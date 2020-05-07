Shelton Intermediate lists high honors, honors students
Shelton Intermediate School has released its third quarter high honor and honor rolls.
High honors
Katherine Abissi, Isabelle Acervida, Caitlin Agostino, Lillya Akande, Jessica Almezel, Carinna Anastasio, Isabella Anderson, Hannah Andrejczyk, Juliana Assis, Samantha Atkinson, Anna Baltsevych, Alexander Baneat, Lily Banks, Dylan Bauer, Daniella Berry, Veronica Bialczak, Sarina Bialek, Matthew Boivin, Julianna Bojnec, Emma Bookbinder, Ava Bottone, Olivia Branco, Kristina Bratz, Cory Bruce-Tagoe, Morgan Bucherati, Isabella Buchetto, Jan Vincent Caccam, Samuel Cacchillo, Rachel Camiglio, Shane Isaiah Cardoso, Jose Carreno, Patrick Carroll, Kelly Caruso, Rowan Cavallaro, Madeline Cebrik, Salina Clemente, Reed Clomiro, Shane Colligan, Julia Collings, Imani Cort, Sofia Couture, John Cummings, Joshua Czaplinski, John Darmiento, Alexandra Davidson, Jacqueline Davidson, Matthew Dean, Ryan Delgado, Katherine DeMartino, John Dias, Brianna Diaz, Jack DiLieto, Matteo Dore, Erin Doyle, Lauren Dreyer, Cameron Drotos, Audrey Dunn, Dillon Durante, Dominic Durante, William Dwyer, Brooke Fabian, Cordelia Farren, Christian Fatsy, Gregory Fiscus, Arianna Franzese, Demetri Franzese, Patricia Fraser, Hailey Frischstein, Elena Gasbarro, Mark Gebuza, Nicholas Gergely, Mustafa Ghafoor, Andrew Giacobbe, Maya Giampaolo, Ryan Gibbs, Jack Gloria, Eleni Gonzalez, Abby Gurski, Scarlet Hajducky, Saffron Hallett, Jordan Hanyecz, Kaitlyn Heinz, Kaelyn Horn, William Hugya, Emma Hurlburt, Preston Hyner, Natalie Jackson, Noah Jackson, Olivia Jansen, Madison Jensen, Samuel Jones, Madeline Judge, Olivia Jurgiewicz, Arba Kacorri, Raisa Karim, Ava Kavasansky, David Kay, Lucas Kellogg, Yousef Khalifa, Mohammed Khan, Simrin Khan, Jack Kieley, Liam Kieley, Samuel Kim, Mykhaylo Kit, Adam Klein, Andrew Kopchick, Sophia Kostour, Tessa Kovarczi, Melanie Kozlowski, Eleni Kydes, Isabel LaBaw, Paden Larkins, Victoria Lee, Austin Leifer, Gwendolyn Leonard, Hannah Levine, Marisa Lia, Sophie Lubis, Anayzhia Lugo, Magdalena Lupa, Victoria Lysik, Madison Mainiero, Marissa Manzo, Anthony Maria Miranda, Alec Marini, Marieann Martinez, Jason Martorella, Reese McKinnon, Kate McPadden, Taylor Melanson, Lillian Miller, Ryan Miressi, Caden Mitchell, Tara Mladsi, Hannah Moccaie, Rithwik Mohanty, Anabelle Monaco-Belden, Abigail Montero, Gizel Moonrose, Andrew Moore, Brooke Moura, Julianna Mourao, Gianna Muscarella, McBenedict Mweze, Dimitri Mysirlidis, Sathwika Nadella, Katie Nam, Diara Navarro, Arian Naxhaku, Amy Naylor, Kate Neary, Brooklyn Neff, Kenny Nguyen, Paul Nguyen, Olivia Niedzwiecki, Rebecca Norkus, Ethan Oko, Angelina O'Leary, Claire Osiecki, Cole Ostrosky, Eric Pacheco, Alina Palmieri, Natalia Pankrat, Nikos Papanikolaou, Abigail Park, Esther Park, Julia Parkosewich, Rhea Patel, Paul Pavliouk, Charles Pereira, Luke Petrocelli, Xiomara