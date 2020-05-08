Shelton High recognizes high honor, honor roll students
Shelton High School has released its third marking period high honor and honor rolls.
High honor roll
Ninth grade
Emily Ahern, Angelina Alcaraz-Sim, Brianna Angiolillo, Julia Antoinette Arnaldo, Gianna Bacoulis, Cecilia Beaudoin, Amanda Billingslea, Sara Buglione, Makayla Cavallaro, Meena Chandir, Ella Cristiano, Ethan D’Addio, Matthew Darak, Benjamin DeMartino, Nathan Eckert, Lexa Fernandes, Ciara Foley, Emma Gabriel, Harrison Garrett, Juliana Gidwani, Jake Gigliotti, Olivia Gomez, Kayla Gzyms, Albana Hima, Benjamin Hoponick, Rebekkah Hurlbert, Josh Ilano, Sanjana Jain, Jackson Jones, Jack Kilmartin, Thomas Kopec, Ireneusz Koziol, Amanda Madera, Daria Maggi, Rebecca Marcinauskis, Lillian Marini, Mateos Martins, Lilly Morgan, Julia Mosher, Dylan Moutinho, Matthew Murphy, Raul Nair, Zainabu Ndikumana, Aidan O’Grady, Taylor Ostrosky, Ryleigh Pagluiso, Jason Pastiva, Ryan Pastiva, Ella Platt, Jane Platt, Susan Porto, Benjamin Rhodes, Benjamin Robinson, Nya Rodrigues, Joshua Rut, Jason Santos, Jenna Santos, Ayden Sepkaski, Nolan Sevillano, Samantha Smalick, Adam Sobh, Aurora Anne Sosa, Daniel Straborny, Kylee Taylor, Alyssa Teixeira, Timmy Tran, Gregory Uanino, Sophia Vitynskyi, Emma Walsh, Jeffrey Wojtowicz, Emily Zaleski and Ella Zoeller.
10th grade
Steven Andrejczyk, Lily Bacca, Kayla Bailey, Isha Bidja, Kayla Bretan, Megan Breunig, Sarah Broad, Dylan Brown, Logan Brown, Olivia Bunn, Emily Carlin, Mia Chen, Joseph Ciambriello, Joseph Ciccone, Caileigh Cisero, Alexandra D’Amico, Shayaan Dabiran, Ria Dalvi, Alexandra de Andrade, Marissa Dias, John Esteves, Adriana Franzese, Melinda Frost, Sofia Gasbarro, Joseph Giovannini, Jai Goel, Arvin Islam, Nicholas Jackson, Ashley Jacob, Jaclyn Jenco, Elizabeth Kennedy, Amanda Kiman, Rachel Kiman, Samuel Klein, Mia Kmetz, Ariana Kola, Aleksandra Kozak, Kaushal Kulkarni, Anna Leone, Joshua Mallette, Karolina Martins, Grace McPadden, Rachel Morrow, Tina Ni, Greta Parkes, Diya Patel, Olivia Pereira, Ryan Pereira, Deepak Prakash, Chase Reed, John Sabovik, Joseph Savino, Marisa Savino, Isabela Silva, Taylor Silva, Isabella Silvis, Sami Sobh, Dillon Tall, Avary Tornow, Tara Torres, Kevin Williams, Grace Wong, Bianca Youd, Michael Yurman and Maggie Zhang.
11th grade
Brandon Acervida, Amy Agreda, Casey An, Ryan Bailey, Yana Baltsevych, Korey Barber, Bianca Belade, Emma Buglione, Jules Cayer, Thalia Charkalis, Olivia D’Addio, Rachel Dillon, Jack Gangi, Carly Hajducky, Arianna Hernandez, John Horahan, Emma Jacob, Jessica Jayakar, Connor Jensen, Ashley Kichar, Ryan Kudej, Andrew Lam, Carolyn Maher, Nico Marini, Max McLoughlin, Caitlin McNeil, Michael Mourtadh, Sada Mussa, Danny Nguyen, Alexander Nip, Keira O’Connor, Trista Oddo, Erika Olson, Erieana Pappano, Alexandra Pereira, Clarissa Pierre, Elizabeth Porto, Gage Posick, Gavin Powe, Robert Quevedo, Samantha Rago, Maliya Reid, Melaina Roberto, Catherine Santa, Maria Clara Santos Veloso, Majd Saymeh, Andria Sayoufi, Joseph Schafenberg, Jake Sciongay, Kyle St. Pierre, Anthony Steele, Ethan Stutheit, Julia Tomcho, Walker Toth, Timothy Weinmayr, Devan Wildman, Zachary Wirth, Ryan Woods, Zoe Yoon and Joshua Zamani.
