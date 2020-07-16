Shelton Intermediate releases high honor, honor rolls
Shelton Intermediate School has released the fourth marking period high honor and honor rolls.
High honors
Avery Abate, Jamie Abate, Katherine Abissi, Jerod Abraham, Isabelle Acervida, Lillya Akande, Ryan Almeida, Jessica Almezel, Carinna Anastasio, Isabella Anderson, Hannah Andrejczyk, Juliana Assis, Samantha Atkinson, Leah Bailey, Anna Baltsevych, Alexander Baneat, Lily Banks, Dylan Bauer, Ryan Bergers, Daniella Berry, Veronica Bialczak, Matthew Boivin, Julianna Bojnec, Emma Bookbinder, Ava Bottone, Olivia Branco, Kristina Bratz, Dominic Bray, Leila Brown, Cory Bruce-Tagoe, Morgan Bucherati, Isabella Buchetto, Jan Vincent Caccam, Samuel Cacchillo, Amber-Luna Calkins, Rachel Camiglio, Shane Isaiah Cardoso, Patrick Carroll, Maximus Cartolano, Kelly Caruso, Rowan Cavallaro, Elizabeth Cayer, Madeline Cebrik, Anthony Ciambriello, Elizabeth Cleary, Salina Clemente, Reed Clomiro, Shane Colligan, Julia Collings, Imani Cort, Sofia Couture, Richard Curry, Joshua Czaplinski, John Darmiento, Alexandra Davidson, Jacqueline Davidson, Matthew Dean, Ryan Delgado, Jennessa Delgado-Santiago, Katherine DeMartino, Roberto DeSantis, John Dias, Brianna Diaz, Jack DiLieto, Dominic DiMauro, Erin Doyle, Lauren Dreyer, Cameron Drotos, Audrey Dunn, Dillon Durante, Dominic Durante, William Dwyer, Noah Evanko-Weber, Brooke Fabian, Cordelia Farren, Christian Fatsy, Raul Flores, Demetri Franzese, Patricia Fraser, Sabryne Freyler, Hailey Frischstein, Elena Gasbarro, Mark Gebuza, Alexandra Gencarelli, Nicholas Gergely, Mustafa Ghafoor, Andrew Giacobbe, Maya Giampaolo, Ryan Gibbs, Danielle Gifford, Jack Gloria, Eleni Gonzalez, Nicholas Gualtiere, Alexander Guerra, Mia Gura, Abby Gurski, Scarlet Hajducky, Saffron Hallett, Kaitlyn Heinz, Linda Hermsdorfs, Madison Heron, Kaelyn Horn, Megan Hunyadi, Natalie Jackson, Noah Jackson, Olivia Jansen, Alexandria Jarvais, Madison Jensen, Samuel Jones, Madeline Judge, Olivia Jurgiewicz, Arba Kacorri, Raisa Karim, Ava Kavasansky, Lucas Kellogg, Yousef Khalifa, Simrin Khan, Jack Kieley, Jason Kim, Samuel Kim, Mykhaylo Kit, Adam Klein, Andrew Kopchick, Sophia Kostour, Tessa Kovarczi, Sebastian Kraszewski, Eleni Kydes, Isabel LaBaw, Paden Larkins, Victoria Lee, Austin Leifer, Gwendolyn Leonard, Hannah Levine, Marisa Lia, Michael Lopez, Sophie Lubis, Anayzhia Lugo, Magdalena Lupa, Victoria Lysik, Indie Maida, Madison Mainiero, William Mallette, Marissa Manzo, Alec Marini, Marieann Martinez, Kaelyn Martir, Jason Martorella, Reese McKinnon, Kate McPadden, Taylor Melanson, Kady Middeker, Lillian Miller, Ryan Miressi, Caden Mitchell, Tara Mladsi, Hannah Moccaie, Rithwik Mohanty, Joshua Molnar, Anabelle Monaco-Belden, Gizel Moonrose, Andrew Moore, Brooke Moura, Julianna Mourao, Gianna Muscarella, Dimitri Mysirlidis, Sathwika Nadella, Katie Nam, Diara Navarro, Arian Naxhaku, Amy Naylor, Kate Neary, Brooklyn Neff, Olivia Niedzwiecki, Sandra Nip, Shane