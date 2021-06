Si todos se oponen, ¿por qué se hacen los Juegos Olímpicos?

Eugene Hoshiko/AP

TOKIO (AP) — La opinión pública está en contra de la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio. La comunidad médica de Japón también se opone. El principal asesor médico del gobierno, Shigeru Omi, dijo que era “anormal” realizar la justa olímpica durante una pandemia. Y por ahora solo el 5% de los japoneses se ha vacunado contra el COVID-19.

La revista médica The Lancet advirtió acerca de los riesgos que conlleva la llegada de 100.000 personas del exterior y criticó a la Organización Mundial de la Salud y a otros organismos sanitarios por no tomar posiciones más claras. El New England Journal of Medicine afirmó que la decisión del Comité Olímpico Internacional de llevar a cabo la justa “no se basa en la mejor evidencia científica”.