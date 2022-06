BIRMINGHAM, Alabama, EE.UU. (AP) — Alex Drueke y Andy Huynh son veteranos de las fuerzas armadas de Estados Unidos originarios de Alabama, por lo que era natural que formaran un vínculo una vez que se conocieron en Ucrania, a donde cada uno viajó por su cuenta con la intención de ayudar a defender la democracia contra los invasores rusos.

“Se hicieron buenos amigos”, dijo Dianna Shaw, la tía de Drueke, en una entrevista el jueves.

Ambos ahora están desaparecidos luego de que su grupo fue atacado en la región de Járkiv, en el noreste de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia, el 9 de junio, dejando a sus seres queridos en casa esperando ansiosamente información sobre su paradero. Las dos familias están en contacto.

“La espera es la parte difícil, pero siempre supimos que esta era una posibilidad”, afirmó Shaw.

El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que investiga los informes no confirmados de que fuerzas rusas o fuerzas separatistas respaldadas por Rusia capturaron a dos ciudadanos estadounidenses y posiblemente a un tercero. De ser cierto, serían los primeros estadounidenses que combaten por Ucrania que se sabe que han sido capturados desde que inició la guerra.

Shaw dijo que es posible que los dos simplemente estén pasando desapercibidos. Señaló que Drueke, de 39 años, tenía un amplio entrenamiento y experiencia en Irak, mientras que Huynh, de 27 años, sirvió cuatro años en el Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos.

“Saben cómo evadir”, dijo. “Podrían estar haciendo precisamente eso”.

Rusia no ha confirmado ninguna información sobre ninguno de los hombres. El presidente de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, declaró el jueves que “hasta ahora, no tengo esa información y no puedo comentar”, de acuerdo con la agencia de noticias Interfax. Pushilin habló mientras asistía al Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

La prometida de Huynh, Joy Black, dijo haber recibido un mensaje de un soldado que le decía que ambos hombres habían perdido su punto de encuentro y estaban en un área que fue azotada “muy fuerte”. En una entrevista con WAAY-TV, Black añadió que corrió a la habitación de su madre y se echó a llorar en la cama.

Se desconoce cuántos estadounidenses han viajado al extranjero para ayudar a Ucrania desde que iniciaron los combates en febrero, pero se cree que son cientos, si no es que más.