Sondeo: Mayoría apoya mascarillas en escuelas de EEUU

Rick Bowmer/AP

BOSTON (AP) — Ante el aumento de los casos de COVID-19 en todo el país, la mayoría de los estadounidenses se declaran a favor del uso obligatorio de mascarillas por parte de estudiantes y profesores en las escuelas primarias y secundarias, según un nuevo sondeo, aunque sus opiniones están muy divididas en función de inclinaciones políticas.

Alrededor de 6 de cada 10 estadounidenses afirman que los estudiantes y los profesores deberían estar obligados a llevar mascarillas en la escuela, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.