12th grade
Joseph Agreda, James Anderson, Shaeleigh Andrews, Antonio Baerga, Rayonna Barrett, Avery Battaglino, Christopher Belden, Jenna Bennett, Jacob Bialek, Tej Bidja, Rachel Bishop, Elise Blakeslee, Samantha Boudreau, Mackenzie Boyce, Jordan Brannen, Shannon Brickett, Michael Brown, Rachel Brown, Sydney Byron, Mia Camerino, Elizabeth Casinelli, Christopher Cavagnuolo, Aaron Chandir, Tori Charbonneau, Robert Ciccone, Bliss Compper, Kristina Cooper, Owen Corbett, Brian Dahdal, Katelyn Davis, Santino DeFilippo, Kayla DeLeon, Sophie Dewitt, Mia Dioguardi, Kaitlyn Esposito, Hanna Farag, Chase Fida, Haley Foothorap, Jessica Foss, Karina Friend, Nathaniel Gencarelli, Ava Genova, Benjamin Gilmore, Taylor Green, Hailey Greenleaf, Maxwell Henning, Gabriel Herrera, Julie Hoff, Kyla Holman, Eun Sok Hong, Melissa Hunyadi, Lindsey Iadarola, Siddharth Jain, Trinase Johnson, Ashley Kearns, Dustin Keller, Mehreen Khan, TeaWon Kim, Bridgette Kline, Aislynn Kostandini, Kade Krasowski, Joseph LaRue, Vanessa Lewis, JinXia Lin, Jesse Lisi, Jayla Lonesome-Richmond, Madison Mackniak, Pauline Dianne Makinano, Joshua Malave, Jenna Melanson, Brian Modica, Nathan Moniz, Joseph Morgan, Kevin Mulreed, Amelia Nankervis, Jack Neary, Ryan Nettle, Alexandra O’Donnell, Alec Oko, Haley Oko, Tyler Pjatak, Kevin Platt, Sydney Powers, Deepthi Prakash, Phoebe Rodia, Juliana Rolfe, Arooj Saadat, Sean Sampaio, Mark Schiavo, Philip Sissick, Trinity Soto, Kylie Swatt, Maia Valinsky, Victoria Villalobos, Leya Vohra, Cora Welsh, Nathan Wieler, Riley Woodyard, Jessica Wurms and Ananya Yadav.
Honor Roll
Ninth grade
Maram Aaid, Zayna Abraham, Michael Alberici, Luc Badolato, Diana Banks, Julia Battistelli, Kaitlyn Bergers, Sam Bottone, Sadie Brennan, Emily Codere, Lexie D’Auria, Nicholas Dicocco, Christian DiPalma, Joshua Dokla, Rose Dymerski, Sophia Fabian, Kayla Falanga, Enrico Feola, Kendyll Flamini, Ronald Foncello, Drew Forcier, Nico Futie, Jacob Giard, Ella Gildea, Evan Gilmore, Caitlin Gius, Jack Goode, Tanya Heltzel, Timothy Hilser, Kaija Jenkins, Ryan Jurgiewicz, Sarah Kearns, Mohammed Khan, Dawn Kindle, Maya Komorowski, Erin Kovarczi, Grace Loiz, Jack Mackniak, Gabriella Maggi, Paige Mamone, Anthony Martinez, Joshua Martinez, Connor McGuire, Claire McNeil, Molly McNeil, Yissel Minaya Tavarez, Matthieu Moretti, Charles Mozdzer, Ashton Nichols, Nathan Okwaning, Jayden Opper, Ryan Ouloul, Luke Pacheco, Mary Pavliouk, Caitlin Pineau, Jazmyn Prieto, Tyler Radzion, Molly Renz, Aviel Robles, Jack Ryon, Jack Sabo, Alexis Sirisouk, Jake Skurat, Victoria Stawiarski, Kenneth Supersano, Melinda Taylor, Sara Taylor, Alyssa Teixeira, Allison Tou, Brody Turnbull, Rebecca Turner, Brooke Vicarioli, Colin Viores, Anthony Voccola, Theresa Weissenberg, Ryan Welsh, William Woods, Gabriel Zamani, Carly Zerella and Dylan Ziegler.
10th grade
Maranda Balcerzak, Christopher Bartlett, Marissa Berg, Ryan Blakeslee, Jennifer Borucki, Brianna Branco, Olivia Bush, Emily Cacchillo, Anthony Cardoso, Nicholas Carlucci, Maura Carr, Jase Aden Co, Kaitlyn Corby, Jason Cordone, Natalya Correia, Sophia Curran, Madelyn Cyr, Emma D’Amico, Alisa D’Eramo, Connor Dapp, Dominick Davis, Katherine Daxner, Rhianna de Andrade, Vincent DeFeo, Alyssa Dymerski, Mia Ferreira, Nathan Foss, Greta Gelumbickas, Aiden Gius, Valentina Gjeloshi, Aniya Greene, Amanda Gregg, Penny Gydus, Hayley James, Alyssa Jardim, Connor Klous, Tyler Lupkas, Elsa Marino, Avalina Maurati, Samantha McCook, Matthew Moura-Sanchez, Sean Nunes-Enxuto, Ellie O’Rourke, Jeremy Oko, Courtney Onidi, Ihunna Onyekachiuzoamaka, Emily Pettinella, Brendan Reilly, Caroline Richmond, Anastasia Rodova, William Rodrigues, Olivia Salluhi, Joseph Schiappa, Sabina Schrynemakers, Annelyse Sherman, Danielle Turcotte, Vivianna Vallillo, Nathan Vargas, Emily Vasser, Isabella Vasser, Jacob Villalobos and Graham Ziperstein.