Pierre, Nicolas Piscioniere, Aidan Plavecki, Mary Porto, Samantha Post, Rylee Potts, Julia Prancuk, Samantha Prodan, Mateus Puttock, John Quevedo, Emilia Quito, Ivana Radanovic, Rachel Ravi, Ralston Ravi, Joseph Reilly, Leyla Reinhardt, Yi Ren, Megan Renda, Gabrielly Ribeiro, Finnegan Riddle, Matthew Robinson, Colin Roden, Sean Roden, Mikhail Rodov, Elizabeth Rollinson, Monika Rudzinski, Danielle Russo, Hannah Sacoto, Matthew Sahagun, Elena Salluhi, Frank Salvio, Luke Sanborn, Charles Santa, Emma Santana, Iham Saymeh, William Schiappa, Gianna Schirizzo, Logan Sedlock, Prem Shah, Edyn Sherman, Avery Shreders, Jennifer Sigrist, Victoria Silva, Diya Singh, Nathan Smith, Tiann Smith, Oluwatise Soremekun, Cameron St. Pierre, Brianna Stewart, Lola Stoverchy, Kevin Torres, Jordan Tou, Angeline Tran, David Tsytko, Sophie Uanino, Robin Uhrynowski, Harshita Upadhyay, Sebastian Vasquez, Palina Vialichka, Prerna Vinay, Zaid Vohra, Ava Vojtek, Veronika Vorontsova, Aiden Welch, Ella Welsh, Nikolaus Wirth, Naomi Wolfe, Miriam Wulff, Allison Wurms, Shreya Yadav, Michelle Yi, Justin Zarra, Paul Zint, Nichole Zitnay, Thomas Zuniga.
Honors
Jerod Abraham, Ryan Almeida, Mohamad Alyatakan, Hayden Anderson, Mya Arlio Monteiro, Angel Avina, Leah Bailey, Matthew Battaglino, Ryan Bergers, Sebastian Boruch, Derek Bratz, Dominic Bray, Cole Breunig, Leila Brown, Lindsey Brown, Wilberte Brumaire, Quest Burey, Maximus Cartolano, Alexander Chea, Jannat Chughatta, Anthony Ciambriello, Ismael Citalan, Elizabeth Cleary, Thomas Crenwick, Alicja Dabrowski, Teniola Danmola, Carmella DeFeo, Julian Delgado-Santiago, Roberto DeSantis, Charles DiLieto, Dominic DiMauro, Jake Duda, Nicolas Ferreira, Andrew Flamini, Kevin Foley, Rebecca Franco, Sabryne Freyler, Alexandra Gencarelli, Dominik Golebiowski, Dylan Greenlaw, Nicholas Gualtiere, Alexander Guerra, Mia Gura, Keeley Haughie, Joshua Hayes, Hannah Hluska, Megan Hunyadi, Zain Irfan, Gabriella Jones, Christian Jorge, Lila Kieley, Alexander Kiely, Jason Kim, Michael Kinik, Ryan Kinik, Sofia Koury, Sebastian Kraszewski, Brielle Laferriere, Aidyn Long, Jayla Lopes, Skylar Mainiero, Mariano Mallozzi, Shanoyia Marsh, Ivy McCarten, James McGlone, Jenna McGuire, Charles McSherry, Connor McTigue, Kady Middeker, Anyelina Minaya Tavarez, Jake Moran, Hannah Moura-Sanchez, Annika Nagy, Sandra Nip, Liam O'Hara, Madalyn Paige, Olivia Paradiso-Cappiello, Jack Parkes, Alexsis Pedreira, Bailey Pierce, Henry Pierpont, Stephanie Pinard, Olivia Plonski, Sarah Quan, Daniel Radwan, Nathaniel Ramos, Devin Reid, Christina Reillo, Anastasia Reilly, Stacey Ritenour, Avery Robertine, Niko Romano, Natalia Rydzik, Christian Santos, Brady Sciamanna, Maja Shallow, Lia Sheehy, Justice Sheppard, Jamie Shreders, Benjamin Souza, Katie Splan, Gia Staffy, Mara Stanko, Jenna Staron, Owen Stevens, Irsa Tariq, Owen Telesmanick, Isabella Tellez, Zahria Thompson, Matthew Tomcho, Brady Tommasi, April Torres, Dante Ventresca, Emma Warner, Jennie Weiner, Joseph Yearsley.