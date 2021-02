Perry Hill School has announced its high honor and honor rolls for the second quarter of the 2020-21 school year.

Grade 6 High honors Andrew Aiello, Daniel Alves, Taylor Arnette, Ella Bacoulis, Natalie Bresnick, Riley Breunig, Elaina Brilvitch, Helen Bukoski, Liam Cahill, Ryan Cintron, Aurora Colon, Ryan Cowser, Gabriel Daal, Kurtlene Dela Rosa, Samuel DeMartino, Samantha Denihan, Madison Durante, Alyssa Earley, Jake Failla, Evan Francis, Hunter Frascatore, Christopher Fraser, Cade Gardiner, Anna Ghaemialehashemi, Jacob Gilbey, Brandon Gilbey, Ryder Gleason, Christian Gonsalves, Zuri Gordon, Alyssa Grich, Samuel Guarrera, Emma Hanish, Alexandra Hanish, Sofia Hernandez, Kailey Hill, Supreme Hodge, Aziffa Karim, Finn Kilmartin, Olivia Kish, Jay Kneen, Ema Kojeli, Stella Konecny, Ella Kupson, Violetta Kushta, Derek Larkins, Julia Lawrence, Addison Leonard, Dante Lia, Megan Losito, Mikai Lupa, Lena Lussier, Melinda Madeira, Vivienne Maksymiuk, Sharan Manhas, Timothy McKeon, Madelyn McKeon, Trinity Mezerewski, Briana Molinuevo, Gabriella Moore, Ryan Morrill, Liriana Naxhaku, Keira Ostrom, Ava Pacacha, Natalia Pagliaro, Jacob Parkosewich, Darik Pearson, Jr., Samuel Pellegrino-Grant, Nolan Peters, Yesenia Pierre, Chloe Pierre, Evan Pilkington, Samantha Pisacreta, Ava Piscioniere, Jacob Prosnick, Mason Puttock, Adam Quinn, Jr., Logan Ramos, Silvana Ramos, Omar Rayyashi, Luke Recker, Kathryn Recker, Emelia Reilly, Sara Renda, Murphy Riddle, Jake Rios, Arya Robertson, Andrew Robilotto, Earl Robinson, Charlie Rodrigue, Lucy Rodriguez, Aiden Rodriguez, Isabella Rossetti, Luca Rubio, Stephanie Sanborn, Alexis Sergeant, Payton Severs, Paige Shallow, Michael Skeffington, Harrison Souza, Cole St. Pierre, Evan Stanchfield, Alexandra Suarez, Lexina Swan, Penelope Tatalias, Serena Tchir, Brayden Thompson, Zosia Turosienski, Hailey Verdicchio, Angela Vostinak, James Weed, Winter Williams, Elijah Wood, Bartosz Zambrzycki, Anette Zuniga. Grade 5 High honors Owen Allegro, Hebatallah Alyatakan, Erin Anderson, Abigail Argraves, Andrew Ayer, Ninetjer Bazile, Anastasia Bazile, Rania Ben Brahim, Jackson Betts, Mallory Bohrer, Gavin Brady, Keenan Bruce-Tagoe, Jordyn Buchholz, Molly Campbell, Laylah Carino, Charles Carreira, Maria Clara Cattoni, Shyla Cavanaugh, Avik Chauhan, Malekai Colao, Heather Conlon, Leah Cruz, James Culotta, Maria Grace Dagostine, Ryan Dahdal, Charles Davis, Sofia DeFranzo, Faith DelGrosso Graham, Mark DiCicco, Adriana Drago, Rebecca Drury, Jack Dubuque, Avery Dwyer, Addyson Edwards, Marlee Espinoza, Sophia Fengler, Vincent Gasbarro, Sebastian Gelsi, Jacob Gibbs, Brock Gydus, Blake Hall, Ava Hamlin, Siena Hernandez, Victoria Hicks, Mason Iemolo, Samiya Jolivette, Grayson Josovitz, Max Kampler, Kiley Kannler, Zoey Kekacs, Zackary Kezelevich, Catherine Kopchick, Gabriella Kuniej, Christopher LaValley, Anna Linden, Tatum Lodice, Jacob Mandeville, Angelina