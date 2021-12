SHELTON — Shelton Intermediate School has announced those students who made high honor and honor roll for the first marking period of the 2021-22 school year.

High Honors 7th Grade Enji Abo-Alaial, Juwan Alkhaldi, Jazmine Alvarenga-Garcia, Daniel Alves, Taylor Arnette, Sherleen Aucapina, Ella Bacoulis, Samantha Barrera, Luciano Basile, Anthony Belliard, Alayna Bey, Naomi Borean, Natalie Bresnick, Riley Breunig, Elaina Brilvitch, Melanie Buglione, Helen Bukoski, Liam Cahill, Robert Calandro, Samuel Carreno, Adrianna Cascella, Mia Chacur, Angelina Chin, Sean Cleary, Aurora Colon, Kirsten Costanzo, Ryan Cowser, Maliya Craft, Gabriel Daal, Jayden Davis, Matthew DeAndrade, Anthony DeDona, Kurtlene Dela Rosa, Samuel DeMartino, Samantha Denihan, Sarah Diaz, Jack Dunford, Madison Durante, Alyssa Earley, Erik Ebby, S'Marie Ewing, Jake Failla, Ricardo Fernandez-Salvador, Mason Fico, Evan Francis, Hunter Frascatore, Christopher Fraser, Jayden Gallardo, Matthew Gebuza, Jacob Gilbey, Brandon Gilbey, Daniela Gjugjaj, Christian Gonsalves, Zachary Gonzalez, Noriel Gonzalez, Ethan Gonzalez-Ortiz, Zuri Gordon, Ethan Goulart, Laney Graham, Alyssa Grich, Yuliana Grygoruk, Samuel Guarrera, Emma Hanish, Allan Hatfield, Sofia Hernandez, Kailey Hill, Supreme Hodge, Zachary Jansen, Aziffa Karim, Reese Keller, Katherine Kiely, Finn Kilmartin, Michael Kingersky, Olivia Kish, Kenneth Klauser, Jay Kneen, Ema Kojeli, Stella Konecny, Mayank Kulkarni, Ella Kupson, Violetta Kushta, Derek Larkins, Julia Lawrence, Addison Leonard, Dante Lia, Gavin Long, Chelsea Lopes, Megan Losito, Mikai Lupa, Melinda Madeira, Vivienne Maksymiuk, Sharan Manhas, Eric Marks, Sophie Matuszewski, Trinity Mezerewski, Amery Monaco-Belden, Kaylia Montique, Gabriella Moore, Ryan Morrill, Rahim Ndikumana, Anthony Nerette, Marcus Newell, Carlie Nooks, Dylan O'Grady, Michael Onofrio, Keira Ostrom, Ava Pacacha, Ryan Parker, Jacob Parkosewich, Darik Pearson, Joseph Pereira, Brianna Pereira, Chloe Pierre, Yesenia Pierre, Evan Pilkington, Samantha Pisacreta, Ava Piscioniere, Francesca Post, Jacob Prosnick, Mason Puttock, Andre Quick, Adam Quinn, Silvana Ramos, Kathryn Recker, Luke Recker, Emelia Reilly, Sara Renda, Murphy Riddle, Jake Rios, Maxwell Roberto, Arya Robertson, Andrew Robilotto, Earl Robinson, Charlie Rodrigue, Lucy Rodriguez, Aiden Rodriguez, Isabella Rossetti, Gavin Rovinelli, Luca Rubio, Olivia Russo, Stephanie Sanborn, Arriana Sanderson, Rebecca Sentocnik-Lasky, Alexis Sergeant, Roy Setum, Payton Severs, Paige Shallow, Jayson Sicinski, Michael Skeffington, Harrison Souza, Violet Spinelli, Cole St. Pierre, Evan Stanchfield, Alexandra Suarez, Yashila Suresh, Penelope Tatalias, Serena Tchir, Cira Teran Lobo, Zosia Turosienski, George Vargas, Sophia Velasco, Hailey Verdicchio, Erica Vilme, Brigette Vojtek, Rachel Vostinak, Angela Vostinak, Madalynn Waldron, James Weed, Maya White, William Widomski, Winter Williams, Elijah Wood, Mario Xilotl, Alyssa Yegidis, Lucy Zaccagnino, Bartosz Zambrzycki, Nicole Zotova, Jesseca Zotova, Anette Zuniga. 8th Grade Valeryia Adamenia, Soham Agrawal, Paris Alba, Faiz Ali, Ilyas Ali, Sophia Allegro, Alyndra Almezel, Arlena Almezel, Mason Alpert, Cristiano Alves, Abigail Angier, Juanita Arenas Builes, Jacob Arnaldo, Nathan Baena, Kylie Barton, Luke Basso, Ellie-Ann Becker, Derek Blakeslee, Michael Blomberg, Faith Boahemaa, Gracie Bobbie, Maya Boruch, Stephanie Brown, Alexis Burrows, Gabrielle Caccam, Alexandra Calandro, Jake Carey, Gabriel Carrasquillo, McKenna Cavallaro, Anthony Chagas, Audrey Chrisman, Ethan Cintron, Ella Clarke, Josefina Crespo Spinelli, Christian Cruz, Gabriel Czaplinski, Emery Dagostine, Saina