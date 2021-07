EL CAIRO (AP) — Un tribunal egipcio levantó el martes luego de tres meses la confiscación judicial de un enorme buque de carga que bloqueó el Canal de Suez por casi una semana en marzo, allanando el camino para que salga de Egipto.

Luego del fallo de la corte en la ciudad de Ismailía, el Ever Given podrá salir del canal el miércoles, tras una ceremonia en la ciudad.

Previamente, la Autoridad del Canal le notificó al tribunal que había alcanzado un acuerdo en su disputa financiera con Shoei Kisen Kaisha Ltd., la compañía japonesa dueña del Ever Given, dijo un funcionario judicial, que habló a condición de preservar el anonimato.

El navío encalló en marzo, bloqueando la crucial vía marítima por seis días. Desde entonces ha estado retenido en medio de una disputa sobre compensación financiera.

La autoridad del canal no reveló detalles sobre los términos del acuerdo. Inicialmente, había demandado 916 millones de dólares en compensación, una suma que más adelante fue rebajada a 550 millones. Aparte de dinero, reportes locales dijeron que el canal recibiría un remolcador.

El dinero cubriría el costo de la operación de salvamento, los costos causados por el tráfico varado y los honorarios perdidos durante la semana en la que el Ever Given bloqueó el canal.

El Ever Given estaba en ruta al puerto holandés de Rotterdam el 23 de marzo cuando chocó contra la orilla de un tramo estrecho del canal unos 6 kilómetros (3,7 millas) al norte de la entrada sur, cerca de la ciudad de Suez.

Una enorme operación de salvamento compuesta por una flotilla de remolcadores ayudada por las áreas zafó el buque de bandera panameña seis días más tarde, poniendo fin a la crisis y permitiendo que centenares de barcos pasasen por el canal.

El navío ha estado desde entonces en el Gran Lago Amargo, un área del canal, mientras la autoridad y los dueños negociaban el arreglo.

El bloqueo del canal obligó a algunos barcos a tomarla larga ruta alterna por el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, con el consiguiente gasto adicional d combustible y otros costos. Centenares de otros barcos esperaron en el sitio hasta que terminara el bloqueo.