Vistazo: Selenskyy pide a EEUU más ayuda militar

WASHINGTON (AP) — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy agradeció el miércoles al Congreso la ayuda de Estados Unidos contra las fuerzas invasoras de Moscú, pero solicitó ampliarla: más asistencia militar para combatir a los aviones de guerra rusos, así como más sanciones contra los políticos y la economía de Rusia.

Estados Unidos ha trabajado con otras naciones occidentales y aliadas para imponer lo que en conjunto constituyen algunas de las sanciones más severas jamás dispuestas contra un país. Ello incluye medidas punitivas contra instituciones y sistemas financieros de Rusia, prohibiciones a gran parte de su comercio internacional, y sanciones individuales a muchos funcionarios de defensa, autoridades civiles y oligarcas en la estructura de poder de Rusia.

A continuación presentamos un vistazo a otras peticiones que Zelenskyy presentó el miércoles a Estados Unidos:

UNA ZONA DE EXCLUSIÓN AÉREA, O UNA ALTERNATIVA

Como se preveía, en su exhortación a la superpotencia mundial Zelenskyy reiteró el miércoles una solicitud que ha efectuado reiteradas veces durante las tres semanas desde que comenzó la invasión: que Occidente establezca una zona de exclusión aérea para impedir el paso de los aviones de guerra rusos que están atacando ciudades y otros blancos civiles de Ucrania.

“¿Es esto pedir demasiado” para que “Rusia no pueda aterrorizar a nuestras ciudades?", preguntó en un video el gobernante ucraniano a los legisladores estadounidenses, que lo escuchaban embelesados.

Estados Unidos se ha sumado a la negativa tajante de la OTAN de crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, que no pertenece al bloque militar y no está protegida por su pacto de defensa.

El establecimiento de una zona así probablemente acarrearía que las fuerzas aéreas occidentales se enfrentasen directamente a las fuerzas militares de Rusia. Ello aumentaría considerablemente las probabilidades de una guerra más amplia entre Moscú y los miembros de la OTAN, un aspecto que Biden dice no estar dispuesto a arriesgar por Ucrania. Estados Unidos y la alianza atlántica también rechazaron suministrar al gobierno ucraniano cazas MiG y facilitarle una base estadounidense o de la OTAN para hacérselas llegar por aire.

Notablemente, Zelenskyy presentó otra opción a la zona de exclusión aérea.

“Si esto es demasiado pedir, les proponemos una alternativa”, dijo Zelenskyy, quien aprovechó su petición difícil para presionar por una fácil. El presidente solicitó la entrega de sistemas S-300 de misiles antiaéreos de la era soviética o “similares”.

Los S-300 utilizan utilizan misiles de largo alcance con capacidad de recorrer cientos de kilómetros y derribar misiles crucero, así como aviones de combate. Los sistemas de defensa antiaérea de la era soviética podrían ser valiosos para que Ucrania continúe desafiando los intentos de Rusia por controlar su espacio aéreo y para bloquear los ataques aéreos rusos contra ciudades y otros objetivos.

Bulgaria, Eslovaquia y Grecia, todos miembros de la OTAN, poseen S-300. El secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, tiene previsto conversar sobre un posible acuerdo para que algunos de esos S-300 lleguen a Ucrania cuando visite Bulgaria y Eslovaquia esta semana.

Eslovaquia no tiene objeciones a suministrar sus S-300 a Ucrania, dijo la portavoz del Ministerio de Defensa eslovaco, Martina Kvoval Kakascikova, a The Associated Press. “Pero no podemos deshacernos de un sistema que protege nuestro espacio aéreo si no tenemos ningún reemplazo”.

Cualquier transferencia así podría ser un canje entre tres países, en el que Estados Unidos y otra nación de la OTAN provean Patriots u otros sistemas de defensa antiaérea para compensar los S-300 entregados a Ucrania.