11th grade
Wassil Aaid, Amer Abdel-Hack, James Baklik, Juan Miguel Barranco, Narmer Bazile, Kelsey Beas, Brian Belade, Allison Bonfiglio, Stephen Bracero, Nicole Bravo, Reilly Brennan, Bianca Bulatao, Alexandra Capalbo, Briana Casey, Jay Cimmino, Andrew Cole, Caidyn Collins, Alejandro Corona, Brianna Correa, Shivani Darapureddy, Asjah del Pino, Maya Espinoza, Nicholas Gencarelli, Alexandrea Gregg, Kaylee Gura, Maya Gzyms, Kyle Heiden, Florian Hurlbert, Anna Hynes, Alexis Jagodnik, Neha Jayanna, Christopher Jiang, Josiah Kellogg, Carlin Kestenbaum, Kaitlin Killian, Adeline Kim, Michael Kiwak, Melvin Kolenovic, Nell Komorowski, Hailey Lane, Jillian LaPrise, Carla Leonzi, Maximilian LoMonte, Meleny Lopez, Jaclyn Lupia, Michael Lysik, Caitlin MacDonald, Ryan Martorella, Megan McCarthy, Caroline McCormick, Justin Mendez, Michael Monaco, William Monahan, Isabella Musante, Suhaas Nadella, Pranav Nair, Daniel Nyzio, Sarah Panek, Deven Papadimitriou, Aliye Reinhardt, Alexa Reis, Carson Rhodes, Paula Ribeiro, Christian Ripke, Kevin Rudzinski, Timothy Santos, Liam Saranich, Reino Martin Sawan, Victoria Schildknecht, Virginia Sebas, Jared Sedlock, Mason Stanko, Sean Stusalitus, Isabella Szczepanski, Faith Tremblay, Elizabeth Uyar, Benjamin Van Tine, Ryan Vano, Allyssa Verdicchio, Leah Verrilli, Joseph Viglione, Brett Wadeka, Kassidy Wojtowicz and William Zaccagnini.
12th grade
Manal Aaid, Nicole Abbati, Reem Abdel-Hack, Mark Ayora, Periklis Basimakopoulos, Cassandra Beacham, Trevor Boczer, Trevor Botti, Shannon Brennan, William Bronson, Christie Brumaire, Michael Callinan, Hailey Caro, Keegan Casey, Samantha Chase, Jacquelen Citalan, Kate Clomiro, Alexander Coleman, Michael Craft, Matthew Cristiano, Allison Dapp, Joseph Davis, Jacob Daxner, Jacob DeMarco, Sara DeMarco, Justin Dingwall, Devin DiStassio, Erick Espinosa, Samuel Failla, Kyle Figol, Haley Gabriel, Georgio Ghazal, Ava Gigliotti, Michael Giovannini, Julia Glenn, Anthony Gonzalez, Anthony Grippo, Kyla Hackett, Mariah Hamel, Destiny Haray, Brady Havee, Anoushka Jayasuriya, Filipe Jorge, Kaelin Keller, Daschel Kline, Nicole Kopec, Dimitrios Kydes, Eric Larsen, Keenan Lever, Jeff Lim, Michael Lockavitch, Ainsley Lougal, Emanuel Louime, Courtney Lutheran, Arianna Malick, Vincent Mallozzi, Robert Marcinauskis, Christina Marino, Maeve Marks, Magdalena Martins, Gianna Maurati, Carolann Maybeck, Saige McCarten, John McFadden, Jillian McNeil, Eric Modica, Athena Monroe, Andre Moore, Holly Mosher, Anni Motsikulashvili, Alexa Moutinho, Kindja Mweze, David Niski, Jake Oddo, Cody Onidi, Martina Pastore, Tianna Pignataro, Zachary Prindle, Kelsey Radzion, Gina Richitelli, Elizabeth Richmond, William Riordan, Michael Rodia, Megan Rodko, Marco Rossi, Gianna Sanzo, Justin Sanzo, Michael Ray Sawan, Ian Sevillano, Sidney Shanahan, Isis Shandro, Tommie Siu, Margaret Smalick, Hunter Smith, Kelly Stanley, Mateo Stisi, Katherine Tapia, Lillian Taska, Gladiola Teodori, Emma Testani, Christopher Thompson, Nicholas Turco, Elaine Turiano, Jacqueline Turiano, Sarah Wakeman, Tori Weed, Jasmine White, Nicholas Whitney, Natalia Wilson, Riley Winfield, Kyle Young, Victor Manuel Zelaya Barrio, Emily Zerella, Alyssa Ziniak, Gianna Ziniak and Garrett Ziperstein.