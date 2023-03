Desplome en cruces fronterizos, alivio político para Biden

SAN DIEGO (AP) — El fuerte desplome del número de cruces ilegales en las fronteras estadounidenses registrado desde diciembre podría estar mitigando los ataques de los republicanos contra el presidente Joe Biden, en momentos en que el mandatario demócrata se esfuerza por reformar un sistema de asilo inoperante que le ha atormentado a él y a sus predecesores.

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research indica que los votantes norteamericanos apoyan la idea de reducir la cantidad de inmigrantes y solicitantes de asilo que pueden ingresar al país. Aproximadamente 4 de cada 10 adultos estadounidenses dicen que el nivel de inmigración y solicitantes de asilo debería reducirse, mientras que aproximadamente 2 de cada 10 dicen que debería aumentar. Alrededor de un tercio quiere que las cifras se mantengan igual.