COLUMBUS, Ohio, EE.UU. (AP) — La cadena de comida rápida Wendy’s dejará de poner lechuga en sus sandwiches en sus locales de Michigan, Ohio y Pensilvania luego que varias personas se enfermaron tras ingerirlos.

Las autoridades sanitarias avisaron el viernes que están tratando de determinar si la lechuga fue la causa del E. coli que afectó a por lo menos 37 personas. Investigan también si ese tipo de lechuga fue servida también en otros restaurantes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) reportó que una persona también se enfermó en

Indiana.

Los CDC enfatizaron que no hay evidencia alguna de que la lechuga vendida en supermercados está relacionada con el E. coli. Añadió que no le está diciendo a la gente que no coma en Wendy’s ni que deje de comer lechugas.

Wendy’s indicó que la lechuga que usa en sus ensaladas es distinta y no está afectada por la decisión. Afirmó que está cooperando con los CDC.

“Como compañía, estamos comprometidos con nuestros altos estándares de seguridad y calidad alimenticia”, expresó la empresa en un comunicado.