Matei, Edward Mezerewski, Alexandra Miklus, Andrew Miller, Anthony Molinuevo, Sofia Moura-Sanchez, Xavier Muniz, Aniqa Musthafa, Avalynn Nichio, Savana Ostrosky, Tess Pachera, Gabriella Palmieri, Lucca Pannella, Christopher Paris, Skylar Pategas, Anthony Peccerillo, Layla Peck, Ella Piccirillo, Alice Pierpont, Kaitlyn Pinheiro, Alexander Polica, Jasmine Randall, Keira Richmond, Joseph Rodrigues, Nicholas Ryder, Joseph Santagata-Raslavsky, Myles Santana, Ellie Schiappa, Michael Schirizzo, Jr., Paige Sciamanna, Ryan Seara, Addyson Sharan, Ava Simon, Tiara Smith, Juiliana Spinelli, Harmony Stubbs, Samuel Jacob Suyot, Oliver Szepietowski, Julianne Twarog, Alexander Udal, Akshita Upadhyay, Vincent Vallillo, Wes Vartelas, Janel Vega, Alejandra Villacis, Kaitlin Voccola, Alice Wade, Fiorella Watkins, Lauren West, Sara Wicker, Bria Wulinsky, Jonathan Zuckerman. Grade 6 Honors Enji Abo-Alaial, Anilyn Aleman, Chloe Anderson, Ryan Andrejczyk, Zachary Bohm, Andrew Brotherton, Melanie Buglione, Robert Calandro, Emma Campbell, Samuel Carreno, Makenna Carroll, Adrianna Cascella, Kirsten Costanzo, Matthew DeAndrade, Anthony DeDona, Sarah Diaz, Mikayla Dwyer, Mason Fico, Ralph Franco, Matthew Gebuza, William Gee, Daniela Gjugjaj, Noriel Gonzalez, Ethan Gonzalez-Ortiz, Ethan Goulart, Kymoya Green, Yuliana Grygoruk, Allan Hatfield, Jackson Hyner, Zachary Jansen, Harry Jones, Reese Keller, Katherine Kiely, Mayank Kulkarni, Gavin Long, Carlos Lopez, Elena Losito, Thales Maia, Eric Marks, Sophie Matuszewski, Riquelme McGhie, Adelaide Mitchell, Amery Monaco-Belden, Olivia Montero, Adam Moran, Madison Murawski, Marcus Newell, Dylan O'Grady, Maxim Parent, Brianna Pereira, Sabrina Plyler, Francesca Post, Kameron Quiles, Seneque Remy, Sofia Renzulli, Maxwell Roberto, Nicole Russo, Nicolas Sabin, Arriana Sanderson, Marcos Santiago, Peter Scrofani, Jr., Shawn Sequeira, Jr., Roy Setum, IV, Mahiya Sharma, Violet Spinelli, Yashila Suresh, Thomas Tillson, III, Giselle Vasquez, Rachel Vostinak, Madalynn Waldron, Ava Wcislo, William Widomski, Mario Xilotl, Alyssa Yegidis, Lucy Zaccagnino, Jesseca Zotova. Grade 5 Honors Aiden Acosta Garcia, Daniel Amaro, Hailey Ames, Luke Bottillo, Zachary Burlone, Adrian Cabrera, Jessica Cappiello, Gia Carrano, Mya Champagne, Nicholas Clericuzio, Margaret Corrone, Melanie Curry, Evan Dansereau, Miya DelloRusso, Camilo Dib Khawam, Madison Dlugas, Kyla Doyle, Joseph Fittante, Genevieve Freedman, Brendan Gallant, Arabella Garnett, Gianna Hopkins, Joseph Jarttian, Carter Klauser, Gian Lee, Jayvoni Lopez, Joann Lopez-Dominguez, Ayhana Lugo, Juliette Martinez, Bridget McCullagh, Ekam Mohel, Joshua Moise, Sophia Neves, Makenzie Paige, Justice Quainoo, Brandon Ramirez, Daniel Rios, Brielle Rippe, Jonathan Rodrigues, Jay Rodriguez, Madison Ruiz, Dominic Sanches, Jacob Sass, Jake Schneider, Khloe Shipchack, Mackenzie St. Germain, Manning Stanko, Matthew Strazza, Ethan Sutcliffe, Brayden Tait, Samantha Tamimi, Avery Wheeler, Connor Wilson.