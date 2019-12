Shelton Intermediate lists honor rolls

Shelton Intermediate School.

Shelton Intermediate School has released those students on the high honor and honor rolls for the first marking period.

High honors

Katherine Abissi, Isabelle Acervida, Lillya Akande, Jessica Almezel, Carinna Anastasio, Hayden Anderson, Isabella Anderson, Hannah Andrejczyk, Juliana Assis, Samantha Atkinson, Sadie Balocca, Anna Baltsevych, Alexander Baneat, Lily Banks, Matthew Battaglino, Ryan Bergers, Daniella Berry, Veronica Bialczak, Sarina Bialek, Matthew Boivin, Julianna Bojnec, Sebastian Boruch, Ava Bottone, Olivia Branco, Kristina Bratz, Cory Bruce-Tagoe, Morgan Bucherati, Isabella Buchetto, Jan Vincent Caccam, Samuel Cacchillo, Rachel Camiglio, Shane Isaiah Cardoso, Patrick Carroll, Maximus Cartolano, Kelly Caruso, Rowan Cavallaro, Madeline Cebrik, Anthony Ciambriello, Noah Cintron, Elizabeth Cleary, Salina Clemente, Shane Colligan, Julia Collings, Imani Cort, Sofia Couture, Thomas Crenwick, Joshua Czaplinski, John Darmiento, Alexandra Davidson, Jacqueline Davidson, Matthew Dean, Carmella DeFeo, Ryan Delgado, Julian Delgado-Santiago, Katherine DeMartino, Christian deMelo, John Dias, Brianna Diaz, Erin Doyle, Lauren Dreyer, Cameron Drotos, Ava Dube, Audrey Dunn, Dillon Durante, Dominic Durante, William Dwyer, Amanda Esteves, Brooke Fabian, Christian Fatsy, Nicolas Ferreira, Gregory Fiscus, Arianna Franzese, Demetri Franzese, Patricia Fraser, Sabryne Freyler, Jacelyn Garrett, Elena Gasbarro, Mark Gebuza, Alexandra Gencarelli, Anisha Gera, Nicholas Gergely, Andrew Giacobbe, Maya Giampaolo, Ryan Gibbs, Anthony Ginorio, Jack Gloria, Eleni Gonzalez, Alexander Guerra, Abby Gurski, Saffron Hallett, Keeley Haughie, Joshua Hayes, Kaelyn Horn, Megan Hunyadi, Logan Hurd, Serenity Hylton, Natalie Jackson, Noah Jackson, Olivia Jansen, Madison Jensen, Malaikah Johnson, Gabriella Jones, Samuel Jones, Madeline Judge, Olivia Jurgiewicz, Arba Kacorri, Raisa Karim, Ava Kavasansky, David Kay, Lucas Kellogg, Simrin Khan, Jack Kieley, Liam Kieley, Lila Kieley, Alexander Kiely, Jason Kim, Samuel Kim, Michael Kinik, Ryan Kinik, Mykhaylo Kit, Adam Klein, Andrew Kopchick, Sophia Kostour, Tessa Kovarczi, Melanie Kozlowski, Eleni Kydes, Isabel LaBaw, Brielle Laferriere, Paden Larkins, Victoria Lee, Austin Leifer, Gwendolyn Leonard, Hannah Levine, Marisa Lia, Jayla Lopes, Sophie Lubis, Anayzhia Lugo, Magdalena Lupa, Victoria Lysik, Madison Mainiero, Skylar Mainiero, Arshia Mamidanna, Marissa Manzo, Anthony Maria Miranda, Alec Marini, Marieann Martinez, Jason Martorella, Jenna McGuire, Reese McKinnon, Christina McPadden, Kate McPadden, Charles McSherry, Taylor Melanson, Kady Middeker, Jackson Miller, Lillian Miller, Ryan Miressi, Caden Mitchell, Tara Mladsi, Hannah Moccaie, Rithwik Mohanty, Anabelle Monaco-Belden, Gizel Moonrose, Andrew Moore, Jake Moran, Julianna Mourao, Gianna Muscarella, McBenedict Mweze, Dimitri Mysirlidis, Sathwika Nadella, Katie Nam, Lucas Narvaez, Arian Naxhaku, Amy Naylor, Kate Neary, Brooklyn Neff, Kenny Nguyen, Paul Nguyen, Olivia Niedzwiecki, Sandra Nip, Rebecca Norkus, Ethan Oko, Claire Osiecki, Cole Ostrosky, Eric Pacheco, Madalyn Paige, Alina Palmieri, Natalia Pankrat, Nikos Papanikolaou, Abigail Park, Esther Park, Jack Parkes, Julia Parkosewich, Rhea Patel, Paul Pavliouk, Charles Pereira, Xiomara Pierre, Nicolas Piscioniere, Olivia Plonski, Mary Porto, Samantha Post, Rylee Potts, Julia Prancuk, Samantha Prodan, Mateus Puttock, John Quevedo, Nicolas Quiroga, Emilia Quito, Ivana Radanovic, Rachel Ravi, Ralston Ravi, Anastasia Reilly, Leyla Reinhardt, Megan Renda, Finnegan Riddle, Stacey Ritenour, Avery Robertine, Gracie Roberts, Matthew Robinson, Colin Roden, Sean Roden, Mikhail Rodov, Elizabeth Rollinson, Niko Romano, Yaralex Roque, Monika Rudzinski, Danielle Russo, Hannah Sacoto, Matthew Sahagun, Elena Salluhi, Frank Salvio, Luke Sanborn, Charles Santa, Emma Santana, Christian Santos, Iham Saymeh, William Schiappa, Gianna Schirizzo, Prem Shah, Maja Shallow, Justice Sheppard, Edyn Sherman, Avery Shreders, Jennifer Sigrist, Diya Singh, Oluwatise Soremekun, Giancarlo Sorrentino, Katie Splan, Cameron St. Pierre, Gia Staffy, Mara Stanko, Jenna Staron, Owen Stevens, Brianna Stewart, Lola Stoverchy, Matthew Sullivan, Irsa Tariq, Isabella Tellez, Zahria Thompson, Matthew Tomcho, Kevin Torres, Jordan Tou, Angeline Tran, David Tsytko, Sophie Uanino, Robin Uhrynowski, Harshita Upadhyay, Sebastian Vasquez, Sebastian Vasquez, Palina Vialichka, Prerna Vinay, Zaid Vohra, Ava Vojtek, Veronika Vorontsova, Aiden Welch, Ella Welsh, Miriam Wulff, Allison Wurms, Shreya Yadav, Joseph Yearsley, Michelle Yi, Jake Zaccagnini, Paul Zint, Thomas Zuniga.

