MIAMI (AP) — La tormenta tropical Danielle ganó fuerza y se espera que más tarde el viernes se convierta en el primer huracán de una temporada inusualmente tranquila.

Por el momento, el meteoro no supone una amenaza para ningún territorio.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta rondaban los 100 kilómetros por hora (65 mph) y se espera que se fortalezcan, señaló el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El centro de Danielle está a unos 1.485 kilómetros (925 millas) al oeste de las Islas Azores y se mueve hacia el este a casi 4 km/h (2 mph). Está previsto que vague por el Océano Atlántico en los próximos días, añadió el Centro.

La tormenta se formó en una temporada de huracanes muy tranquila. Es la primera vez desde 1941 que, entre el 3 de julio y finales de agosto, el Atlántico no registra tormentas con nombre, dijo Phil Klotzbach, investigador de huracanes en la Universidad Estatal de Colorado, a The Associated Press.