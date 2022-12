Secuela de "Avatar" encabeza la taquilla por segunda semana

LOS ÁNGELES (AP) — “Avatar: The Way of Water” se colocó en la cima de la taquilla norteamericana por segundo fin de semana, recaudando unos contundentes 56 millones de dólares, lo que indica que podría mantenerse estable hasta el año nuevo y cumplir las enormes expectativas que despertó su estreno.

La producción digital de James Cameron para 20th Century Studios ha recaudado 253,7 millones en Estados Unidos en sus primeros 10 días de estreno, en comparación con los 212,7 millones en el mismo tramo de la primera “Avatar” de 2009, que se convertiría en la película más taquillera de todos los tiempos.