Ucrania tiene pocos S-300. Y los combatientes ucranianos ya están utilizando sistemas antiaéreos más sencillos como los Stinger —un misil disparado desde el hombro que utiliza un sensor infrarrojo para destruir aeronaves a baja altura— con eficacia contra los aviones rusos, impidiendo que las fuerzas del Kremlin controlen los cielos de Ucrania, dijeron funcionarios militares estadounidenses.

Rusia tiene antecedentes de haber utilizado aviones de combate y misiles para arrasar ciudades y aplastar a la resistencia en sus ofensivas en Chechenia y Siria.

La resistencia de Ucrania a las fuerzas rusas, las horrorosas consecuencias de la guerra sobre el pueblo ucraniano y las exhortaciones de su carismático presidente han hecho que Biden y los legisladores de ambos partidos en el Congreso se apresuren a suministrar apoyo militar y humanitario, dentro de los límites que Biden estableció con la esperanza de evitar una guerra más amplia. El apoyo incluye un paquete legislativo por más de 3.000 millones de dólares que el mandatario firmó el martes.

MÁS SANCIONES

Zelenskyy también solicitó a Estados Unidos que intensifique su paquete de sanciones financieras contra Rusia, ya de por sí duro, para que incluya a todos los miembros de la Duma (la cámara baja) y a todos los políticos con algún cargo en Rusia.

“En la época más oscura para nuestro país les hacemos un llamado”, dijo, dirigiéndose a los legisladores, que repetidamente le aplaudieron de pie. “Se requieren nuevos paquetes de sanciones cada semana hasta que las fuerzas armadas rusas se detengan”.

Desde los primeros días de la invasión rusa, Estados Unidos, naciones europeas y otros aliados en el mundo implementaron algunas de las sanciones financieras más severas de la historia. Funcionarios estadounidenses dijeron que las medidas aislarían a Rusia de gran parte de los sistemas financieros y comerciales del planeta, la privarían de alta tecnología y otras importaciones, provocarían el desplome del rublo y a la larga hundirían al país en una recesión.

Un flujo constante de sanciones a individuos ha estado dirigido a poderosos empresarios y altos funcionarios militares y civiles de la estructura de poder del presidente ruso Vladimir Putin, así como sus familiares.

Se desconocía el miércoles el estatus de cualquier posibilidad de que se implementen amplias sanciones estadounidenses contra legisladores rusos. Sin embargo, hay que destacar que, cuando Biden anunció por primera vez el mes pasado el inicio de las sanciones por la invasión de Putin, dijo que el gobernante ruso está actuando con la aprobación de la Duma.

“ASEGÚRENSE DE QUE LOS RUSOS NO RECIBAN UN SOLO CENTAVO”

Zelenskyy les solicitó a las compañías estadounidenses que aún continúan haciendo negocios en Rusia que se vayan. Pidió a los legisladores presionar a cualquier empresa renuente en sus distritos a que se marche.

“Las compañías estadounidenses deben irse del mercado ruso porque está inundado con nuestra sangre”, afirmó.

“Asegúrense de que los rusos no reciban un solo centavo que utilicen para destruir a nuestra gente en Ucrania” y para la “destrucción de nuestro país y la destrucción de Europa”.

Según una lista de la Escuela de Administración de Yale, desde que Rusia lanzó su invasión 147 corporaciones estadounidenses han anunciado que se están marchando completamente de ese país.

Otras 173 compañías de Estados Unidos han dicho que están suspendiendo operaciones.

Debido al fuerte apoyo occidental a Ucrania, y las amenazas de boicots contra las compañías que siguen haciendo negocios en Rusia, aproximadamente 70 compañías estadounidenses más han anunciado que están disminuyendo sus operaciones o suspendiendo nuevas inversiones, pero se han quedado.

La constante presión publica ha contribuido a reducir el total de compañías que no han anunciado algún cambio en sus operaciones en Rusia a menos de 40, según una lista que mantiene Jeffrey Sonnenfeld, de la Escuela de Administración de Yale.