Nordvall, Rebecca Norkus, Angelina O’Leary, Claire Osiecki, Cole Ostrosky, Eric Pacheco, Madalyn Paige, Alina Palmieri, Natalia Pankrat, Nikos Papanikolaou, Abigail Park, Esther Park, Jack Parkes, Julia Parkosewich, Rhea Patel, Paul Pavliouk, Luke Petrocelli, Xiomara Pierre, Nicolas Piscioniere, Aidan Plavecki, Olivia Plonski, Mary Porto, Samantha Post, Rylee Potts, Julia Prancuk, Samantha Prodan, Mateus Puttock, Sarah Quan, John Quevedo, Emilia Quito, Ivana Radanovic, Nathaniel Ramos, Rachel Ravi, Ralston Ravi, Devin Reid, Christina Reillo, Joseph Reilly, Leyla Reinhardt, Yi Ren, Megan Renda, Gabrielly Ribeiro, Finnegan Riddle, Ryan Rigoli, Stacey Ritenour, Avery Robertine, Avery Robertine, Matthew Robinson, Colin Roden, Sean Roden, Mikhail Rodov, Elizabeth Rollinson, Monika Rudzinski, Danielle Russo, Hannah Sacoto, Matthew Sahagun, Elena Salluhi, Frank Salvio, Luke Sanborn, Charles Santa, Emma Santana, Iham Saymeh, William Schiappa, Gianna Schirizzo, Logan Sedlock, Prem Shah, Maja Shallow, Lia Sheehy, Justice Sheppard, Edyn Sherman, Jennifer Sigrist, Diya Singh, Nathan Smith, Tatianna Smith, Oluwatise Soremekun, Giancarlo Sorrentino, Benjamin Souza, Katie Splan, Cameron St. Pierre, Brianna Stewart, Irsa Tariq, Owen Telesmanick, Matthew Tomcho, Brady Tommasi, April Torres, Jordan Tou, Angeline Tran, David Tsytko, Sophie Uanino, Robin Uhrynowski, Harshita Upadhyay, Sebastian Vasquez, Dante Ventresca, Palina Vialichka, Prerna Vinay, Zaid Vohra, Ava Vojtek, Jennie Weiner, Aiden Welch, Ella Welsh, Emily Wildman, Naomi Wolfe, Miriam Wulff, Allison Wurms, Shreya Yadav, Michelle Yi, Paul Zint, Nichole Zitnay.
Honors
Avah Adams, Hayden Anderson, Angel Avina, Ryan Barton, Nasser Bazile, Julien Bernadin, Sarina Bialek, Cole Breunig, Lindsey Brown, Jonathan Capozziello, Jannat Chughatta, Edward Collins, Krismar Cordoliani, Thomas Crenwick, John Cummings, Carmella DeFeo, Robert DelBuono, Sofia DeVellis, Samantha DeVito, Charles DiLieto, Matteo Dore, Jake Duda, Amanda Esteves, Gregory Fiscus, Andrew Flamini, LeAnn Francois, Arianna Franzese, Dominik Golebiowski, Dylan Greenlaw, Joshua Hayes, William Hugya, Preston Hyner, Angel Inthapanhya, Christian Jorge, David Kay, Mariah Kellogg, Mitchaelle Kernizan, Liam Kieley, Lila Kieley, Kayla Kilincoglu, Michael Kinik, Ryan Kinik, Sara Kojeli, Sofia Koury, Melanie Kozlowski, Patrick Lizotte, Aidyn Long, Ilaina Macari, Skylar Mainiero, James McGlone, Charles McSherry, Jackson Miller, Hannah Moura-Sanchez, Connor Murphy, Lucas Narvaez, Kenny Nguyen, Liam O’Hara, Ethan Oko, Logan Page, Christiano Pappano, Stephen Paul, Charles Pereira, Daniel Radwan, Silvino Rio, Brynn Roscoe, Natalia Rydzik, Emiliano Sabando Arcentales, Christian Santos, Brady Sciamanna, Victoria Silva, Tiann Smith, Gia Staffy, Mara Stanko, Jenna Staron, Julia Sutcliffe, Isabella Tellez, Zahria Thompson, Kanye Tinney, Kevin Torres, Veronika Vorontsova, Joseph Vostinak, Bailey Wheeler, Kegan Wills, Adia Wolfe, Ava Woods, Cameron Woods, Joseph Yearsley, Jahnai Young, Andre Zanim, Anna Luiza Zordan, Thomas Zuniga.