.

12th Grade

Manal Aaid, Nicole Abbati, Joseph Agreda, Antonio Baerga, Christopher Belden, Jenna Bennett, Elise Blakeslee, Trevor Botti, Samantha Boudreau, Mackenzie Boyce, Jordan Brannen, Shannon Brickett, Michael Brown, Rachel Brown, Sydney Byron, Mia Camerino, Hailey Caro, Elizabeth Casinelli, Aaron Chandir, Tori Charbonneau, Samantha Chase, Robert Ciccone, Kate Clomiro, Kristina Cooper, Owen Corbett, Brian Dahdal, Katelyn Davis, Jacob Daxner, Santino DeFilippo, Sophie Dewitt, Mia Dioguardi, Kaitlyn Esposito, Hanna Farag, Chase Fida, Haley Foothorap, Karina Friend, Haley Gabriel, Ava Genova, Ava Gigliotti, Benjamin Gilmore, Michael Giovannini, Julia Glenn, Taylor Green, Hailey Greenleaf, Brady Havee, Maxwell Henning, Gabriel Herrera, Kyla Holman, Eun Sok Hong, Melissa Hunyadi, Jacob Iadarola, Lindsey Iadarola, Siddharth Jain, Trinase Johnson, Dustin Keller, Kaelin Keller, Mehreen Khan, Taaseen Khan, TeaWon Kim, Bridgette Kline, Nicole Kopec, Aislynn Kostandini, Kade Krasowski, Joseph LaRue, Vanessa Lewis, JinXia Lin, Jesse Lisi, Michael Lockavitch, Ainsley Lougal, Courtney Lutheran, Madison Mackniak, Pauline Dianne Makinano, Robert Marcinauskis, Christina Marino, Maeve Marks, Magdalena Martins, Jenna Melanson, Nathan Moniz, Anni Motsikulashvili, Kevin Mulreed, Kindja Mweze, Amelia Nankervis, Ryan Nettle, David Niski, Alexandra O’Donnell, Jake Oddo, Haley Oko, Martina Pastore, Mikayla Pereira, Tyler Pjatak, Kevin Platt, Deepthi Prakash, Elizabeth Richmond, Phoebe Rodia, Megan Rodko, Juliana Rolfe, Sean Sampaio, Olivia Sampieri, Michael Ray Sawan, Sidney Shanahan, Philip Sissick, Trinity Soto, Mateo Stisi, Kylie Swatt, Gladiola Teodori, Emma Testani, Jacqueline Turiano, Maia Valinsky, Victoria Villalobos, Leya Vohra, Tori Weed, Cora Welsh, Iris White, Nicholas Whitney, Nathan Wieler, Natalia Wilson, Riley Woodyard, Jessica Wurms, Ananya Yadav, Kyle Young, Emily Zerella and Garrett Ziperstein.

Honors

9th Grade

Michael Alberici, Jasmine Alexander, Luc Badolato, Diana Banks, Kayleigh Bartlett, Julia Battistelli, John Becker, Kysbel Belliard, Ava Champagne, Meena Chandir, Adam Cummings, Elle DeLima, Joshua Dokla, Catheryn Espinosa, Sophia Fabian, Sophia Fede, Emily Fernandes Ferreira, Kendyll Flamini, Nico Futie, Emma Gabriel, Jacob Giard, Juliana Gidwani, Jake Gigliotti, Evan Gilmore, Kayla Gzyms, Timothy Hilser, Benjamin Hoponick, Ryan Jurgiewicz, Mohammed Khan, Mohammed Khan, Dawn Kindle, Julia Kmiec, Grace Loiz, Claire McNeil, Giana Moore, Matthieu Moretti, Cassidy Nordvall, Ava Novais, Ryan Ouloul, Jordan Paris, Jason Pastiva, Lillian Piekarski, Jane Platt, Anthony Potenza, Molly Renz, Benjamin Rhodes, Aviel Robles, Naomi Roy, Jack Ryon, Jack Sabo, Alexis Sirisouk, Aurora Anne Sosa, Victoria Stawiarski, Daniel Straborny, Melinda Taylor, Alyssa Teixeira, Alyssa Teixeira, Tyler Thielen, Allison Tou, Nikky Tran, Gregory Uanino, Anthony Voccola, Jeffrey Wojtowicz, Piper Yegidis, Emily Zaleski, Carly Zerella, Vincent Zhang and Ella Zoeller.