Dalvi, Riley Dean, Ryan Decatur, Ryad Drissi-Bouanani, Colin Edwards, Makenna Egan, Elias Elias, Joseph Elias, Chiara Espineli, Veronica Esteves, Vienne Fletcher, Gabriel Flores, Anissa Franzese, Illia Gavrysh, Sienna Giampaolo, Jake Gildea, Shea Goode, Lily Grabarz, Juliana Grich, Ryan Gullesh, Amaya Gutierrez, Colin Gzyms, Connor Hackett, Olivia Hanish, Charlotte Hayslip, Daniel Hilser, Matthew Hluska, Kyra Hojnowski, Maren Huppunen, Martin Irigoyen, Nathaniel Jacob, Olivia Judge, David Kavasansky, Julia Kieley, Samuel Kim, Elizabeth Kim, Leah Kovacs, Scarlett Kovarczi, Tejas Kulkarni, Jayson LaPrise, Deborah Lesnick, Benjamin Liberatore, Aarav Makadia, Shane Marks, Sailor Martin, Sebastian Matei, Lucy McCarthy, Allison Melgara, Gabriella Mengual de Souza, Kailey Michaud, Jack Miloscio, Olivia Miske, Mia Mladsi, Ryan Morrison, Madelyn Mosher, Joseph Moura, Alexander Mozdzer, Elijah Muhammad, Faiza Musthafa, Matthew Naylor, Latifa Ndikumana, Saidy Nelson, Maria Nguyen, Connor Oksenberg, Alfonso Palmieri, Eleni Paradiso-Cappiello, Luke Park, Krishiv Patel, Olivia Petrocelli, Mya Plonski, Michael Prancuk, Ava Proto, Matthew Quevedo, Ava Quigley, Matthew Randall, Riya Rao, Raphael Reinheimer, Kennedy Renz, Jace Ribas, Scarlet Riccitelli, Nicholas Roczynski, Giancarlo Rubio, Jonathan Ryder, Nathalie Rzeczycka, Patricia Sagiran, Ojas Sarada, Logan Sepkaski, Justin Sevillano, Emmeline Shampnois, Ashley Sirisouk, Nathaniel Sosa, Ryan Straborny, Michael Strazza, Leah Sutcliffe, Ava Tadduni, Cali Taylor, Gianna Testi, Zachary Vargas, Reese Vartelas, Kassidy Ventrella, Emma Verdicchio, Anthony Vournazos, Abigail Weaver, Quinn Wherley, Benjamin Wirth, Jeremy Wojtowicz, William Yearsley, James Zaccagnini, Ashlie Zdru, Aidan Zitnay, Milana Zukowski. Honors 7th Grade Joshua Agreda, Anilyn Aleman, Chloe Anderson, Ryan Andrejczyk, Treyson Argraves, Sarah Black, Zachary Bohm, Emma Campbell, Makenna Carroll, Autumn Cavallaro, Sofia Chiappone, Jaggar DeBenedet, Marco DeSantis, Jose Dib Khawam, Jamal Dumas, Mikayla Dwyer, Ralph Franco, Cade Gardiner, Samantha Gaydos, William Gee, Ava Gifford, Ryder Gleason, Evan Gutierrez, Jackson Hyner, Mikayla Izurieta, Emma Janis, Harry Jones, Gabriel Kanoza, Sehreen Khan, Gianna Kocot, Kayden Maliq Lancaster, Vincent Lanzaro, Kaia Lee, Elizabeth Lee, Lorenzo Luna, Lena Lussier, Madelyn McKeon, Adelaide Mitchell, Asher Moccaie, Briana Molinuevo, Olivia Montero, Adam Moran, Madison Murawski, Liriana Naxhaku, Caio Oliveira, Natalia Pagliaro, Maxim Parent, Dev Patel, Nolan Peters, Sabrina Plyler, Omar Rayyashi, Sofia Renzulli, Nicolas Sabin, Kayla Santore, Faith Scully, Justin Sigrist, Philip Sullivan, Lexina Swan, Joseph Teixeira, Brayden Thompson, Thomas Tillson, Cara Vasser, Garrett Walsh, Ava Wcislo, Kyle Wicker. 8th Grade Aliyah Araujo, Maximilian Aulet, Adriana Bakota, Kamoltatip Balanian, Madison Bartlett, Samuel Bialek, Emily Bourque, Faith Brown, Emily Campbell, Charles Casey, Destiny Castro, Tyler Cayer, Tessa Coffin, Joseph Cummings, Lucas Da Silva, Trinity Thi Dang, Folasade Danmola, Skylar Devesta, Ryan Dillon, Caera Doyle, Jason Duarte, Madison Fernandes, Emma Fernandes, Ketsia Francois, William Galke, Dominik Goss, Jackson Guerra, Chloe Hayden, Jacob Hernandez, Wiley Jones, Robert Kammerman, Mohammed Khan, Ceyda Kilincoglu, Emma Kolenovic, Kacper Luczaj, Adam McGlone, Kaylah Melendez, Sophie Monahan, Lia Monteiro, Jordan Nisberg, Nicolas Okwaning, Stepan Orlyk, Lucas Pivovar, Aliyssa Podpolucha, Riley Prescott, Stefan Pysarchyk-Ahmeti, Aiden Ramos, Matthew Reilly, Henry Ricci, Kalyn Richards, Cody Ruggiero, Michael Silveira, Dani Teixeira, Abigail Teixeira, Roger Thomas, Julianna Tiberio, Elias Uyar, Camilla Vazquez, Oscar Viera, Lucia Wall, Hannah Wells, Abigail Ziegler.