Honors

Jacob Aaid, Caitlin Agostino, Emmanuel Aldana, Daniel Allen, Mya Arlio Monteiro, Leah Bailey, Dylan Bauer, Nasser Bazile, Brendan Berardi, Emma Bookbinder, Derek Bratz, Dominic Bray, Cole Breunig, Leila Brown, Lindsey Brown, Wilberte Brumaire, Noelle Burgess, Caleb Cavallaro, Elizabeth Cayer, Chiara Chacur Gagliardi, Alexander Chea, Jannat Chughatta, John Cummings, Alicja Dabrowski, Teniola Danmola, Erik Darby, Thomas DeRosa, Sofia DeVellis, Ryan DeVito, Samantha DeVito, Jack DiLieto, Elijah Dilulio, Dominic DiMauro, Matteo Dore, Jake Duda, Aaliyah Durango, Eliana Esteves, Cordelia Farren, Santino Ferrante, Hartley Ferro, Sophia Fingeret, Nicole Fortin, Rebecca Franco, Hailey Frischstein, Joshua Garcia, Laura Gjaci, Dylan Greenlaw, Nicholas Gualtiere, Mia Gura, Shawntel Hanley, Jordan Hanyecz, Hannah Hluska, William Hugya, Preston Hyner, Madalynn Iemolo, Sarah Judd, Yousef Khalifa, Mohammed Khan, Kayla Kilincoglu, Sofia Koury, Aidyn Long, Alysa Macari, Ilaina Macari, Madison Maida, Mariano Mallozzi, Shanoyia Marsh, Madeline Martin, Kaelyn Martir, Isabelle Matyasovszky, Ivy McCarten, Anyelina Minaya Tavarez, Abigail Montero, Madisyn Moore, Matthew Morrison, Johnathan Moscato, Brooke Moura, Hannah Moura-Sanchez, Elijah Nastu, Diara Navarro, Angelina O'Leary, Logan Page, Olivia Paradiso-Cappiello, Logan Persson, Luke Petrocelli, Bailey Pierce, Henry Pierpont, Stephanie Pinard, William Platt, Aidan Plavecki, Adriana Pulley, Sarah Quan, Nathaniel Ramos, Devin Reid, Christina Reillo, Joseph Reilly, Yi Ren, Gabrielly Ribeiro, Sophie Rivera, Julius Rivers, Natalia Rydzik, Jack Schafler, Nicholas Schildknecht, Brady Sciamanna, Logan Sedlock, Aiden Shampnois, Lia Sheehy, Kaiden Shiggs, Jamie Shreders, Victoria Silva, Nathan Smith, Tiann Smith, Benjamin Souza, Cole Targowski, Jessica Tedesco, Ryan Thielen, April Torres, Dante Ventresca, Emily Wallace, Emma Warner, Bailey Wheeler, Emily Wildman, Nikolaus Wirth, Naomi Wolfe, Rashaun Woods, Andre Zanim, Justin Zarra, Sophia Zilinek, Anna Luiza Zordan.