10th Grade

Sophia Alkaul, Alisha Araujo, Maranda Balcerzak, Christopher Bartlett, Marissa Berg, Ryan Blakeslee, Jennifer Borucki, Brianna Branco, Megan Bucherati, Olivia Bunn, Joseph Ciccone, Maggie Clomiro, Kaitlyn Corby, Natalya Correia, Aidan Cukale, Sophia Curran, Jubei D’Amato, Alisa D’Eramo, Damien Davies, Dominick Davis, Rhianna de Andrade, Vincent DeFeo, Matthew Diaz, Alyssa Dymerski, Mia Ferreira, Nathan Foss, Sofia Gasbarro, Aiden Gius, Tyler Hudson, Hayley James, Alyssa Jardim, Jaclyn Jenco, Jocelyn Kirwan, Rachel Kish, Inis Kojeli, Julia Krijgsman, Theodore Lanzaro, Roy Lenhard, Mizna Malik, Troy Mandulak, Samantha McCook, Rose McGrath, Matthew Moura-Sanchez, Sean Nunes-Enxuto, Aida Ouloul, Max Paolini, Olivia Pereira, Emily Pettinella, Justin Portela, Brendan Reilly, Tyler Rich, Caroline Richmond, Matthew Ryder, Jenna Santos, Aine Saranich, Joseph Schiappa, Veronica Shuby, Taylor Silva, Elise Sobieraj, Christopher Turco, Nathan Vargas, Lia Ventresca, Jacob Villalobos, Carmella Willets, Jashay Williams and Avonlea Wood.

11th Grade

Amy Agreda, Scott Aldridge, Gabriella Almeida, Emma Arsenault, Bhavik Badshah, Ryan Bailey, James Baklik, Korey Barber, Juan Miguel Barranco, Narmer Bazile, Brian Belade, Archit Bhargava, Sierra Boccuzzi, Allison Bonfiglio, Stephen Bracero, Courtney Brancato, Nicole Bravo, Alexandra Capalbo, Hailey Cardenales, Briana Casey, Andrew Cole, Ashley Coppola, Joshua Corbin, Alejandro Corona, Brianna Correa, Robert Correia, Asjah del Pino, Brooke Doolan, Andrew Esteves, Claire Foley, Leah Francois, Frank Furia, Noelle Garretson, Luke Goncalves, Maya Gzyms, Amber Haray, Kyle Heiden, Cathleen Higgins, Makayla Hulton, Matthew Janik, Bartholdy Jean Laurent, Josiah Kellogg, Carlin Kestenbaum, Melvin Kolenovic, Nell Komorowski, Juliana Kost, Maximilian LoMonte, Jaclyn Lupia, Caroline McCormick, Connor McGuire, Carson McKinnon, Megan Melanson, Justin Mendez, Mya Merenda, Michael Monaco, Brooke Muller, Isabella Musante, Suhaas Nadella, Pranav Nair, Alexander Nip, Daniel Nyzio, Thomas Peters, Tori Petrone, Aliye Reinhardt, Carson Rhodes, Christian Ripke, Ruben Rivera, Gavin Rohlman, Kevin Rudzinski, Alexandra Russell, Alexis Sampieri, Emily Sandin, Maria Clara Santos Veloso, Timothy Santos, Joseph Schafenberg, Victoria Schildknecht, Elena Schrynemakers, Jake Sciongay, Virginia Sebas, Blake Shepard, Giovana Silva, Brendan Smith, Sean Stusalitus, Louis Tavernia, Damian Torres, Aaliyah Trigueros, Megan Vargas, Joshua Vega, Joseph Viglione, Brett Wadeka, Brooke Weiss and Alex Zaborek.

12th Grade

Reem Abdel-Hack, Rayonna Barrett, Cassandra Beacham, Jacob Bialek, Tej Bidja, Rachel Bishop, Shannon Brennan, Christie Brumaire, Christine Brumaire, Keegan Casey, Nicholas Ciliberti, Alexander Coleman, Da’Jon Council, Michael Craft, Matthew Cristiano, Alyssa Cyr, Allison Dapp, Joseph Davis, Jacob DeMarco, Sara DeMarco, Devin DiStassio, Patrick Feliciano, Jessica Foss, Brandon Fulton, Nathaniel Gencarelli, Anthony Gonzalez, Mackenzie Griffin, Kyla Hackett, Julie Hoff, Anoushka Jayasuriya, Ashley Kearns, Thomas Killian, Keenan Lever, Jeff Lim, Jayla Lonesome-Richmond, Emanuel Louime, Joshua Malave, Arianna Malick, Vincent Mallozzi, Dajanise Martinez, Gianna Maurati, Saige McCarten, Jada McCloggan, Jillian McNeil, Brian Modica, Jonathan Monaco, Holly Mosher, Natalie Navas, Jack Neary, Alec Oko, Tianna Pignataro, Kelsey Radzion, Gina Richitelli, William Riordan, Michael Rodia, Marco Rossi, Arooj Saadat, Louis Sacoto, Gianna Sanzo, Mark Schiavo, Ian Sevillano, Isis Shandro, Maeve Sheldon, Kiara Skeete, Luke Sullivan, Katherine Tapia, Gwendalin Teixeira, Elaine Turiano, Jasmine White, Riley Winfield, Victor Manuel Zelaya Barrio, Alyssa Ziniak and Gianna Ziniak.