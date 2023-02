Arizona: Kari Lake pierde apelación a derrota en elecciones

PHOENIX (AP) — Una corte de apelaciones de Arizona rechazó la impugnación de la excandidata republicana Kari Lake a su derrota en las elecciones para gobernadora de Arizona frente a la demócrata Katie Hobbs, denegando su petición de anular los resultados electorales en el condado más poblado del estado y celebrar de nuevo las elecciones.

En un fallo emitido el jueves, la Corte de Apelaciones de Arizona señaló que Lake, que alegó que los problemas con las impresoras de papeletas en algunos centros de votación el día de las elecciones fueron el resultado de una conducta intencionada, no presentó pruebas de que los votantes cuyas papeletas no podían ser leídas por los tabuladores en los centros de votación no pudieran emitir su voto. El tribunal dijo que incluso un testigo llamado por Lake a declarar había confirmado que las papeletas que inicialmente no podían ser leídas en los colegios electorales fueron contabilizadas a fin de cuentas.