WILKES-BARRE, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Larry Mitko votó por Donald Trump en 2016. Sin embargo, el republicano del condado Beaver, en el oeste de Pensilvania, afirma que no piensa respaldar al candidato de su partido al Senado, el doctor Mehmet Oz, “pero para nada”.

Mitko señala no conocer al cirujano cardiaco de celebridades que ganó por estrecho margen sus primarias de mayo con el apoyo de Trump.

En cambio, Mitko planea votar por el rival demócrata de Oz, el gobernador interino John Fetterman, a quien conoce desde que éste era alcalde de la ciudad vecina de Braddock.

“El doctor Oz no me ha mostrado una sola cosa que me haga votar por él”, dijo. “No votaré por alguien que no conozco”.

La opinión de Mitko subraya los desafíos políticos que Trump y el resto del Partido Republicano enfrentan ahora que el expresidente ha virado toda su atención hacia los comicios generales. Trump asistió a un acto político el sábado en la noche en Wilkes-Barre, Pensilvania, el primero en la campaña de otoño.

El acto, organizado en apoyo a Oz y Doug Mastriano, el republicano de línea dura que busca la gubernatura de Pensilvania, fue el primero de Trump desde que el FBI cateó su finca de Mar-a-Lago. El exmandatario arremetió en parte de su discurso contra esa acción.

Trump dijo que ese cateo fue “uno de los abusos de poder más vergonzosos de parte de algún gobierno en la historia estadounidense” y “una parodia de la justicia”.

“Ellos intentan silenciarme y lo más importante intentan silenciarlos a ustedes. Pero no nos silenciarán ¿verdad?”

Los investigadores recuperaron miles de documentos en el cateo, incluidos más de 100 con sello de clasificado y altamente secreto.

Los aspirantes apoyados por Trump ganaron muchas elecciones primarias republicanas este verano, pero muchos candidatos que tienen su venia eran figuras sin experiencia y polarizantes que ahora enfrentan dificultades con vistas a los comicios de noviembre.